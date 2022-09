Лято в чаша

Виното като незаменима съставка за коктейли и още – актуални и непознати комбинации

Текстът е публикуван в бр. 6 (22) на списание Business Global



Ирина Софранова





Без имена или наричани пунш, флип или слинг – първите напитки, наподобяващи днешните коктейли, се появяват около XVII век. Век по-късно са кръстени Cocktails, което буквално означава „опашката на петела“.



Една от версиите за произхода на името е свързана с борбите на петли, които през XVIII век са били доста популярни. Твърди се, че на победения петел са му изскубвали перата от опашката, а отборът победител отпразнувал поражението на противника с миксирано питие. Освен това отскубнатите пера бивали заливани със същата напитка като вид ритуал. Друга, по-семпла версия е, че самите напитки били гарнирани с перо от петел по естетически причини. Има и трета, която е родена в Ню Орлеанс, където френският аптекар Антоан Пишо сервирал напитките си в поставки за варени яйца – coquetier, откъдето идва и името на коктейла заради сходното си звучене.



Истинското начало



Каквато и да е истината обаче, важното е, че коктейли продължават да се консумират и днес. А бумът им идва през 1862 г. с издаването на книгата How to Mix Drinks, or the Bon Vivant’s Companion от Джери Томас. Последвана от книга с коктейлни рецепти на Уилям Терингтън през 1869 г., наречена Cooling Cups and Dainty Drinks. Все пак настолната „библия“ The Savoy Cocktail Book от Хари Крадокс, излязла през 1930 г., бележи началото на баровата и коктейлна култура в модерния ѝ вариант.



Има и една тъмна фаза, времето на сухия режим в САЩ в началото на ХХ век, когато се заражда и „алкохолният туризъм“. Мексико и Куба стават популярни дестинации за американците, защото там консумацията на спиртни напитки е позволена. Именно по това време доста „безработни“ бармани се отправят и към Европа, където рестрикции няма. Така те разпространяват коктейлната култура извън границите на страната на неограничените възможности.



След Втората световна война, когато много дестилерии са отворени отново, се увеличава търсенето на отлежали спиртни напитки. Водката става основна съставка на коктейлите по онова време, като първият с нея е Moscow Mule. Тъй като тя е неутрална, е хит сред миксолозите, защото може да се комбинира по всякакви начини, без да доминира, но все пак да добавя достатъчно спиртен градус.



След началото на 2000 г. има нова мода. Изкуството на миксирането на коктейли се завръща – както на класическите, но с много по-качествени съставки, така и на нововъзникналите, така наречени Signature Drinks, които изграждат новата барова култура. Достъпът до информация и съставки, които преди време имаха само професионалистите, е достояние на всеки в днешни дни и това улеснява правенето на качествени коктейли дори в домашни условия.



Най-лесно е да си представим летните коктейли като нещо освежаващо, ефирно и завладяващо. Кои са обаче тези, които не са толкова разпространени и почти непознати? Наред с класиците има и някои, които предизвикват сериозен интерес.



Винени



Един от най-често задаваните въпроси във виртуалното пространство е „Дали виното е коктейл?“. Несъмнено многопластовите профили на някои вина ни карат да мислим, че то би могло да е микс от няколко напитки, но официалният отговор е НЕ. Виното не е коктейл, то е продукт oт ферментацията на грозде, в която по умел начин се намесват природа и човек. Но то е незаменима съставка за коктейли, непознати на по-голямата част от публиката.



Коктейлът е продукт на градската култура и първият винен е Posca. Популярна още в Древен Рим, тази странна напитка е получена от смесването на кисело (развалено) вино или оцет с вода и ароматни билки. Създадена в Древна Гърция като медицинска микстура, тя набира популярност като ежедневна напитка сред римските легиони и нисшите класи на обществото. Posca става неотменна част от дажбата на римските войници по хранителни и здравословни причини – тя е източник на калории и на витамин C (има антискорбутно действие). Има и противовъзпалително действие, тъй като оцетната киселина в нея убива вредните бактерии. Ароматизирането ѝ е маскирало острата и неприятна миризма. Налага се дотолкова, че пиенето на качествено вино се е считало за неподчинение от страна на войниците и някои генерали забраняват снабдяването с него.



Точни рецепти за Posca не са запазени, но приблизителната е оцет, мед, стрити зърна от кориандър и вода. Сместа се вари до разтварянето на меда и се охлажда до стайна температура. Прецежда се, за да се отстранят зърната от кориандър, и се сервира.



По дефиниция един коктейл се състои от спиртна напитка, захар и битер. Лесно можем да си представим участието на виното, защото то може да бъде и трите: спиртна напитка (коняк), подсладител (просеко и шампанско с по-висока остатъчна захар) и битер (вермут или пелин).



