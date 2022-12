Четири компании са отличени в програмата за растеж на Ендевър – Dare to Scale 2022

Печелившите са Sofia Electric Brewing, Appolica, C4 Nexus и Swipe.bg

Sofia Electric Brewing е големият победител на Demo Day – финалното събитие на програмата за растеж на Ендевър – Dare to Scale, което се състоя на 13 декември 2022 г. Симеон Първанов, основател на компанията, бе отличен от журито, което оцени представянето на участниците по три критерия – какъв е потенциалът за глобален растеж на компанията, колко ясно са определени стратегическите цели на компанията и колко силни са презентационните умения на основателя? В състава на журито влизат бизнес лидери от различни сфери и индустрии: Асен Ягодин (Пощенска банка), Калин Радев (Софтуер Груп), Бойко Таков (ИАНСМП), Мирослав Стоянов (ЕБВР), Александра Мирчева (VM Finance Group).



Сред отличените компании на база на цялостното им представяне в програмата са още:



· Appolica с наградата „Straight-A Participant“ – за най-активна компания на уъркшопите, събитията и сесиите



· C4 Nexus с „Dare to Scale Ambassador“ – за компания, която най-активно отразява участието си в програмата, споделя прогреса си в различни канали и вдъхновява следващата кохорта предприемачи.



· Swipe.bg с „Collaboration Champion“ – за компания, която успешно използва възможностите от програмата, за да мащабира бизнеса си.



Dare to Scale е четиримесечна програма за растеж на международната предприемаческа мрежа Ендевър, подпомагаща стартъпи в напреднала фаза на развитие. Тя се проведе за четвърта поредна година и продължи от септември до декември, като в тазгодишната кохорта бяха селектирани 20 предприемачи от 11 компании. Те преминаха през 6 уъркшопа и индивидуални менторски сесии, водени от успешни бизнес лидери от мрежата на Ендевър и консултанти от PwC. В обученията бяха заложени теми, в които компаниите най-често имат предизвикателства – управление на организацията, маркетинг, продажби, бизнес планиране и набиране на капитал. През пролетта на 2023 г. се очаква да отвори приемът за петото издание на Dare to Scale.



Програмата се реализира с основен партньор Пощенска банка и подкрепена от Софтуер Груп и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Тази година Ендевър си партнира с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР/EBRD), с чиято финансова подкрепа от консултантската компания PwC предоставиха експерти, които да подпомагат предприемачите. Съдружници и директори от PwC България работиха индивидуално с всички участници, за да им помогнат със своя опит и експертиза в преодоляването на предизвикателствата и развиването на възможностите в техния бизнес. В програмата се включи и капиталов партньор – Seedblink, който допринесе за допълнителна възможност за достъп до финансиране на участниците. Партньори на събитието Demo Day са винарска изба Enira Estate, Sofia Electric Brewing, които са и участник, както и Trastena wines, чиято основателка - Оля Малинова - бе водещ на събитието и е финалист в предходно издание на програмата.



Момчил Василев, изпълнителен директор на Ендевър България:



„Предприемаческата екосистема в страната се развива изключително успешно и се наблюдават все повече компании, готови да излязат на международни пазари въпреки пандемията през последните години. Особено ни радва това, че техният успех все по-често е подпомогнат от системната работа на участниците в тази екосистема. Щастливи сме, че и в тазгодишната кохорта в Dare to Scale имахме възможност да работим с много вдъхновяващи компании с голям потенциал за растеж от най-различни индустрии. Като част от нашия ангажимент е да подпомагаме активно и развитието на средата, като от тази година отворихме програмата и към други ключови участници като BESCO и The Recursive. С помощта на менторите в Ендевър и консултантите от PwC имаме възможността да надградим техните знания и да ги подготвим да достигнат висотите, на които са способни“.



Асен Ягодин, изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка:



„За четири години Dare to Scale се превърна от амбициозна програма в устойчива платформа, която създава истинска добавена стойност за предприемаческата среда у нас. Ние в Пощенска банка сме убедени, че инвестициите в екосистемата правят българската икономика по-конкурентна и печеливша. Ето защо влагаме много усилия и очаквания в този проект и за нас е много важно да подкрепим добрите идеи, да насърчим и подпомогнем младите предприемачи в стремежа им да достигнат нови мащаби. Радваме се, че компаниите, които се включиха в програмата тази година, демонстрираха своята изключителна амбиция и желание не просто да разгърнат своя собствен бизнес, но и да участват пълноценно в развитието на средата. Вярваме, че това е правилната стратегия, когато говорим за създаването на нови възможности и изграждането на общото ни бъдеще“.



За Endeavor:



Endeavor е международна неправителствена организация с офиси в 43 пазара, подпомагаща предприемачи с големи идеи и бизнеси да се разраснат бързо в международен мащаб. Предприемачите, част от Endeavor, имат потенциала да променят страните си и света – те могат да бъдат ключов фактор за дългосрочен икономически растеж, създаване на работни места и иновации. Endeavor предоставя на селектираните предприемачи достъп до пазари, капитал и талант в мрежата си от над 4,000 ментори и инвеститори на световно ниво. В България Endeavor започва своята дейност през юли 2015 г. с цел да разшири присъствието на организацията в Европа. Към момента българският офис е подкрепил 100+ предприемачи от 50+ компании в три програми – Endeavor Global Program, Regional Support Program и Dare to Scale. Тези предприемачи са създали над 2,300 работни места и са генерирали приходи от 350 млн. лева за изминалата година. www.endeavor.bg, www.endeavor.org.

