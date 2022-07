Модерна търговия с вкус на иновации

Текстът е публикуван в бр.04/2022 на сп. Business Global.

Когато през 1984 г. Дитер Шварц решава да открие първия супермаркет Kaufland в Некарзулм, в България бананите бяха дефицитна стока, която при късмет консумирахме веднъж годишно, около новогодишните празници. Концепцията на Kaufland е основана на разнообразието от стоки, защото по онова време потребителските нагласи се променят и Шварц добре усеща пулса на времето. 38 години по-късно бананите са най-продаваният плод у нас, а Kaufland е безспорният лидер в сектора на модерната търговия, който, по данни на GfK, достига до 80% от домакинствата в страната.Историята на Kaufland на местна почва започва през 2006 г., когато компанията открива първия си магазин в Пловдив, а малко по-късно същата година още един в София. Следва бърза и агресивна експанзия, като само за три години обектите са увеличени до 27. От 2012 г. компанията е неизменен лидер в ритейл сектора в страната, към момента има 61 хипермаркета в 35 града. Към края на 2021 г. в Kaufland работят близо 7000 души, което прави германската компания един от най-големите работодатели в България. За тези 16 години фирмата е инвестирала повече от 1,7 млрд. лева.Когато говорим за множество обекти, които поддържат наличности от по около 20 000 артикула, трябва ясно да си дадем сметка за сложната задача по тяхното снабдяване. Тя се изпълнява от екип от близо 600 професионалисти, базирани в логистичния център на компанията в пловдивското село Стряма. В него са вложени над 230 млн. лв., като последното му обновление е направено през 2019 г., точно преди пандемията да разруши веригите на доставка по целия свят. Заради далновидната си инвестиция там по време на ковид кризата Kaufland клиентите на веригата не усетиха недостиг от артикулите, които се предлагат в хипермаркетите й.С обща площ 359 000 кв. м и две бази – една за хранителни и една за нехранителни продукти, логистичният център е един от най-големите на Балканския полуостров. На ден в базата пристигат около 300 камиона от страната и чужбина, а към хипермаркетите се транспортират над 1 милион комисионирани палета годишно. Въпреки големите обеми на съхранение и на обработка на стоки, организацията на работа и ефективното използване на капацитета на лoгиcтичния ĸoмплeĸc дaвa възмoжнocт нa ĸoмпaниятa да осъществява пълeн ĸoнтpoл въpxy пopъчaнитe пpoдyĸти, зa дa мoжe дa гapaнтиpa тяxнoтo ĸaчecтвo oт влизaнeтo им в cĸлaдa дo пocтaвянeтo им нa paфтoвeтe в магазините.Логистичното предизвикателство идва и от концепцията на Kaufland да предлага почти всичко нужно на едно домакинство – от хляб до градински мебели. И тя проработи много добре по време на пандемията. В периодите на най-затегнати мерки обектите на хипермаркетите често бяха едно от малкото места, които хората можеха да посещават. Само за първата година на пандемията компанията инвестира над 2 млн. лева в противоепидемични мерки и паралелно защити международния сертификат TÜV AUSTRIA COVID Shield за безопасност, хигиена и превенция. И още нещо – инвестира над 10 млн. лв. в повишаване на възнагражденията на служителите си.Това се отрази на оборотите и печалбите на Kaufland – отчетът за 2021 г., който все още не е публикуван в Търговския регистър, показва приходи над 1,8 млрд. лв., което е с около 100 млн. повече спрямо 2020 г. (тогава също беше отчетен ръст в сравнение с предпандемичната 2019 г.).Пандемията не спира и инвестиционния процес. През 2021 г. са инвестирани 16 млн. лв. в модернизирането на 9 от хипермаркетите, а в края на годината компанията откри първия си обект в Петрич. През април т.г. е завършена модернизацията на магазина във варненския кв. „Трошево“ на стойност 6 млн. лв. Тя е ключова, тъй като там се надгражда съществуващата концепция One Stop Shopping. Сред нововъведенията е първият food court на веригата, както и разширена зона с наематели, които увеличават разнообразието от продукти и услуги. Модернизацията на обектите през тази година продължава, като се очаква да бъдат открити и два нови хипермаркета в София.Финансовите резултати са ясни, но компанията публикува – първа в страната, и доклад за своето цялостно нетно въздействие, изготвен от консултантската компания denkstatt България. Оценявайки позитивните и негативните въздействия от дейността на Kaufland България върху природния и социалния капитал по методологията на устойчивото отчитане (Sustainability accounting), той показа, че компанията генерира добавена стойност 1,25 млрд. лв. в българската икономика, което е 1,2% от брутната добавена стойност на страната за 2019 година. Анализът показва, че едно работно място в Kaufland поддържа близо 4 други в българската икономика, преди всичко заети лица в селското стопанство, хранителната индустрия и търговията. Икономическите ползи за българските директни доставчици са почти 3 пъти повече от тези за самата компания, което показва ефектите за българския бизнес на макрониво от сътрудничеството.Като цяло denkstatt България изчисляват, че положителната стойност, която Kaufland създава за икономиката и обществото, е 7 пъти по-висока от стойността на негативните социални и екологични въздействия от дейността ѝ. Тези въздействия са свързани предимно с негативи за околната среда от дейности във веригата на доставките, които не са под пряк оперативен контрол на компанията. Докладът обобщава, че всеки 100 лева, похарчени във веригата, създават нетна положителна стойност за българската икономика и общество в размер на допълнителни 62 лева.