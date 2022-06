Представяме 22 жени А класа: Цветелина Николова

Katarzyna Estate







се намира в подножието на Източните Родопи, в най-южната част на България, на 2 км от с. Мезек и границата с Гърция. Микрорайон Бялата пръст, където е разположено имението, се характеризира с умереноконтинентален климат, със силно изразено средиземноморско влияние. Специфични белези са топлото лято, меката зима и сравнително малката годишна температурна амплитуда. Важна предпоставка за благоприятното развитие на лозята в региона играе и своеобразният въздушен коридор, който се оформя между Сакар планина и Източните Родопи. Katarzyna Estate се намира в района с най-продължително слънчево греене, като през вегетационния период температурната сума достига 4000°C. В границите на имението има разнообразни като качества и почвени характеристики площи, което дава възможност да се добива грозде с различни показатели и съответно се произвеждат вина в различен стил. Вината на Katarzyna Estate имат над 400 медали от най-големите световни винени конкурси.

Цветелина Николова е управляващ директор на групата Katarzyna Estate и „Платинум Брандс“. Бакалавър по политология на френски език, магистър по международни икономически отношения от УНСС. Завършила е и програмата магистър на науките по Винен мениджмънт в престижния международен институт OIV (International Organization of Vine and Wine), Франция, и мениджмънт в сектора на винопроизводство и лозарство от университета „СупАгро“ в Монпелие, Франция. Преминала е обучение във Wine Marketing Training Program в University of California, Davis (USA). В „Белведере“ и Katarzyna Estate започва работа преди близо 20 години и за този период изкачва всички стъпала до най-високия мениджърски пост. Омъжена, има дъщеря.Мисля, че един мениджър е успешен, когато вижда, че всички цели, които си е поставил, се изпълняват. Аз винаги съм предпочитала целите пред мечтите, защото ми се струва някак по-постижимо. Когато се целиш все по-високо, и нещата се случват все по-добре. Като се обърнеш назад, виждаш, че се получава, и осъзнаваш, че това всъщност е успехът. Разбира се, когато междувременно осъзнаваш и че екипът е удовлетворен в процеса, това е още едно доказателство за успеха. Това е като вътрешно усещане, но има и външни показатели. Когато получаваш награди, разбираш, че те ценят и другите специалисти. Успехът не е един-единствен момент на осъзнаване, а по-скоро процес с много компоненти, и когато събереш всички, се получава.Преди да стана успешен мениджър, се виждах постоянно с много приятели. Сега пак се виждам, но не е същото. Преди имах време всеки ден да се чувам с тях, а сега гледам, когато имам свободно време, първо да го посветя на семейството, на дъщеря ми, след това на родителите ми. Ако питате мъжа ми, той също ще каже, че всичко това има цена. Но с времето аз се уча. Когато всичко в компанията е подредено, нещата се случват по-лесно и по-спокойно. В такава ситуация се чувстваш по-уверен и имаш време за повече неща, отколкото в началото.В професионален план, когато станах изпълнителен директор. Бях само на 29 г. и оглавих над 20 компании. Това, от една страна, е огромен стрес, от друга, предизвикателство, а от трета, голяма отговорност.Първият голям проект беше свързан с това да се справя като лидер на много компании, с целия затворен процес във виното на всички нива – като се започне от отглеждането на лозята и се премине през различни технологии на производство. После експорт, вътрешен пазар, който е най-важен за нас. В мой плюс беше, че до този момент аз бях търговски и маркетинг директор и познавах процеса отлично. По тази причина можех да си позволя да се концентрирам в другите дейности. Ежедневно се налага да се вземат решения на секундата и ако не познаваш в детайл процесите, можеш да сгрешиш. Почувствах се сигурна след три години, защото обикновено един мениджър, който е в бизнеса, има нужда от 1 – 2 г., за да може да види целия процес.Първият значим проект, след като разбрах, че се справям, беше построяването на новата ни изба, която беше изцяло по моя инициатива. Миналата година направихме голяма крачка с откриването на La Maison De Katarzyna – нашия дом на виното. Осъществяването на този проект се оказа голям успех за нас и повиши много имиджа ни. Много сме щастливи и защото това се случи в началото на пандемията, когато всички бяхме умислени и умърлушени. Това е един много плавен преход към следващия ни голям проект – нашия хотел L’Ambassade de Katarzyna, който в момента е в процес на изграждане и се намира непосредствено до избата. Ще бъде готов след една година. Той ще промени изцяло нашата работа, защото ще ни позволи целенасочено да работим за имиджа на България като дестинация за винен туризъм. Ще имаме абсолютно затворен кръг, за да посрещнем хората и да им покажем целия път на виното.