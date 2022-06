„Да изчистим България заедно” ще се проведе за десета година

Денят на голямото почистване ще бъде на 17 септември

За 10-та поредна година „Да изчистим България заедно” ще обедини институции, неправителствени и бизнес организации и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. Кампанията, която е част от проекта на bTV Media Group „ДОБРИЯТ ПРИМЕР“, ще се проведе отново в подкрепа на каузите на най-голямото гражданско движение в света „Let’s Do It World”. През 2022г. Световният ден на почистването на планетата, в който за шести пореден път ще се включи и България, ще се проведе на 17 септември.



Тази година най-мащабната национална доброволческа инициатива у нас - „Да изчистим България заедно”, ще се проведе под надслов „Подай ръка на природата“. Тя е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата.



„В изминалите две нелеки години най-големият ни приоритет се оказа здравето – както нашето лично, така и това на природата. Изолацията по време на пандемия засили връзката на хората с природата, при която всички ние потърсихме спасение. През 2022г. идва моментът, в който всички заедно да се погрижим отново за нея, защото тя е нашият общ дом и на 17 септември с кампанията „Да изчистим България заедно“ ще докажем, че силата е в нашите ръце, коментира Мария Лазарова, мениджър „Социални проекти“ в bTV Media Group.



Всяка година участниците в „Да изчистим България заедно" са сред най-активните в света. От своето създаване досега най-емблематична доброволческа еко-инициатива у нас е получила подкрепата на над 2 500 000 доброволци от цялата страна. За същия период по информация от Министерството на околната среда и водите са събрани близо 94 000 тона отпадъци, което се равнява на повече от 200 напълно заредени самолета „Боинг 747”, а от картата на България са изчезнали над 18 800 нерегламентирани сметища и замърсени зони. „Да изчистим България заедно“ е носител на редица родни и международни награди и признания за постигнатите резултати.



Стартът на тазгодишния Световен ден на почистването ще бъде даден днес - 15 юни с мащабна акция пред Европейския дом в Берлин, по време на която своите апели за подкрепа ще отправят Председател на Европейския парламент Роберта Метсола, Председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и кмета на Берлин Франциска Гифай.



За „Добрият пример“



Социално отговорният проект на bTV Media Group - „Добрият пример“, не спира да вдъхновява, като залага на силата на личната отговорност, проявена чрез активно участие в каузи, доброволчески акции и индивидуални инициативи. bTV Media Group, като част от семейството на CME и международната компания PPF GROUP, продължава да проявява ангажираност към важни социални каузи и партньорства, които се стремят да подобрят живота на хората. Нашата социално отговорна мисия е да подкрепяме и инициираме проекти, които развиват гражданското общество и са базирани на споделени ESG стандарти (Environmental, Social and Governance – екологично, социално и корпоративно управление) като част от устойчивото и отговорно инвестиране.



За „Let’s Do It World” и Световният ден на почистването на планетата



Целта на инициативата е над 190 държави да организират в един ден акции за почистване, като се стремят да ангажират поне 5% от населението си с проблемите, свързани със замърсяване на околната среда.



От 2018 г. Световният ден за почистване събира милиони хора за най-големия ден за събиране на отпадъци в човешката история. През 2018 г. 17,6 милиона, а през 2019 г., 21,2 милиона души се присъединиха към епична 36-часова зелена вълна от почистване по целия свят – започвайки от Нова Зеландия и пътувайки по света, преди да завърши в Хавай.



Всички тези пазители на природата излязоха въпреки предизвикателствата на 2020 и 2021 г.

