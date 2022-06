12 компании влизат в програмата за растеж на Endeavor – Dare to Scale 2022

За четвърта поредна година предприемаческата мрежа Endeavor стартира програмата за растеж Dare to Scale, селектирайки в новия клас 12 компании от различни сектори. Програмата се реализира с основен партньор Пощенска банка, подкрепата на Софтуер Груп, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) и с капиталов партньор SeedBlink. Медийни партньори на Dare to Scale 2022 са Forbes Bulgaria, The Recursive и Bloomberg TV Bulgaria.

Всички селектирани компании отговарят на предварително зададените критерии – да имат доказан продукт или услуга на пазара, оборот от минимум 200,000 лв. за 2021 г. и не повече от 150 служители. Селекцията на предприемачите се реализира от ментори, борда на Endeavor и мениджъри на Пощенска банка, Софтуер Груп и ИАНМСП. Основните въпроси по време на интервютата бяха свързани със стратегията на компаниите за растеж, бизнес модела и потенциала за лидерство. Дванадесетте компании са представлявани от 21 предприемачи – основатели на бизнеси от различни индустрии – ИТ и софтуер, хранително-вкусова индустрия, недвижими имоти и медии. Тази година за първи път има отворен слот за компания, развиваща своята дейност в полза на обществото/ НПО. В него влиза Българската стартъп асоциация – BESCO.

Програмата ще се проведе в София и ще е с продължителност от четири месеца – от м. септември до м. декември 2022 г. Всяка компания ще има назначен индивидуален ментор от мрежата на Endeavor, който ще провежда регулярни срещи с основателите и ще ги подпомага със своята експертиза. Предприемачите ще преминат през специализирани обучения в четири основни области: управление на организацията, маркетинг, продажби, бизнес планиране и набиране на капитал. Участниците ще могат да се включат в нетуъркинг събития, по време на които да се запознаят и да обменят опит с основите представители в предприемаческата екосистема. Програмата ще приключи с финалното събитие Demo Day, по време на което участниците ще презентират своите компании пред жури от утвърдени бизнес лидери.

Тази година програмата се надгражда с привличането на капиталов партньор, което ще осигури допълнителен достъп до финансиране на участниците. На финален етап е и подписването на партньорството на Endeavor с Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), с чиято финансова подкрепа консултантската компания PwC ще предостави експерти, които да подпомагат предприемачите. Съдружници и директори от офисите на PwC в България и Сърбия ще работят индивидуално с всички участници в програмата, за да им помогнат със своя опит и експертиза в преодоляването на предизвикателствата и развиването на възможностите в техния бизнес.

Момчил Василев, изпълнителен директор на Ендевър България:

„В четвъртото си издание Dare to Scale посреща една забележителна група предприемачи, тръгнали по пътя на успеха. Тази година бройката на кандидатствалите компании, които изпълняват критериите за участие е рекордна. Подборът на участниците в програмата отразява и нашето верую, че една силна екосистема има нужда и от предприемачи, работещи за подобряване на средата, в която „новата икономика“ се развива. Преминалите през внимателната селекция кандидати, отразяват пъстрата многоликост на предприемаческата ни екосистема и нейната все по-голяма зрялост. Това мотивира екипа на Endeavor да продължава да развива програмата така че тя да създава още по-голяма стойност за участниците в нея. Тази година инвестиционната платформа Seedblink ще бъде наш официален капиталов партньор. Това ще даде допълнителни възможности на предприемачите да ускорят своето развитие с по-лесен достъп до капитал. На финалната права сме в стартирането на стратегическото ни партньорство с EBRD, с чиято финансова подкрепа PwC ще консултира участниците в програмата по организационното израстване на техните компании. Вярваме, че с това Dare to Scale ще продължи да бъде желаната платформа за растеж на бъдещите бизнес лидери.“

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка:

„Като лидер на банковия пазар, в Пощенска банка винаги сме били вдъхновени от иновативното мислене, от смелия дух и идеите, които променят бъдещето. Точно това смятаме, че отличава предприемаческата екосистема, в която инвестираме заедно с Endeavor и програмата за растеж Dare to Scale. За четвърта поредна година имаме удоволствието и привилегията да бъдем част от този изключително важен проект, който чертае нови мащаби пред младите и амбициозни компании, но също така създава условия за растеж на цялата бизнес среда, в която всички сме свързани. Вярваме, че нито една среща не е случайна и всяко предизвикателство е възможност. Участваме в програмата уверени, че ще успеем да предадем всички ценни уроци, които сме натрупали, и да вдъхновим бъдещите предприемачи да разгърнат в максимална степен своя потенциал и желание за успех.“