Стилът на Katarzyna като характер е познат на всички, които се интересуват от вино. Нашият тероар, нашите почви и климат са сходни с тези в Бордо и ние винаги казваме, че червените ни вина, особено мерлото, е много близко до спецификите на сортовете, които се отглеждат там. Същото се отнася и за стила. Ние правим много характерни вина, които съобразяваме с тенденциите. Например в момента тенденция е вината да отлежават по-малко в дъбови бъчви, докато преди три години хората харесваха повече вина, отлежали в дъб. Сега обръщаме повече внимание на истинския вкус, т.е., когато консумираш вино, да усещаш, че ядеш чепка грозде. Да няма толкова натрапчив вкус на дъб или висок алкохолен градус.При нас характерни са почвите. В рамките на един декар може да има четири различни почви, което дава много специфичен и ясен характер на вината ни, тъй като от този парцел имаме четири различни по специфика клона на сорта „Мерло“ например. Ние ги събираме разделно, винифицираме ги отделно и накрая ги купажираме. Така се получава едно мерло, но от четири различни клона, което дава богатството на ароматите.И едното е важно, и другото. Ако имаш качествено грозде и добри технолози, които произвеждат невероятно вино, но след това нямаш пазара и не знаеш как да го реализираш, което често се случва по света, не е добре. От друга страна, ако имаш добър пазар без качество – което е изключение, успехът се дължи на изключителните търговци, но той не може да е дългосрочен. Много често се случва някой успял човек от друг бизнес да инвестира в производството на вино като хоби. Построява страхотна изба, има много хубави лозя, но накрая не успява да реализира продукцията си. От друга страна, се случва да произвеждаш вино в някое малко хале, да е много добро, но нямаш изба, където да посрещнеш клиентите и да го покажеш. Третият вариант е да нямаш собствени лозя, купуваш грозде, правиш добро вино, но после не си сигурен дали ще можеш да повториш упражнението. Затова казвам, че производството и продажбата вървят ръка за ръка.Моето убеждение е, че дори един мениджър да се почувства уверен в нещата, които прави, трябва да се усъвършенства и образова всеки ден. Първо, излизат нови неща; второ, след всяка обиколка в дадена дестинация научаваш все повече и по този начин придобиваш много по-голяма сигурност в това, което правиш. По отношение на нашата компания, след като завършим хотела ни, целият свят ще може да вижда България като една екзотична страна, която има страхотни винени проекти.Когато започнах моето образование във виното, обикалях винарските райони по целия свят. Отначало си мислех, че съм привързана към Katarzyna, защото я представлявам, но колкото повече пътувах, осъзнавах, че такива проекти като нашия се срещат много рядко. Katarzyna Estate има всички качества да бъде редом до най-добрите в света, същото се отнася и за България като винена дестинация. Аз работя много по такива проекти и образованието, което завърших в OIV (престижния международен институт за вино във Франция), ми позволява да работя за популяризирането на България като винена страна, ако не сред първите 10 в света, защо не сред първите 15. Признавам, че в момента сме доста назад, но името на България започна да се чува все повече през последните 5 – 6 години във винените среди.Смятам, че съм щастлива жена, което значи, че съм направила правилен избор. С мъжа ми сме заедно от 15-годишни – една ученическа любов, която е минала през много неща, а когато човек преминава през сътресения, връзката става по-силна. Не можем един без друг и никога не съм съжалявала за избора си.Съчетаването между личния и професионалния живот е нещо, на което се уча през годините. Но смятам, че се справям все по-добре през последните години. В началото беше доста трудно, с повече непредвидени и стресови ситуации и по-малко лично време. Дъщеря ми се роди точно първата година, в която оглавих компанията, и съпругът ми много ми помагаше и продължава да помага. Смятам, че постигам добър баланс. Винаги, когато имам свободно време, пътуваме заедно.Усещам огромна отговорност и с времето мисля все повече за това. Участвам в много организации с подобна насоченост и виждам, че жените много повече обръщат внимание на това, отколкото мъжете. Безспорно е интересна кауза, за която една жена, която е успяла, трябва да допринася. Интересувам се от много теми, като например връщане на младите българи, които учат в чужбина.Мечтата ми е Katarzyna Estate да се превърне в една страхотна екзотична дестинация. Хората от другия край на света да искат да ни посетят. Но това по-скоро е цел, защото съм сигурна, че ще го направя. Мечтата ми е, когато това стане, някои от най-големите световни музиканти да свирят между нашите лозя.