В началото на дейността си у нас компанията работи със 170 български доставчика, докато днес те са над 700 и формират 86% от оборота на веригата. Тенденция, която се затвърди още повече през 2020 г., когато Kaufland пусна марката „Брей!“. Първоначално артикулите под този бранд са 61, днес са почти двойно повече. Те включват традиционни български продукти, които не само са произведени у нас, но и суровините, с които се правят, са български. В производството им участват 27 български производителя от 15 региона.Като цяло местните доставчици на веригата са от цялата страна и те се развиват заедно с компанията. За да стане една компания доставчик, трябва да покрие не само изисквания за качество, определен обем продукция, но и за спазването на добри международни практики при производството, опаковането и доставката. В този процес Kaufland консултира кандидатите за сертификационните процеси и е осигурила финансова помощ на български фермери, за да се сертифицират съгласно стандартите за устойчиво земеделие на GlobalG.A.P. В резултат производителите имат възможност да намалят наполовина използването на торове и препарати за растителна защита и да оптимизират производствените си разходи. Това им помага не само да останат партньори на Kaufland, но им дава възможност и за излаз на външни пазари.Ние сме верига, която продава чушки и домати, но иновациите са изключително важни за нашия бизнес, казва шефът на Kaufland България Валтер Волф (интервю на стр. 31). Голяма част от нововъведенията често са невидими за клиентите, защото са насочени към автоматизация и цифровизация на процесите във всички звена. Напрмер в логистиката се въвеждат сгъваемите метални палети, които пестят ресурси и облекчават работата на служителите, както и EPS каси за многократна употреба. Други са насочени директно към клиента – в разгара на ковид пандемията компанията отговори бързо на тенденцията за засилено онлайн пазаруване на хранителни стоки, като в партньорство с Glovo вече предлага над 5000 продукта от асортимента си. От миналата година Kaufland въвежда поетапно и каси на самообслужване, при които клиентът сам маркира и плаща покупките си.Най-новата инициатива е картата за лоялност Kaufland Card, която е свързана със съществуващата мобилна апликация на веригата. Тя ще се предлага едновременно като електронна карта в съществуващото приложение за смартфон на Kaufland, така и като пластика, направена от рециклирана пластмаса. При използване на дигиталния формат към основния ползвател ще могат да се добавят допълнителни профили, за да се обхване цялото домакинство.Освен пазаруването с отстъпка чрез картата ще се събират точки, които ще се осребряват срещу купони за покупки с отстъпка. Картата ще пази дигиталните касови бележки, също така ще е и платформа на компанията при организиране на игри с клиентите.Самата карта е проектирана така, че дава възможност за допълнително надграждане по много начини. И това е част от цифровото бъдеще на компанията, за което тя не пести средства, както стана ясно още през 2017 г., когато фирмата създаде в България Kaufland Service IT HUB. Неговата задача е да подпомага разработването на технологични решения и приложения, подобряващи обслужването на клиентите на групата Schwarz в цяла Европа. В края на 2020 IT HUB премина в дружество Schwarz IT, където се създават решения за развитие на технологиите в областите Mobile, ABAP, UI5, Java, SharePoint и BI.В края на миналата година Schwarz Group придоби израелската компания за киберсигурност XM Cyber за 700 млн. долара, което показа колко важна е темата за германския гигант. Компанията майка направи и първи стъпки в перспективната метавселена, като купи остров в популярната игра Animal Crossing, сдобивайки се с нещо като първообраз на виртуален клон. Засега това е само имиджова стъпка, но тя ще се окаже важна, когато започнат процесите на монетаризация на виртуалната реалност.И докато виртуалната реалност предстои да се развива, това, което се случва сега, са усилията за устойчиво развитие. Целите, които Kaufland преследва, не са лесни – постигане на климатична неутралност най-късно до 2025 г., както и намаляване на оперативните емисии с над 80% до 2030 г. (в сравнение с 2019 г.).Kaufland България стана първата компания от европейското семейство на Kaufland, която внедрява зелена доставка на локално ниво – към момента над 90% от доставките се извършват с камиони, задвижвани с природен газ (CNG). През март т.г. компанията премина изцяло към „зелена“ електроенергия. Във всички хипермаркети на веригата, в нейния логистичен център и в нейния административен офис вече се ползва 100% електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. Друга ключова мярка на Kaufland България е разполагането на фотоволтаици за собствени енергийни нужди. Това е факт от края на миналата година, като за целта веригата направи първоначална инвестиция над 800 000 лева. Компанията ще разполага панели на всички съществуващи обекти, където конструкцията позволява, а новите ще бъдат изначално проектирани с фотоволтаици. Веригата бе сред първите, които поставиха зарядни станции за електромобили в обектите си, като през 2021 г. разшири мрежата си. В момента разполага с 14 електрически зарядни станции и се планира през тази година да се изградят още три, като инвестицията за всяка е около 80 хил. лева.