AmCham домакинства конференцията на Мрежата от Американски търговски камари в Европа

България посреща тридесет и седем представители на двадесет и шест Американски търговски камари от Европа и Евразия на четиридневна конференция за обмен на добри практики и обмен на знания сред членовете на мрежата от Американски търговски камари в Европа (AmChams in Europe) – една от най-голямата бизнес организация в света.



Американската търговска камара в България (АТК) спечели домакинството на конференцията в края на 2019 г. в съревнование с други камари от мрежата. Предложението на АТК включваше микс отлично съдържание, с което да представи иновационната общност на България, нейното културно наследство и отличните места за бизнес, с които София разполага.



В София AmChams in Europe се представляват от Сюзан Дангър, председател на мрежата и Айша Водник, заместник-председател и ръководител на Секретариата, както и членове на Изпълнителния комитет. Те ще бъдат привествани от Оливие Маркет, президент на Американска търговска камара в България.



„Домакинството на такава важна конференция е уникална възможност за всяка от 46-те камари-членове на AmChams in Europe. Американската търговска камара в България е благодарна на Мрежата от американски камари за избора на нашата организация през 2019 г. и затова, че това решение устоя на времето и на пандемията от CoVid-19. Нашата камара и екип вложиха огромни усилия да организират конференцията, но – изключително важно – да представим България пред тази изключителна международна общност от хора, които споделят общи цели и визия,“ коментира Оливие Маркет, президент на АТК.



„Изключително съм доволна от превъзходния екип на Американската търговска камара в България за това домакинство. Те са много добре познати със своите отдаденост и гостоприемство. Много е приятно да посрещнем колеги от цяла Европа, с които се събираме заедно в дух на приятелство и разбирателство. Тези моменти ни вдъхновяват и за споделени ценности.“ – сподели Айша Водник, заместник-председател на мрежата от Американски търговски камари в Европа и главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в Словения.



Програмата на конференцията включва интересни събития, като специална презентация в INSAIT – Институтът за компютърни науки и изкуствен интелект, който е ситуиран в София. Друго подобно събитие в програмата е Церемонията на наградите AmChampion и гала-вечерята, на която ще се отличат най-ангажираните и активни членове на АТК, както и множество дискусии за обмен на добри практики, споделяне на опит и връчване на наградите на AmChams in Europe наречена Creative Network Awards.

