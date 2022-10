Технологичната еволюция – на фокус в конференцията Tech of Tomorrow

Как технологиите променят бизнеса и индустриите? Задава ли се времето на изцяло дигиталните банки и каква ще е съдбата на физическите магазини? Отговорите на тези и още въпроси ще бъдат на фокус в новото издание на специализираната конференция Tech of Tomorrow, която водещият икономически сайт Investor.bg организира. Събитието ще се проведе на 13 октомври, от 13:30 часа в хотел Hyatt Regency Sofia, зала „Васил Левски“.Представители на мениджмънта на компании в различните индустрии – търговия на дребно, образование, данни и сигурност, производство, транспорт и логистика, IT, фармация, HR и работно пространство, автомобили, домакински уреди и др., ще обсъдят ключовите моменти при технологичните иновации на бъдещето в областта на здравеопазването, финансите, градската среда, търговията и автомобилния сектор.В рамките на конференцията ще се проведат четири специализирани дискусии. Основен фокус по време на откриващата част на събитието ще бъде темата „Иновациите – от модерна дума към реалност“. Участниците в лицето на изявени експерти и професионалисти с богат опит ще очертаят как иновациите променят средата на технологичното развитие.„Финтех секторът – след всяка буря идва слънце“ ще бъде темата на втората професионална дискусия на Tech of Tomorrow. Задава ли се времето на изцяло дигиталните банки, как изкуственият интелект ще направи финтех услугите по-достъпни и популярни, идва ли краят на кризата с финансирането на финтех стартъпи и какво следва след големия финтех бум? Това са част от водещите въпроси, чиито отговори ще търсят участниците.По време на третата дискусия на специализираното събитие на фокус ще бъде темата „Търговията днес – а сега накъде?“. Панелистите ще обсъдят технологичните инвестиции на компаниите от сектора за търговия на дребно, каква ще е съдбата на физическите магазини, Deep Retail – силата на Big Data и какво могат да ни кажат данните за потребителите, ролята на компаниите от търговията на дребно в „икономиката на преживяванията“ и търговията в метавселената.По време на закриващия дискусионен панел „Киберсигурност – вече задължително в дневния ред“ участниците ще коментират увеличаващите се атаки със зловреден софтуер към IoT, Security by Design и каква е първата стъпка към успешната защита. Какви са новите изисквания към сигурността, породени от home office тренда, какво представлява концепцията ZeroTrust на практика, Securing Cloud Services – какво е правилно използване на интегрираните функции за сигурност и какво представлява пазарът на Dapps? Повече за всичко това и ролята на киберсигурността в дигиталния свят по време на Tech of Tomorrow ще разкрият изявени специалисти в сферата.Повече за програмата на Tech of Tomorrow и за участниците в специализираното събитие научете на Investor Media Pro , където може да се регистрирате и безплатно за присъствие на място на конференцията.Генерални партньори на Tech of Tomorrow са Алтерко и Shelly. Основни партньори са А1, Management Financial Group, Bosch Домакински уреди България и ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Събитието се организира с подкрепата на tbi bank, KEР ТОКИ ПАУЪР, Мнемоника, ЗАД „Армеец“, Девин ЕАД, The Singleton. Официален автомобилен партньор на събитието е PORSCHE SOFIA IZTOK|VW.Институционални партньори са „Индустриален Холдинг България“ АД, Българска стартъп асоциация (BESCO), Френско-българската търговска и индустриална камара, Германо-българска индустриално-търговска камара, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Betahaus Sofia, CEED Bulgaria, Sofia Tech Park, Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE).Медийни партньори на Tech of Tomorrow са Bloomberg TV Bulgaria, сп. BGLOBAL, Rabota.bg, Automedia.bg и The Recursive.