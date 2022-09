Siemens 4.0

Текстът е публикуван в бр. 6/22г. на сп. Business Global.

175 години вече Siemens е една от най-разпознаваемите марки на световната корпоративна сцена. Германският конгломерат винаги е бил сред пионерите на технологичния прогрес за съответната епоха, започвайки от телеграфа в началото и стигайки до цифровизацията на процесите и производствата в наши дни. Днес компанията развива дейност в над 200 държави – повече, отколкото са страните - членки на ООН.С изключение на първата индустриална революция, която дава на света парната машина и преминаването от ръчно към механично производство, Siemens има водеща роля в останалите три – електрификация, автоматизация и дигитализация. Но за да разберем движещата сила на компанията, трябва да познаваме нейния основател Вернер Сименс.Основаната от него Siemens & Halske първоначално се занимава с внедряването на електрическия телеграф в Европа и по света. През 60-те години на XIX век Сименс започва да работи и в областта на силнотоковата електротехника, а най-значителното му постижение в тази област е създаването на съвършена конструкция на генератор за постоянен ток със самовъзбуждане, дълго време наричан динамо машина. Той предлага и мерната единица – живачна единица за съпротивление, впоследствие преобразувана в ом, а на единицата за електрическа проводимост е дадено наименованието „сименс“. През 1879 г. S&H представя първата електрическа жп линия; през 1880 г. на изложба в Манхайм – първия в света електрически асансьор. На следващата година фирмата построява първата електрическа трамвайна линия в покрайнините на Берлин; през 1882 г. започва пробна експлоатация на първата в света тролейбусна линия, създадена от Сименс. Почти всички успехи на предприятието в онзи период се дължат на изследователските и изобретателски способности на неговия ръководител.Компания с такива корени е длъжна да задава тенденциите и наследниците на Вернер Сименс не се отклоняват от начертания път. През 1925 г. Siemens създава иновативна за онова време хидроелектрическа електроцентрала в Ирландия. През 1958 г. се случва пробив в третата индустриална революция, когато Siemens разработва SIMATIC – поредица от програмируеми логически контролери и системи за автоматизация. През 1975 г. компанията инициира първата в света високоволтова преносна линия за постоянен ток на дълги разстояния между електроцентрала в Мозамбик и Република Южна Африка. През 1983 г. прави мини революция в здравеопазването, лансирайки първия магнитен резонанс за образна диагностика. През 2012 г. Siemens тества най-големия ротор за вятърна турбина за производство на електроенергия, а четири години по-късно представя MindSphere – базирана в облака операционна система с изкуствен интелект.Днес компанията развива своята дейност в няколко направления – интелигентната инфраструктура за сгради, енергийни системи, автоматизация и цифровизация на процесите и производствата. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens е част от световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. Притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г.Последната инициатива на концерна е Siemensstadt 2.0 – отворен градски квартал на бъдещето в Берлин, който съчетава работа, изследвания и живот. Кварталът, който заема площ от над 70 хектара, трябва да е готов до 2030 г.Германският концерн стъпва в България няколко месеца след Освобождението. Историята му е тясно свързана с техническите нововъведения в страната – от изграждането на телеграфната и телефонната мрежа, електрификацията на промишлени обекти и знакови сгради, доставката на едни от първите рентгенови апарати, до днешните съвременни решения от ново поколение за модернизацията на производствените процеси в индустрията, интелигентните сградни технологии, медицинските апарати.Приоритет на компанията през всички тези години в България е не просто да доставя продукти и услуги, но и да изгражда мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики, казва ръководителят на Сименс ЕООД д-р инж. Боряна Манолова (интервю на стр. 43).Днес Siemens България развива бизнес в областта на инфраструктурните решения за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата. Компанията е работодател на над 350 служители, с офиси в София, Пловдив, Русе и Варна. Структурно е разделена на няколко звена.Бизнес направление Дигитални индустрии обединява продуктите, решенията и услугите на Siemens в сферата на автоматизацията и дигитализацията на производствените процеси. Два от последните проекти на това звено са модернизация на управлението на диспечерския пулт на обогатителна фабрика „Асарел“, чрез актуализация на софтуера и надграждане на системата Siemens PCS7, с която се контролира целият производствен процес по веригата. Вторият е иновативна система за сортиране на колетни пратки за всички разпределителни центрове на куриерската фирма „Спиди“, осъществена като партньорски проект. Системата обединява в себе си всички функционалности, нужни за такъв тип системи: идентификация, геометрично и тегловно измерване и управление на материалния поток в реално време. Централното управление се осъществява с един от най-мощните процесори на Siemens.Направление Интелигентна инфраструктура свързва енергийните системи, сградите и индустриите. То обединява сградните технологии с доставката на енергия, включително разпределение ниско и средно напрежение и управление на мрежата. Целта е да се гарантира, че енергията се използва ефективно – при производството, потреблението и съхранението.С повече от 200 служители и 3 офиса – в София, Пловдив и Русе, Европейският център за иновации в сградните технологии изпълнява проекти на Siemens за сградна автоматизация по цял свят. Екипът вече има зад гърба си над 5400 проекта в 23 държави. Десетки емблематични сгради са оборудвани с технологични решения, разработени и инсталирани от експертите на Центъра – сградата на Европейския парламент в Брюксел, парижкия хотел „Риц“, летищата във Франкфурт и Мюнхен, хотелът „Бурж ал Араб“ в Дубай и много други. Част от проектите с участието на българските специалисти са свързани с въвеждането на иновативни системи за сграден мениджмънт за едни от най-известните музеи в света – Лувъра и двореца Версай.