Калин Радев, основател и изпълнителен директор на Софтуер Груп:

„Щастлив съм, че Софтуер Груп вече четвърта година подкрепя най-добрата акселераторска програма у нас – Dare to Scale. Много ме радва фактът, че броят на кандидатстващите компании, които изпълняват критериите за подбор, расте рекордно. Това доказва, че заедно създаваме една все по-силна предприемаческата среда у нас. Бих искал да поздравя новоприетите компании и да им пожелая вълнуващо, ползотворно и израстващо преживяване!“

Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия:

„С всяко следващо издание на програмата Dare to Scale не само се подпомагат български компании, но се създава и среда за контакти и възможни колаборации между участниците, което е много ценно. Ние с радост продължаваме партньорството си с колегите в програмата, за да могат представителите на бизнеса наистина да получат добавена стойност от доказани предприемачи, което да помогне тяхното успешно развитие напред. Самият факт, че вече четвърта година тази програма привлича широк интерес, говори достатъчно красноречиво за качеството й. Пожелавам успех на новата група от компании, които влизат в това приключение!“

Кратко представяне на селектираните компании в Dare to Scale 2022:

Appolica – софтуерна компания, която разработва мобилни приложения и предлага пълен набор от услуги за създаване на мобилни продукти и персонализирани решения за компании в ранен етап на развитие.

АвтоИконом (by CarCentral) –платформа за комбиниране на дигитални услуги за обслужване на клиенти в автомобилната, застрахователната и лизинговата индустрия. Предоставят първия дигитален бизнес модел „Автомобил като услуга“.

BESCO - Българската стартъп асоциация – неправителствена организация, която свързва стартъпи, частни и институционални инвеститори, правителството и други заинтересовани страни в предприемаческата екосистема.

C4 Nexus – компания в електронната търговия, която си сътрудничи с глобални брандове, за да разработва и поддържа някои от най-сложните решения, базирани на Salesforce платформата.

Flat Manager – компания за управление на недвижими имоти в краткосрочен план чрез иновативен софтуер за мониторинг, позволявайки на собствениците да печелят по-лесно от имотите си в България и Румъния.

GridBit (АДД България) – компанията предоставя надеждни решения за мониторинг и автоматизация, които помагат на компании от енергетиката и индустрията да управляват по-добре активите и процесите си.

Healthy Bars – производител на протеинови барове със собствена лаборатория и напълно автоматизирана производствена база. Компанията е експортно ориентирана и продуктите им се продават в повече от 39 държави по света.

Pollenity – технология, подпомагаща мониторинга на няколко вида параметри при пчелите, което улеснява пчеларите при опазването на пчелните семейства. Предлагат и платформа, която свързва българските производители на мед с крайните потребители.

Sofia Electric Brewing – микропивоварна, занимаваща се с производство на висококачествена авторска бира и дистрибуцията ѝ в България и Европа.

Swipe BG – първата българска платформа за лесна покупко-продажба на мобилни телефони втора употреба, които са проверени от оторизиран сервиз и с добавена гаранция от 2 години. Компанията също разработва технологични и финансови решения за външни програми за обратно изкупуване на смартфони на ритейлъри и телекоми.

The Recursive – независима медийна платформа за отразяване на новини в Югоизточна Европа. Съсредоточени са в сектор иновации, предприемачество и тенденции в регионалните екосистеми, предоставящи международна видимост.

VEVS – платформа за изработване на уебсайтове с интегрирани софтуерни решения за различни индустрии, свързани с управление на бизнеса и онлайн продажбите.

За Endeavor:

Endeavor е международна неправителствена организация с офиси в 40 локации, подпомагаща предприемачи с големи идеи и бизнеси да се разраснат бързо в международен мащаб. Предприемачите, част от Endeavor, имат потенциала да променят страните си и света – те могат да бъдат ключов фактор за дългосрочен икономически растеж, създаване на работни места и иновации. Endeavor предоставя на селектираните предприемачи достъп до пазари, капитал и талант в мрежата си от над 4,000 ментори и инвеститори на световно ниво. В България Endeavor започва своята дейност през юли 2015 г. с цел да разшири присъствието на организацията в Европа. Към момента българският офис е подкрепил 100+ предприемачи от 50+ компании в три програми – Endeavor Global Program, Regional Support Program и Dare to Scale. Тези предприемачи са създали над 2,300 работни места и са генерирали приходи от 320 млн. лева за изминалата година. www.endeavor.bg