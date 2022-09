Програма „Welcome“ е най-новото финансово решение на Пощенска банка

Пощенска банка пуска на пазара най-новото си финансово решение, което обединява едни от най-търсените от нейните клиенти продукти и предлага богат набор от атрактивни банкови услуги с добавена стойност. Програма Welcome дава възможност на клиентите на институцията да се възползват от потребителски или жилищен кредит в комбинация с ключовото предимство да използват над 10 допълнителни банкови услуги, включени в пакетната програма „Моето семейство“, без такса за цяла година. По този начин получават нужното финансиране, спестяват време, усилия и средства при ежедневните им банкови операции, а също така могат да се възползват и от специални промоционални условия по кредитна карта. С иновативната концепция банката предлага цялостно банково обслужване, основаващо се на комплексен подход, чрез което отново затвърждава позицията си на предпочитан и доверен финансов партньор.„С новата ни програма Welcome бихме искали да вдъхнем на клиентите увереността, от която се нуждаят, за да постигнат мечтите си, да реализират плановете и да кажат „Добре дошли“ на идеите, които желаят да осъществят. Услугите, които обединихме в новото ни предложение, са подбрани спрямо новите нагласи на потребителите и целят да отговорят на техните очаквания като им предложат цялостно финансово решение. В Пощенска банка се водим винаги от идеята за безупречното клиентско изживяване, а него постигаме с изключително внимание към всеки детайл и специално отношение, които нашите експерти оказват на индивидуално ниво. С програмата даваме възможност на клиентите да разчитат на сигурни и качествени решения по всяко време, за да имат свободата да изпълняват целите си с лекота“, коментират от Пощенска банка.Програма Welcome е фокусирана върху нуждата на клиентите от цялостни решения. Като част от условията, които предлага, потребителите получават богат пакет от услуги за ежедневно банкиране с уникалната пакетна програма „Моето семейство“, без такса за цяла година. Тя лесно може да се адаптира към финансовите потребности на клиентите, като членовете на семейството сами решават кои продукти да включат и от кои преференции да се възползват. Към пакет „Моето семейство“ се предлага възможност за защита на семейния бюджет със Застраховка „Защита на дохода“ и Застраховка „Защита на семейството“. Пакетната програма „Моето семейство“ включва едни от най-използваните от клиентите на банката продукти и услуги, необходими за ежедневното банкиране и управлението на семейните финанси. Клиентите на банката могат да спестят до 200 лева от годишния си разход за такси по банкови продукти и услуги. Освен оптимизация на семейния бюджет потребителите могат да спестят и време, ползвайки многобройните възможности за дигитално обслужване на Пощенска банка, включително дигиталният портфейл ONE Wallet. Ежедневното банкиране става лесно, бързо и удобно, адаптирано спрямо потребностите на всеки клиент.Програма Welcome е създадена в отговор на динамиката на средата и новите очаквания на потребителите. Тя е продължение на мисията на Пощенска банка за поддържане на богата палитра от продукти и услуги, които да осигурят удобството на клиентите и да им предлагат широк спектър от финансови решения. През годините Пощенска банка е отличавана многократно от български и международни издания за своите иновативни решения, които разработва и прилага. През 2022 г. финансовата институция печели приза за „Най-добра банка в банкирането на дребно в България“ (Best Retail Banks, Bulgaria) за пети пореден път в конкурса World Finance Banking Awards на едноименното издание, а по време на наградите „Банка на годината“, организирани от „Асоциация Банка на годината“ в страната, Пощенска банка е обявена за „Банка на годината“ за 2021 г.Банката осъществява застрахователно посредничество за сключване на застраховка „Защита на дохода“ и по застраховка „Защита на семейството“ в качеството на застрахователен агент на „Кардиф България“ при прилагане на съответните Общи условия. Пълна информация за новата програма „Welcome“, за предлаганите продукти и услуги и условията за кандидатстване, както и изчисленията на спестените разходи, може да бъде открита във всеки офис от широката клонова мрежа на институцията в страната, както и онлайн на www.postbank.bg