Първият официален коктейл е Old Fashioned, който съдържа захар, битер, уиски и портокалови корички. Днес правилата са разчупени и коктейлите могат да съдържат безброй, често немислими съставки, плодове, настойки или аромати. Виното и направените от грозде напитки, като коняк и вермут, закръглят острия вкус на алкохола и добавят дълбочина в крайния резултат. В модерния градски бар виното задължително присъства сред съставките от първа необходимост.



Наръчниците за бармани, или миксологията, както е модерно да се нарича забъркването на коктейли сега, правят разлика между винени коктейли и коктейли с вино. В първите преобладаващата напитка е виното, към която са добавени друга спиртна напитка и коктейлни добавки (плодове, битери и т.н.). В коктейла с вино то участва, без да доминира. Преобладаващото участие на вино в един коктейл не трябва да ви заблуждава, че той има по-ниско алкохолно съдържание, отколкото такъв без него.



Класическото тихо вино се използва в коктейлите, но много по-рядко, отколкото пенливите, подсилените (шери, порт, мадейра и т.н.), ароматизираните вина и дестилираните гроздови напитки.



Ето кои са основните приложения на различните видове вина в коктейли:



– Spritzer е комбинация от вино, обикновено бяло или розе, газирана вода и лед (ако околните температури са много високи). Tinto de verano е испанският вариант, в който се смесва червено вино с газирана вода и се сервира охладен. G’spritzter е австрийският вариант, дефиниран от закон като напитка с 50% вино, 50% газирана вода и минимум 4,5% алкохолно съдържание. В Германия се консумира главно Sauergespritzter (кисел шпритцер) – вино с газирана минерална вода, или Süssgespritzter (сладък шпритцер) – вино с лимонада, известно още като „работническо шампанско“, или с кока-кола (Cola-Schoppen или Cola-rot);



– Калимочо (Kalimotxo) е популярна напитка на баските в Северна Испания и се приготвя от червено вино и кока-кола.



– В основата на Сангрия са вина от сортовете „Гарнача“ или „Темпранийо“, а добавките са плодове в зависимост от сезона, подсладители и бренди.



– Мимозата (Mimosa) е по всяка вероятност най-известният коктейл с участието на шампанско и освен пенливото вино съдържа портокалов сок.



– Базата на Кир Роял (Kir Royale) е crème de cassis (ликьор от касис), който дава свеж аромат на горски плод, а другата съставка е шампанско. Когато се използва тихо бяло вино, коктейлът е само Кир.



– French 75 (Soixante Quinze) е микс между джин, лимонов сок, захар и шампанско. Наречен е на мощните 75-милиметрови оръдия, използвани срещу Германия в Първата световна война. Понякога вместо джин може да се използва бренди или коняк.



– В Белини (Bellini) към пюре от бели праскови се добавя просеко. Кръстен е на венецианския художник Джовани Белини заради мекия розов цвят, типичен за повечето негови картини.



– Друга нашумяла напоследък напитка е Lillet (Лилé). Създадена е от двама френски братя през 1872 г. в Бордо, които смесват вино с настойвани в алкохол плодове и малко хинин. Знае се, че съдържа зелени и сладки плодове, горчиви цитруси и кора от хининово дърво. Lillet Blanc е направен с участието на „Совиньон блан“, „Семийон“ и „Мускадел“ (белите сортове, разрешени за винопроизводство в Бордо); Lillet Rosé – от „Мускадел“, „Совиньон блан“ и „Семийон“, а Lillet Rouge – от „Мерло“ и „Каберне совиньон“. Като част от портфолиото на концерна „Перно-Рикар“, за Lillet днес са разработени множество коктейли: с портокал, с тоник, с краставица, с джин и водка, с бъз и лайм, с различни лимонади, с мента и тръстикова захар и други.



– Италианците имат своята Quinquina, която е ароматизирана с хинин и Americano – с корен от тинтява, сладък пелин, хинин и бергамот.



В коктейли участват също така подсилените (порт и шери) и ароматизираните вина (вермут). Възможностите за комбинация са многобройни, а полето за експерименти – широко.



Непознати летни коктейли



Тайни съвети за непознати места и забележителности винаги са били желани от търсачите на автентични усещания. За скрити ресторантчета или барове винаги е добре да имаме източници на информация. По отношение на коктейлите има няколко летни, които не са популярни, а хубавото е, че могат да бъдат миксирани и в домашни условия.



– Ouzo Bananа е достъпен заради основната съставка узо, но непознат коктейл заради нестандартното комбиниране на анасон с банан. Измислена като Signature Drink в един атински бар, напитката обединява в едно узо, бананов ликьор, джин, сироп от маракуя и портокал и лед. Препоръчва се в горещите летни дни.