Центърът работи и по проекти на глобални лидери в областта на фармацевтичната и автомобилната индустрия и дейта центровете.В България от 2018 г. работят и два хъба на Siemens – инженерен във Варна и за обработка на клиентски поръчки в София. Дружествата на Siemens в България включват и самостоятелно управляваните компании Siemens Healthineers (водещ доставчик за медицински технологии) и Siemens Мобилити (представлява бизнеса на компанията в сферата на транспорта).За да остане в лидерска позиция, Siemens инвестира близо 5 млрд. евро годишно за научноизследователска и развойна дейност, с която се занимават 44 900 служители в концерна. Конгломератът има 43 400 издадени патента. Компанията харчи 165 млн. евро годишно за обучения и квалификация на служителите си.Това обаче не означава, че Siemens се затваря в своя интелектуална зона. През 2016 г. дружеството създаде акселератор next47, който за първите пет години от дейността си осигури над 1 млрд. евро финансиране за стартъпи. Компанията работи в тясно сътрудничество с научни екипи в различни международни екосистеми. Почти няма страна, в която тя оперира и в която да не участва в някаква форма на кооперативност с местни университети. Финансира около 6700 стажанти и студенти годишно в програми за дуално обучение по цял свят.Отделно, Siemens Financial Services дава решения за финансиране на проекти за 30,4 млрд. евро на приблизително 285 000 клиенти по целия свят.През 2021 г. Siemens AG обяви нова рамкова концепция за устойчивост, наречена DEGREE (Decarbonization, Ethics, Governance, Resource efficiency, Equity and Employability). Концепцията представлява 360-градусов подход спрямо всички заинтересовани страни – клиенти, доставчици, инвеститори, служители, общности.В последния си годишен доклад за устойчиво развитие компанията изчислява, че е генерирала 281 млрд. евро брутна добавена стойност в световната икономика. Със своята дейност тя е отворила възможности за 5 милиона работни места, 2,6 милиона от които в развиващи се и нововъзникващи икономики.Siemens е един от първите индустриални концерни, който се ангажира да постигне нулев нетен въглероден отпечатък до 2030 г. Концернът вече постигна междинната си цел за 50 % намаляване до 2020 г. Това става, не на последно място, чрез интегрирането на зелени практики и дигитални технологии в цялата екосистема на компанията. Към днешна дата 92% от общите отпадъци от дейността й се рециклират или оползотворяват.Същевременно Siemens инвестира в местните общности в страните, където оперира, около 40 млн. евро годишно.Компанията има изисквания за устойчиво развитие и за своите 63 000 доставчици в цял свят, на които перманентно извършва т.нар. одити за устойчивост.Тъй като развитието на различни технологии през годините е в осно­вата на бизнеса на Siemens, е лесно да се каже, че тя е инженерна компа­ния. Но сега поема курс към по-модерното значение на тази дума.И понеже немският гигант не обича да върви по павирани пътища, той си е поставил амбициозната задача да свърже най-доброто от двата свята, дигиталния и физическия. Индустриални 5-G мрежи, дигитални близнаци, киберфизични системи, дейта анализи, оптимално съчетаване на IT и OT (операционни технологии), децентрализирани енергийни системи, grid edge (периферни технологии), адитивно производство – това са само част от ориентираните към бъдещето технологични области, в които концернът насочва усилията си. Което пък го превръща в една от топ софтуерните компании в света, осъществявайки успешно прехода от инженерен гигант в гъвкава, фокусирана върху непрекъснатите иновации компания.Успоредно с това концернът си е поставил за цел да направи тези иновации публично достъпни за клиентите и партньорите си. През 2018 година Siemens придоби Mendix, платформа за разработка на софтуер с нисък код (т.нар. low code), която позволява създаването на софтуерни приложения чрез гра­фичен потребителски интерфейс, за разлика от традиционния начин за писане на софтуер, при който целият код се пише на ръка. Оттогава компанията не само инвестира в разработването на независими продукти на Mendix, но и предоставя подкрепа и обучение на клиентите си, работещи с платформата.Възможността да доставя своя PLM софтуер модулно като услуга е друг важен аспект от новата визия на Siemens. Очаква се този подход да доведе до бум в персонализираните приложения, а low code да направи възможно адаптирането на софтуера към начина, по който работят слу­жителите. Този преход, който свърза дигиталния и физическия свят, има значение, защото локалният софтуер се управлява от клиента и се над­гражда от него.Като част от политиката си за глобални сътрудничества през миналата година Siemens пусна за първи път решение за ефективно изчисляване и обмен на информация за действителния въглероден отпечатък на продуктите (PCF) на компаниите. SiGreen дава възможност за обмен на данни за емисиите по веригата на доставки и комбинирането им с данни от собственото създаване на стойност на компанията, за да се получи истинският въглероден отпечатък на продукта. За да постигне това, Siemens инициира отворената, междуотраслова мрежа Estainium с цел да даде възможност на производители, доставчици, клиенти и партньори да обменят надеждни PCF данни. Тъй като SiGreen подкрепя компаниите при проследяване на техния продуктов въглероден отпечатък, те могат да предприемат целенасочени мерки за намаляването им, осигуряващи количествено измерим ефект.Всъщност трансформацията на Siemens не е нищо повече от връщане към корените на компанията. И това не означава връщане към телеграфа, а лидиране в посока на следващата технологична трансформация. Нещо, което немската компания върши добре вече толкова години.