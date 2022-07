Иновативна идея за енергоспестяваща слънчева оранжерия спечели студентския конкурс Go Green на Schneider Electric

Отборът GreenOverMorrow от Мароко се наложи в надпреварата с умно решение за енергийно управление, което задава енергийния преход в земеделието

Рюей Малмезон (Франция), юли, 2022 – Schneider Electric, лидер в дигитализацията на енергийното управление и автоматизацията обяви Team GreenOverMorrow от Мароко за победител в Schneider Go Green, ежегоден конкурс, който привлича студенти от целия свят да споделят своите идеи за иновации с потенциал да направят света по-чист, по-справедлив и по-устойчив.







Начело с Абир Верцган, Хаджар Верцган и Омран Дерхи, екипът GreenOverMorrow получи титлата в знак на признание за своето автоматизирано парниково решение: то е тип XaaS (всичко, включено в една услуга) и е с активиран IoT и AI, като използва слънчеви панели заедно с мрежови данни и данни за реколтата с цел намаляване на загубите на енергия, спестяване на вода и редуциране на въглеродните емисии.







Журито, съставено от висши мениджъри на Schneider Electric и AVEVA, беше особено впечатлено от приложимостта на отличеното решение и от ентусиазма, проявен от отбора-победител, за положителното въздействие на проекта върху земеделието в техния регион.



Журиращите поздравиха всички финалисти за изключителната им работа, идейните презентации и невероятната енергия, която демонстрират. Те коментираха, че „спечелилото надпреварата решение на Team GreenOverMorrow съчетава оптимизирано управление на енергията с бизнес модел за абонаментно обслужване и може потенциално да отвори път към по-устойчиво производство на храни не само в Мароко, но и в други части на света.“



Отборът-победител, който включва студенти от университета ENSAM в Казабланка и Политехническия университет „Мохамед VI“ в Бен Герир, ще получи парична награда от 10 000 евро. Седем други отбора – всеки от различен регион – успяха да се класират за финалния кръг на състезанието. Всички участници получиха специализирани съвети, които им помогнаха да прецизират идеите си за по-добро представяне пред журито.



„С оглед на многобройните предизвикателства, пред които е изправена планетата – както екологични, така и социални – всички ние трябва да поощряваме и създаваме положително въздействие“, посочи Чариз Ле, главен директор „Човешки ресурси“ на Schneider Electric. „Не винаги промяната трябва да се осъществява като някакъв голям взрив – отгоре надолу. Всъщност иновации като тези – целенасочени, базисни и малки, но също така смели и въздействащи – са важна част от цялостното решение. Нашата отговорност е да им помогнем да станат реалност.“



Проведен за първи път през 2011 г. от Schneider Electric, а понастоящем и със сътрудничеството на компанията за индустриален софтуер AVEVA, през последното десетилетие конкурсът Schneider Go Green разшири бързо своя обхват. Само през 2022 г. повече от 22 200 студенти от 200 страни се регистрираха за събитието, а над 3700 представиха иновативни идеи, които се вписват в петте категории на състезанието: Достъп до енергия, Домове на бъдещето, Глобална верига за доставки на бъдещето, Електрически мрежи на бъдещето, Де[кодиране] на бъдещето.







Пълния списък на финалистите може да намерите тук. За подробна информация за конкурса, вкл. и как да направите предварителна заявка за участие през 2023 г., посетете gogreen.se.com.







Повече за ангажиментите на Schneider Electric, включително и за подготовката на новото поколение, може да намерите тук, а относно устойчивите практики на AVEVA – тук.







=край=







