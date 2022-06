УНСС провежда първата ENGAGE.EU Международна научна конференция за млади учени

УНСС като партньор в Европейския университет ENGAGE.EU е домакин на първата ENGAGE.EU Международна научна конференция за млади учени на тема: „Business Environment in Europe: Addressing Societal Challenges & Developing New Perspectives“.



„Това е една чудесна инициатива на проектния екип и ние сме щастливи, че този проект набира непрекъснато скорост и развива допълнителни дейности, което означава, че това е един жив проект, една жива институция на нашите вече 9 университета, които обединиха усилията си около създаването на водещ Европейски университет“, с тези думи ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и член на Борда на ректорите на ENGAGE.EU откри конференцията и поздрави с добре дошли присъстващите в залата и онлайн.



„Тази конференция е много специална ENGAGE.EU инициатива, тъй като е първият ни съвместен форум, насочен към младите учени, и именно затова съм щастлив, че УНСС е домакин“, приветства участниците доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и координатор на ENGAGE.EU инициативите за България. Доц. Мусов припомни, че идеята за организирането на подобна конференция, която е извън проектните дейности, първоначално е била приета със скептицизъм от някои от партньорите, но на среща на всички заместник-ректори по НИД на университетите в Алианса единодушно е било взето решение за активна подкрепа на развитието на младите изследователи. „Бордът на ректорите и Изпълнителният комитет на ENGAGE.EU вярват, че фокусът върху младите изследователи е ключов за бъдещето на Европейските университети“, подчерта доц. Мусов.



Първата ENGAGE.EU международна научна конференция на тема: Business Environment in Europe: Addressing Societal Challenges & Developing New Perspectives се провежда в два дни и ще представи теми, свързани с устойчивото развитие и иновациите, европейския бизнес и развитието на европейските общества, перспективите за европейска интеграция и др.













