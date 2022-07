Ingram Micro Bulgaria се нареди сред най-добрите работодатели в света

Само 14 компании в страната имат сертификат Great Place to Work

Ingram Micro Bulgaria е сертифицирана като Great Place to Work за 2022/2023 г., съобщи компанията. Great Place to Work е глобална програма за бизнес сертифициране на най-добрите работодатели в света. Оценката е основана на обратната връзка на служителите – как се чувстват в компанията, какво е нивото им на общуване с мениджмънта и как оценяват работното си място по критерии като надеждност, уважение, почтеност, гордост и колегиалност.



Повече от половината от общо 1200-те служители в българския офис на Ingram Micro са се включили в проучването. С тази оценка Ingram Micro Bulgaria e сред 14-те компании в страната, които са сертифицирани по Great Place to Work.



Ingram Micro е глобална компания с 43-годишен опит в технологичните решения и IT логистиката, като доставя технологии, електронни устройства и споделени услуги. Компанията развива бизнес на 6 континента, има около 35 000 служители и 50 офиси.

