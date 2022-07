От $25 млрд. на $167 млн.: сривът на Celsius

Крипто кредиторът фалира, но как това засяга цялата индустрия

МакКензи Сигалос,

Обявяването на фалит на Celsius миналата седмица не изненада почти никого. След като платформата замрази клиентските активи, вече всичко свърши. Но само защото изпадането на този изпаднал в затруднение крипто кредитор не шокира пазара, не означава, че не е наистина сериозен проблем за индустрията.



През октомври 2021 г. главният изпълнителен директор Алекс Машински каза, че крипто кредиторът има активи на стойност $25 млрд. под управление. Дори наскоро през май, въпреки срива на цените на криптовалутата, заемодателят управляваше около $11,8 млрд. активи според неговия уебсайт. Фирмата имаше още $8 млрд. клиентски заеми, което я правеше едно от най-големите имена в света в крипто кредитирането.



Сега Celsius има $167 млн. в брой, което според компанията ще осигури „достатъчна ликвидност“ за подпомагане на операциите по време на процеса на преструктуриране.



Междувременно Celsius дължи на своите потребители около $4,7 млрд., според документите за фалит, и има „дупка“ от приблизително $1,2 млрд. в баланса.



Това показва, че покупката със заемни средства е наркотик, но в момента, в който похарчите цялата ликвидност, е много по-трудно да поддържате темпото.



Падането на Celsius бележи третия голям фалит в крипто екосистемата за две седмици и се смята като „Lehman Brothers на крипто пазара“, сравнявайки ефекта на заразяване от фалиралия кредитор на крипто вселената със затварянето на голямата банка на Уолстрийт, което в крайна сметка доведе до ипотечната криза от 2008 г. и последвалата я глобална финансова криза.



Независимо дали имплозията на Celsius предвещава по-голям срив на по-голямата крипто екосистема, дните на клиенти, събиращи двуцифрени годишни печалби, свършиха. За Celsius обещаването на тези големи печалби като средство за привличане на нови потребители е голяма част от това, което доведе до окончателния ѝ крах.



„Те субсидираха бизнеса и поемаха загуби, за да привлекат клиентите“, казва Ник Картър от Castle Island Venture. „Доходите бяха фалшиви и субсидирани, като се изплащаха от вноските – т.нар. пирамида“, обяснява той.



Кой ще си вземе парите



Три седмици след като Celsius спря всички тегления поради „екстремни пазарни условия“ – и няколко дни преди крипто кредиторът в крайна сметка да подаде молба за защита от фалит – платформата все още рекламираше с голям удебелен текст на уебсайта си годишна възвръщаемост от близо 19%, като плаща лихвата седмично.



„Прехвърлете вашата криптовалута в Celsius и можете да спечелите до 18,63% средногодишно за минути“, пишеше на сайта на 3 юли.



Обещания като тези помогнаха за бързото привличане на нови потребители. Celsius твърдеше, че има 1,7 милиона клиенти към юни.



Декларацията за несъстоятелност на компанията показва, че Celsius също има повече от 100 000 кредитори, някои от които са дали на платформата пари в брой без никакво обезпечение, за да подкрепят договора си. Списъкът с 50-те най-големи необезпечени кредитори включва търговската фирма Alameda Research на Сам Банкман-Фрид, както и инвестиционна фирма, базирана на Каймановите острови.



Тези кредитори вероятно ще са първите на опашката, за да получат парите си обратно, ако има нещо за вземане - с домашни инвеститори, които остават да съберат каквото е останало.



След подаване на заявлението си за обявяване в несъстоятелност, Celsius изясни, че „повечето дейности по акаунтите ще бъдат поставени на пауза до второ нареждане“ и че „не иска административен орган да разреши тегления на клиенти в момента“.



Често задаваните въпроси продължават с това, че натрупването на доходност също е спряно чрез процеса на фалит по глава 11 и клиентите няма да получават разпределение на печалба в този момент.



Това означава, че клиентите, които се опитват да получат достъп до своите крипто пари, засега нямат късмет. Също така не е ясно дали процедурата по несъстоятелност в крайна сметка ще позволи на клиентите някога да възстановят загубите си. Ако има някакво изплащане в края на това, което може да бъде многогодишен процес, възниква и въпросът кой ще бъде първият на опашката, за да го получи.



За разлика от традиционната банкова система, която обикновено застрахова клиентските депозити, при подобни инвестиции няма предпазни механизми за средствата на потребителите, когато нещата се объркат.



