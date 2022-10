Първата конференция на INSAIT събра над 1000 гости с плеяда от технологични лидери

Конференцията на INSAIT под мотото Emerging Trends in AI and Computing Research се проведе на 30 септември и 1 октомври 2022 г. в „София Тех Парк“, като участие в нея взеха 16 световноизвестни изследователи. Сред тях бяха представители от Google, Waymo, AWS, MIT, ЕTH Zurich, EPFL, Max-Planck, и Yale, които представиха последните достижения в информатиката и изкуствения интелект в рамките на два дни в столицата.



Още с първото си провеждане, събитието се превърна в прецедент не само за България, но и за региона, срещайки над 1000 гости с плеяда от световни технологични лидери, които са и ментори в докторантската програма на INSAIT. Въпреки неколкократното увеличаване на броя на местата, капацитетът на залата не позволи на няколкостотин желаещи да присъстват.



Началото даде Проф. Мартин Вечев, архитект на INSAIT, който представи стратегията на института за създаване на технологична екосистема, базирана на изследвания от световно ниво. Събитието очерта темите, върху които ще работи INSAIТ, а лекторите представиха последните си разработки и иновации, които са част от технологичното бъдеще на човечеството като:



● Обработката на естествен език от Д-р Тутанова от Google Research и Проф. Драгомир Радев от Yale;



● Автономни превозни средства, които предвиждат поведението на заобикалящия свят, представени от Д-р Драгомир Ангелов, научен директор на Waymo (автономната кола на Google);



● Триизмерно моделиране на човешкото тяло и създаване на цифрови двойници от Проф. Отмар Хилигес от ETH Zurich;



● Системи за защита на безжични комуникации и автомобили от последно поколение от Проф. Срджан Цапкун от ETH Zurich;



● Математическите модели, които гарантират създаването на надеждни и сигурни системи за изкуствен интелект от проф. Мартин Вечев;



● Хардуерните архитектури на бъдещето и следващото поколение компютърни системи от Проф. Онур Мутлу от ETH Zurich и Carnegie Mellon;



● и редица други.



Над 250 ученика от СМГ, ПЧМГ и други училища от цялата страна, имаха възможността да се докоснат до световноизвестните учени и да надградят своите интереси, като черпят информация от хората, които определят бъдещите технологии.



Конференцията бе приветствана с огромно въодушевление от българската технологична екосистема, включваща инженери от водещи IT компании, предприемачи, инвеститори. Сред почетните гости бяха министър Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа, представители на президентската администрация, Софийския университет „Свети Климент Охридски“, БАН, дипломати, журналисти, гости от чужбина и други организации и институции.

