Благоевград отбеляза Световния ден на бежанците със събитието „Дом без граници“ в Американския университет

Към домакините от университета се присъединиха представители на ЮЗУ, Humanity First, украинската общност в града и доброволци

На 19-и юни Американският университет в България (АУБ) отбеляза Световния ден на бежанците, като стана домакин на събитието „Дом без граници“ на своя кампус в Благоевград. Първото тържествено отбелязване на Световния ден на бежанците (20-и юни) в Благоевград е плод на сътрудничеството между АУБ, Югозападния университет (ЮЗУ), международната благотворителна организация Humanity First и доброволци от града. Проявата бе посетена от близо 200 души, сред които семейства с деца от Украйна.



„Дом без граници“ се откри със символично пускане на бели гълъби от представителите на благотворителната организация Humanity First, АУБ, ЮЗУ, доброволческата и украинската общност в Благоевград.



По повод първата по рода си проява в АУБ Сабина А. Вийн, декан на студентите изтъкна: „Семейството на АУБ е голямо – нашият университет е дом на студенти и преподаватели от повече от 40 държави. Още с избухването на войната в Украйна предоставихме подкрепа както на нашите украински студенти и техните семейства, жертва на агресия, така и на бежанците, пристигнали в нашия регион, които ни потърсиха за помощ. С удоволствие се включихме в инициативата и станахме домакини на днешното събитие. За нас „Дом без граници“ е символ на солидарността не само с украинските бежанци в Благоевгард, но и с всички хора по света, чието физическо оцеляване и духовно развитие е невъзможно в родината им. Хора, които се нуждаят от закрила. Хора, които се нуждаят от дом без граници!“



На събитието приветствени слова поднесоха Зубаир Х. Хан – Директор на Humanity First – Германия, доц. Светлана Христова – преподавател в ЮЗУ, Сабина А. Вийн от АУБ, Савина Топурска от името на доброволците и Анастасия Мозгова от името на украинската общност в града. Доброволците от Благоевград, ангажирани с бежанската кауза, получиха грамоти от международната благотворителна организация Humanity First.



Програмата на „Дом без граници“ включваше концерт на деца и младежи от Украйна, както и изложба с рисунки на деца-бежанци от Украйна на тема „Мир“. Децата-художници бяха наградени с лакомства, а семействата им получиха ваучери за храна, осигурени от Humanity First. За децата се проведоха още работилници по изкуства, а кетърингът бе предоставен безвъзмездно от ресторант Punjab da Sher. Беше организиран и пункт за даряване на дрехи и вещи – нови и втора употреба, за нуждаещите се бежанци. Дарението бе осигурено от мюсюлманската общност „Ахмадия“.



На самата дата 20-и юни в центъра на Благоевград украински бежанци ще раздават вода в знак на благодарност към местните жители на новия си дом без граници – Благоевград. Кампанията е финансирана от Humanity First.



През летнети месеци в Благоевград ще се проведат курсове по български език, логопедични занимания и арт-работилници, организирани от Сдружение „Отворени обятия” и финасирани от фондация BCause и BG4UA.

