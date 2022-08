Програмата Hub by Yettel приема стажанти за седми път

85% от участниците в стажантската програма са станали част от постоянния екип на компанията

От днес до 11 септември 2022 г. Yettel приема кандидатури за участие в платената си стажантска програма Hub by Yettel. Програмата дава шанс на студенти в последната си година на обучение или наскоро завършили млади специалисти, желаещи да натрупат реален професионален опит в сферата на телекомуникациите, да развият ключови бизнес умения и да поставят началото на своята успешна професионална реализация.



Заинтересованите бъдещи професионалисти могат да кандидатстват за конкретна позиция в областта на маркетинга, дигиталната търговия, работата с данни и технологиите, като изпратят своята заявка през сайта на компанията. Сред дванадесетте отворени позиции тази година са разработка и поддръжка на софтуер, програмиране, дизайн, администриране на видео платформа, корпоративни комуникации и работа с партньори. Избраните кандидати ще са част от екипи, които работят по реални и стратегически за компанията проекти.



„В Yettel се грижим за младите специалисти, като им предоставяме менторство, възможност за придобиване на професионални умения в практиката и шанс за кариерно развитие. В днешния ориентиран към дигиталните технологии свят, новото поколение таланти са ценен ресурс за развитието на телекомуникационния сектор“, каза Галина Чулева, главен директор „Управление на хора и култура“ на Yettel.



Стажът е едногодишен, заплатен и включва ангажимент на пълен работен ден, с възможност за работа от вкъщи два дни в седмицата, срещу мотивиращо финансово възнаграждение. Всеки стажант ще бъде направляван от индивидуален ментор в тези първи стъпки на новото работно място, съгласно изготвен индивидуален план за развитие, съобразен с реални бизнес и стратегически цели. Ментори са утвърдени мениджъри в телекома, които в рамките на вътрешен конкурс са доказали нуждата да включат стажант в своя екип.



След завършването на стажа участниците ще имат шанс да станат равностойни членове на екипа на компанията в дългосрочен план. За шестте издания на програмата Hub by Yettel, 85% от участниците са станали постоянни служители на оператора.



Подробна информация за стажантската програма Hub by Yettel и описание на конкретните задължения и изисквания към кандидатите за всяка позиция можете да откриете на сайта на оператора.

