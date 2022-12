ICAP CRIF България раздаде за десети път наградите TRUE LEADERS

79 компании са лидери в своя сектор, водят по печалба, увеличават персонала и имат висока кредитна оценка

ICAP CRIF Bulgaria, част от бившата ICAP Group of companies - най-голямата група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа, а от 23 декември 2021 г. (след придобиване), част от международната група CRIF, разположена на 4 континента, за десета поред година отличи водещите компании в България с наградите TRUE LEADERS.



Събитието се състоя на 08 декември 2022г. в Бална зала на "Гранд Хотел Милениум София". TRUE LEADERS компаниите бяха наградени по време на официална церемония, в присъствието на повече от 200 представители на висшия мениджмънт на водещи български и международни компании, както и представители на търговски камари и браншови организации.



Наградите бяха връчени от г-н Роберто Санторели – президент на "Конфиндустрия България", г-н Минко Герджиков – изпълнителен директор на Гръцки бизнес съвет в България, г-н Милен Станоев – директор на завод и изпълнителен Директор на "ГАЕА - Зелена алтернативна енергия", г-жа Иванка Иванова– главен оперативен директор и член на борда на "Орбико България и Румъния".



Инициативата TRUE LEADERS отличава всички компании, лидери в сектора, в който оперират, отговарящи едновременно на няколко измерими и обективни критерии (според официално публикувани данни), без намесата на субективното мнение на жури или на резултати от публично проучване.



Наградените компании отговарят на следните критерии:



♦ са сред 300-те най – печеливши компании по EBITDA за 2021 г.



♦ са запазили или увеличили броя на своя персонал (2021 г. спрямо 2020 г.)



♦ имат висока кредитна оценка (ICAP CRIF Credit Score А1 – B2)



♦ са лидер в своя сектор





Отличените 79 компании са следните, като подредбата е по азбучен ред и не представлява класация:





АГРОПОЛИХИМ АД



АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА ЕАД



АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД



АЛКОМЕТ АД



АЛТЕРКО РОБОТИКС ЕООД



АМЮЗНЕТ ИНТЕРАКТИВ ЕООД



АРСЕНАЛ-2000 АД



АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД



АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД



АУТОТЕХНИКА ЕООД



БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД



БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД



БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ ЕООД



БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД



БОРИКА АД



БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД



ВИ-ТЕК ЕВРОПА ООД



ГОТМАР ЕООД



ДАТЕКС ООД



ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД



ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АД



ДИСКОРДИА АД



ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД



ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД



ЕВРОПА-ВН ООД



ЕЛАЦИТЕ - МЕД АД



ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД



ЕЛЕКТРОХОЛД ТРЕЙД ЕАД



ЕНТЪРПРАЙЗ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД



ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД



ИНСА ОЙЛ ЕООД



ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД



КАОЛИН ЕАД



КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД



КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД



КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД



КЕН АД



КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД



КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД



КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД



ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД



М+С ХИДРАВЛИК АД



МАКСКОМ ЕООД



МЕГАТРОН ЕАД



МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД



МОНБАТ АД



НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД



НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД



ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД



ОЛИВА АД



ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД



ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД



ПАРАЛЕЛ ЕАД



ПЕЙСЕЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД



ПЕПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД



ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД



ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД



САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС ООД



СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД



СИЛВЪР СТАР РИТЕЙЛ ЕАД



СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД



СОЛВЕЙ СОДИ АД



СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД



СОФИЙСКА ВОДА АД



СПИДИ АД



СПОРТАЛ.БГ АД



СТОМАНА-ИНДЪСТРИ АД



СЪДЪРЛАНД ГЛОБЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД



ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ЕАД



ТЕСИ ООД



ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД



УИН БЕТ ОНЛАЙН ЕООД



УОРЛИ НЮКЛИЪР СЪРВИСИС ЕАД



ФААК БЪЛГАРИЯ ЕАД



ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД



ФИКОСОТА ООД



ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД



ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД





ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ



ЗЛАТНИ СПОНСОРИ : ТИТАН ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ, ОРБИКО БЪЛГАРИЯ



СПОНСОРИ: АЛКОМЕТ, АТРАДИУС, АМЮЗНЕТ ИНТЕРАКТИВ, ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ, ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ, ДЖЕЙ ПОЙНТ, АС РЕКЛАМА, ЯКОБС ДАУ ЕГБЪРТС



ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЬОРИ: Bulgarian Chamber of Trade & Industry, HBCB, Italian Chamber of Commerce in Bulgaria, CONFINDUSTRIA BULGARIA , BBLF





МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: Bulgarian Transport Press, Business Global Magazine



Партньор социална отговорност : Concordia Bulgaria Foundation



За допълнителна информация:



ICAP CRIF Bulgaria прес офис



Илияна Илиева, +359 894 696888, iilieva@icapcrif.com, www.icapcrif.com