– Croatian Mule: Очевидно хърватска забележителност, този коктейл напомня на московския си първоизточник, но вместо водка се използва ракия – гроздова или сливова. Както и в България това е една от най-разпространените спиртни напитки сред хърватите, които също като българите по принцип я консумират „чиста“. Така че миксирането с лимонада от джинджифил, лайм и лед е нещо ново и за Хърватска, но пък я прави подходяща за всеки, търсещ традиционни вкусове в нестандартни летни комбинации.



– Crystal Cherry: този силен микс (около 55% алкохол) е комбинация от унгарската Палинка, плодова ракия (в случая черешова), лимонен сок, свежи череши и лед. Въпреки високия алкохолен градус коктейлът е освежаващ и запомнящ се.



– Agua de Valencia е създаден през 1959 г. в Café Madrid от Констант Жил, когато група от баски бармани се събира, за да направи уникален коктейл, базиран на пенливата испанска Cava. Всъщност познат все още само в Северна Италия, коктейлът, носещ името Agua de Valencia, е много освежаваща комбинация между портокалов сок, кава, алкохол (водка, ром или джин), захар и лед.



– Perfect Finnish: За много от северните райони лакриц (женско биле) е ежедневно удоволствие. Във Финландия дори има ликьор от лакриц Salmiakki, който според историята се е получил случайно, когато бонбон попада в типично финландския спиртен специалитет Koskenkorva Viina. Миксът тук е нестандартен: между сладко и солено, а освен това в коктейла се добавя водка, кафе еспресо, захарен сироп и лед. Определено едно нестандартно решение за летните дни, ако можем да се снабдим с емблематичния ликьор.



– Blackberry Sidecar: едновременно сладък и силен, този португалски шедьовър е измислен на базата на вишнев ликьор Ginjinha (открит преди много години от един монах, който миксира вишни, захар и канела). За първи път коктейлът е представен в един бар в Лисабон, като за основа се ползва коняк и Ginjinha, а добавките са ананасов, къпинов сок и разбира се, лед.



– Black & Stormy: както и името говори, този коктейл е силен и билков. През XVIII век един латвийски аптекар смесва билки, етерични масла и горски плодове и измисля Riga Black Balsam, за да излекува Екатерина Втора. Днес това е емблемата на Рига, а Black & Stormy е комбинация от „балсама“ с водка, джинджифилова бира, сок от лайм и захарен сироп. По-скоро подходящ за хладните северни лета, този коктейл определено ще остави почерк в сетивното ви съзнание.



– Hot Locomotive: отново нестандартна комбинация на червено вино, белтък, захар, мед и кюрасо, което освен всичко е и греяно. Учудващо е, но в летните дни топлите напитки имат доста освежаващ ефект. Коктейлът се споменава в издадената в далечната 1882 г. книга на Хари Джонсън Bartender’s Manual.



– Pink Rose Cocktail: противно на името си, в този коктейл не присъства розе. Съставките са белтък, джин, гренадин, сок от лимон и сметана, което само по себе си е едно изключително странно комбиниране на вкусове, но с учудващо интересен ефект. Хари Макелхън, един от най-известните европейски бармани, го създава през далечната 1919 г. в един лондонски бар, а впоследствие издава и книгата Harry’s ABC of Mixing Cocktails.



– Holland Gin Cocktail, както подсказва името му, е холандски коктейл на базата на джин, с добавка на забранения в доста държави абсент, портокал и Boonekamp (холандски билков ликьор). Всъщност той е разширена версия на познатия Old Tom Gin Cocktail и е въведен в баровата история през 1909 г. от Карл Сойтер, който модифицира оригиналната версия, заменяйки оригиналния с Holland Gin или Genever и добавя Boonekamp, който придава на коктейла елегантни нотки на подправки и билки.



– Lemonade a la Soyer е нещо, което си заслужава да опитате в летните дни, особено ако не сте почитатели на алкохола. Две сушени смокини се киснат във вода и се сваряват с мед. Добавят се корички от лимон и се оставя да изстине, след което се прецежда, охлажда и сервира с лед и сода.



Бъдещето на коктейлите



Има моди и моди. Всяка година експерти се опитват да предскажат кулинарните тенденции за бъдещето. Завръщането на ферментиралите продукти, бавното и осъзнато хранене и консумирането на по-малко алкохол са само едни от новите-стари моди.



Интересно е, че сред тенденциите присъства и ренесансът на коктейлите. Те стават все по-важни не само за баровата култура, но и за ресторантите. Разделението между места за хранене и коктейл-барове вече не е толкова изразено. В много от съвременните ресторанти има специално обособена част, подобна на бар, в която клиентите могат да консумират Signature Drinks преди и/или след хранене. Не само това, но и някои от коктейлите определено пасват на доста храни, например Spritzer с мидени ястия, и въобще всички, които използват като база вино. Освен това коктейли на базата на битери са идеални като дижестив.

Ирина Софранова е винен експерт, дегустатор и критик, журналист, модератор, обучител, говорител и организатор на специализирани семинари, тиймбилдинг събития, дегустации и уъркшопи.

