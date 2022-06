Боряна Манолова, Siemens: Новата индустриална революция

Какво може да прочетете в новия брой на BGLOBAL

Време е 50-годишните да вземем нещата в свои ръце. Така ми каза една приятелка, финансов журналист, докато си говорехме за вота на недоверие към правителството. Отговорих й: Време е 30-годишните и 50-годишните заедно да вземем нещата в ръце.

Няма драма, че отново ни очакват предсрочни избори, още тази есен или малко по-късно. Българската икономика показва, че е достатъчно силна да устои на трусове и героите в този брой го доказват (виж по-долу). Няма драма, но има сериозен проблем, когато плановете на предприемачите и мениджърите се сблъскват с геополитическо цунами – енергийно, инфлационно, цивилизационно - и в същото време липсва стабилно вътрешнополитическо управление.



Да превключим на по-бърза скорост, без да променяме посоката, зависи от нас. Примери в света на бизнеса има много, в новия брой на BGLOBAL сме избрали



Боряна Манолова и световният лидер „Сименс“,



който отново е начело на новата индустриална революция. Индустриални 5G мрежи, дигитални близнаци, киберфизични системи, дейта анализи, оптимално съчетаване на IT и OT (операционни технологии), децентрализирани енергийни системи, grid edge (периферни технологии) – само част от ориентираните към бъдещето технологични обасти, в които концернът насочва усилията си.

Или както казва самата Манолова: „Сливаме физическия и дигиталния свет за клиентите ни“. С амбициозната задача да свържат най-доброто от двата свята.

От годините опит, включително със създаването и ръководството доскоро на Съюза на жените в бизнеса в България, Манолова оценява средата за правене на бизнес в България като добра. Това, което ни дърпа назад, са административните пречки и ограничения достъп до електронни услуги, по думите й пред BGLOBAL.



И ако историята на „Сименс“ започва преди 175 години, тази на Klear е от няма и 10. Българска финтех компания, създадена от французин, която се изкачва бързо нагоре в предпочитанията на клиентите за потребителско кредитиране. Онлайн платформата за P2P кредитиране свързва директно кредитоискатели със заемодатели, а лихвата по кредитите отива в сметките на инвестиралите в тези заеми.

Вероятно част от причините за успеха са във философията на основателя Лоик льо Пишу: „За нас е важно



да работим с хора и бизнеси, с които споделяме общи ценности“.



И още: „Инвеститорите оценяват потенциалата ни за социално въздействие. За нас е много важно да разберем защо кредитоискателят има нужда от пари.“



Подобна философия изповядва и Христо Бучков, създател на „Хъбис“, IT компания в сферата на телемедицината. Мобилните станции за диагностика на компанията се използват и за благотворителни скрининги на деца в Пловдив, във Враца и в различни населени места в Родопите; помагат за здравния скрининг на украинските бежанци; даряват портативни устройства за телемедицина.

„Държим проектът ни да продължи в по-отдалечените места в България, където достъпът до медицинска грижа е силно ограничен“, казва пред изданието Бучков.



А ако този брой ви изглежда силно наклонен в посока технологичен бизнес, причината е в самия бизнес –



България е пример за успешно менторство в IT сектора



за целия регион, което дава устойчивост на сектора и обратно на народопсихологията ни показва, че тези, които успяват, помагат и дават ръка на онези, които идват. Думите са на Нед Дервенков, изп. директор на Българската стартъп асоциация BESCO. Но за да продължим да се развиваме, и то в ускорено темпо, което съответства на световното темпо, държавата също трябва да влезе в ритъм. „Не може да правим 3 години реформи, които са за вчера. Държавата трябва да има усещане за спешност“, казва Дервенков пред BGLOBAL.



В новия брой на списанието може да прочетете още:

- икономистът Георги Ганев за поредицата от кризи и тяхното въздействие върху българската икономика;

- защо не е толкова лесно да решим проблема с „хеликоптерните пари“ и защо подпомагането на хората в бедност не означава да се загърби подкрепата и за крехката все още средна класа в България;

- кои бизнеси раждат еднорозите;

- как да слушаме социалните мрежи, за да продаваме по-добре;

- за каналите и смисъла на посланията към аудиторията.



Тези и още автори и теми може да прочетете в новия брой на BGLOBAL.



Можете да закупите списанието в павилионите на Inmedio, големите вериги бензиностанции, търговските вериги "Фантастико", "Кауфланд", "Била" и др.

