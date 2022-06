Adecco Group призовава компаниите да наемат бежанци

През 2021 г. 15 000 бежанци са били част от асоциираната работна сила на групата

На Световния ден на бежанците, Adecco Group призовава компаниите да се присъединят към инициативата ѝ за работни места за украинци на фона приближаващия 5 милиона бежанци от страната



Adecco Group доразработи портала си за работа за хора, бягащи от конфликта в Украйна, за да предостави обучение от световна класа, възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация с цел да се преодолее разликата между уменията на бежанците и това, което търсят работодателите.

Повече от 1650 компании от цял ​​свят вече са се регистрирали в безплатната онлайн платформа за намиране на работа https://www.adeccojobsforukraine.com, разработена от Adecco Group за подпомагане на хора, разселени от конфликта в Украйна. В платформата са се регистрирали над 5500 бежанци от Украйна, като работодателите вече са наели повече от 2500 души.



Ален Дехаз, главен изпълнителен директор на Adecco Group коментира: „Ние работим усилено всеки ден, вече повече от десетилетие, за да постигнем целта си да направим бъдещето да работи за всички и се стремим да подкрепим бежанците от много страни – включително Афганистан, Сирия и Ирак – и да ги интегрираме в работната сила. Сега извеждаме подкрепата си на следващото ниво, като даваме възможност на бежанците от Украйна да преодолеят пропуските в уменията си с практическо обучение и по този начин да подобрят възможностите си да си осигурят работни места. Насърчаваме компаниите да се включат, така че заедно да можем да окажем значимо въздействие в живота на много хора. Бих искал също така да изразя дълбоката си признателност към всички компании, които вече се присъединиха към инициативата и отвориха вратите си за бежанци.”



За да преодолее разликата между настоящите умения, които бежанците имат, и уменията, изисквани от наемащите фирми, Adecco Group мобилизира експерти по тези теми, включително чрез Общото събрание на бизнеса на Групата, както и през Adecco Training и LHH. Освен това, чрез Adecco Academy се предлага комбинация от онлайн обучения лице-в-лице по самостоятелни програми по езици, дигитални умения, бизнес и меки умения. Те включват безплатни за достъп, сертифицирани пакети и курсове от Академия „Accenture's Skills to Succeed“, Академия „Microsoft IT-Fitness Online“, Alfia Languages ​​и Skillsoft. Към днешна дата 1400 бежанци са преминали през тези обучения.



Кристоф Катоар, президент на Adecco Global Business Unit, коментира: „Властите в ЕС опростиха процедурата по получаване на статут на пребиваване за украинци, бягащи от войната, чрез Директивата за временната закрила, което им позволява да работят веднага след пристигането си в държави от ЕС. Това е правилният подход – колкото по-бързо можем да помогнем на емигрантите да се интегрират на пазара на труда, толкова повече можем да ги подкрепим като цяло.”



Брус Роч, глобален ръководител на Adecco Inclusion, каза: „Бежанците търсят мирно бъдеще в новите си приемни общности и ние можем да им помогнем в тяхната професионална интеграция и да им осигурим нужната квалификация или преквалификация, когато е необходимо. Само през 2021 г. 15 000 бежанци бяха част от нашата асоциирана работна сила. С настоящия недостиг на подготвени кадри и нужда от устойчивост в организациите, бежанците могат да допринесат със своя талант и да помогнат за развитието на прекрасни професионални възможности за себе си, както и да допринесат за корпоративното гражданство за всички организации.“



Групата продължава да подкрепя бежанците от предишни и текущи кризи - включително Ирак, Сирия и Афганистан - за навлизане на пазара на труда, особено в Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия и Гърция.