Celsius посочва в своите правила и условия, че всеки цифров актив, прехвърлен на платформата, представлява заем от потребителя на Celsius. Тъй като нямаше обезпечение, предоставено от Celsius, средствата на клиентите бяха по същество просто необезпечени заеми за платформата.



Също така в дребния шрифт на правилата и условията на Celsius има предупреждение, че в случай на фалит „всички отговарящи на условията цифрови активи, използвани в услугата за доходност или като обезпечение по услугата за заем, може да не бъдат възстановени“ и че клиентите „може да нямат всички правни средства за защита или права във връзка със задълженията на Celsius“. Това може да се тълкува като опит за пълен имунитет срещу правни нарушения, ако нещата някога се объркат.



Друга популярна платформа за кредитиране, обслужваща инвеститори на дребно с високодоходни предложения, е Voyager Digital, която има 3,5 милиона клиенти и наскоро също е подала заявление за фалит.



За да успокои милионите си потребители, главният изпълнителен директор на Voyager Стивън Ерлих написа в Туитър, че след като компанията премине през процедура по несъстоятелност, потребителите с криптовалута в акаунта си потенциално биха имали право на нещо като комплект от активи в сметката си, включително крипто активи, обикновени акции в реорганизирания Voyager, Voyager токени и след това каквито и постъпления, които могат да получат от вече несъществуващия заем на компанията към някога известния крипто хедж фонд Three Arrows Capital.



Не е ясно какво всъщност би струвал токенът на Voyager или дали изобщо нещо ще се събере в крайна сметка.



Three Arrows Capital е третият основен крипто играч, който потърси защита срещу фалит във федерална съдебна зала на САЩ, в тенденция, която не може да не повдигне въпроса: Дали съдът по несъстоятелността в крайна сметка ще бъде мястото, което в крайна сметка се явява регулатор на крипто пазара?



Законодателите в Капитолия вече се стремят да установят повече основни правила.



Сенаторите Синтия Лумис (Репуликанска партия, Уайоминг) и Кирстен Гилибранд (Демократическа партия, Ню Йорк), са опитват да внесат яснота със законопроект, който излага цялостна рамка за регулиране на крипто индустрията и разделя надзора между регулатори като Комисията по ценни книжа и борси и Комисията за търговия със стокови фючърси.



Какво се обърка



Основният проблем на Celsius е, че тези почти 20% годишна доходност, които предлагаше на клиентите, не бяха реални.



В едно съдебно дело Celsius е обвинен в управление на схема на Понци (пирамида), при която плаща на ранните вложители с парите, които получава от нови потребители.



Celsius също така инвестира средствата си в други платформи, предлагащи подобна невероятна възвръщаемост, за да държи своя бизнес модел над водата.



Публикация на сайта The Block установи, че Celsius е инвестирал най-малко половин милиард долара в Anchor, която беше водещата платформа за заеми на сега провалилия се стейбълкойн проект terra USD (UST), обвързан с щатски долари. Anchor обеща на инвеститорите 20% годишна процентна доходност от техните UST притежания – процент, който според много анализатори е неустойчив.



Celsius беше една от множеството платформи за „паркиране“ на парите си в Anchor, което е основна част от причината, поради която каскадата от големи провали беше толкова значителна и бърза, след като проектът UST се срина през май.



„Те винаги трябва да генерират доходност, така че преместват активите в рискови инструменти, които е невъзможно да се хеджират“, каза Ник Бхатия, основател на The Bitcoin Layer и помощник-професор по финанси в Университета на Южна Калифорния.



Celsius не е единствeн. Към ъгъла на крипто кредитирането пукнатините продължават да се разрастват. Картър от Castle Island Venture казва, че нетният ефект от всичко това е, че всички теглят ликвидност от крипто заемодателите.



„Това води до повишаване на доходността, тъй като кредитите стават все по-оскъдни“, каза Картър, който отбеляза, че вече виждаме това да се случва.





Картър очаква да види общо инфлационно намаляване на задлъжнялостта в САЩ и на други места, което според него само допълнително подкрепя стабилните монети като „относително твърди пари“ и биткойните като „наистина твърди пари“.



„Но частта от индустрията, която разчита на издаването на произволни токени, ще бъде принудена да се промени“, каза той. „Така че очаквам резултатът да бъде разнороден в крипто пространството в зависимост от конкретния сектор.“

