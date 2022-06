Лекторите на Smart Growth: Трансформация 4.0

Д-р Бойко Таков

Мартин Гиков

Десислава Симеонова

Ян Скварил

Спас Кьосев

Владислав Панев

Доц. д-р Атанас Георгиев

Инж. Димитър Манков



Станислав Андреев



Дигитализацията и цифровизацията на бизнес процесите, заедно с енергийната оптимизация, не е мода или опция, а присъща необходимост за всяка компания, която иска да се развива устойчиво по ускорената писта. Тази трансформация е във фокуса на втората конференция Smart Growth, насочена към малките и средни фирми, която се организира от екипа на списание BGLOBAL. Тя ще се проведе на 22 юни, сряда, от 14,30 ч., в Гранд хотел София, зала „София“.Събираме на едно място представители на законодателна и изпълнителна власт, финансиращи институции, научна и консултантска общност, за да представим успешните инструменти за бързо и умно разрастване на бизнеса, които могат да използват мениджърите и предприемачите.Нашите лектори:В този панел разглеждаме възможностите за технологичното оптимизиране на различни бизнес процедури. Технологични и финтех решения, които помагат на малките фирми да станат средни, а средните – големи. Възможности за финансова подкрепа, включително по линия на европейските програми.от ноември 2018 г. Има над 14-годишен трудов стаж на мениджърски позиции в бизнеса, вкл. от 2008 до 2012 г. като изп. директор и член на Съвета на директорите в българското представителство на водеща южнокорейска енергийна компания. Част от биографията му са управление на инвестиции, проекти и финанси в областта на земеделието, енергетиката и инфраструктурата. Степента доктор придобива в Техническия университет в София, специалност “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”. Магистърската си степен по „Маркетинг и икономика“ получава от УНСС. Хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси, асистент в Института по творчески индустрии и бизнес към УННС.(Фонд на Фондовете). Мартин Гиков е бил изп. директор на „Уникредит Лизинг“ и е отговарял пряко за дейността на „Уникредит Флийт Мениджмънт“ и „Уникредит Застрахователен брокер“. Бил е член и на УС на Pirelli RE AD, съвместно дружество между Уникредит Булбанк и италианската Pirelli SPA. Работил е и за международни компании като Ernst & Young, инвестиционната компания Charles Schwab в САЩ, Bank Austria във Виена, Lukoil и Corps of Commissionaires, Великобритания. Завършил е магистър по бизнес администрация за висш мениджмънт „Global Executive MBA“ от Виенския икономически университет и Щатския Carlson School of Management към Университета на Минесота. Mагистър e по „Счетоводен мениджмънт“ от УНСС. Бакалавър е по „Финанси, икономика и международен бизнес“ от Щатския университет на Аризона. Притежава сертификати и лицензи от NASD, ACCA и Harvard Business School.Десислава Симеонова има магистърска степен по право. Започва професионалното си развитие като стажант-юрист в Софийски градски съд. През 2000 г. е назначена като публичен изпълнител в Агенцията за държавни вземания към Министерството на финансите. Впоследствие работи и като юрисконсулт към Правната дирекция и експерт към Инспектората на същата институция. От 2004 до 2008 г. е юрист в Българска народна банка, управление „Банков надзор“. Присъединява се към екипа на СИБАНК преди повече от 10 години на позиция „Корпоративен секретар“. След това последователно ръководи дирекция „Правно обслужване и методология“, а през 2016 г. става директор „Малки и средни предприятия“, постигайки отлични резултати в своя сегмент.Зад гърба си има 26-годишен професионален опит, който съчетава управленско консултиране, информационни технологии и практическо бизнес управление. През 10-те години, които прекарва в Делойт в Централна и Източна Европа, той успешно реализира комплексни проекти за подобряване на бизнес представянето на компании от различни индустрии. По време на 8-годишния му опит в управлението на водещи фирми в България в сферите на дистрибуцията, логистиката и производството, Ян придобива широк практически опит и успява да постигне завидни резултати в управляваните от него компании.Модератор на панела ежурналист,В този панел ще разгледаме работещи решения, които могат да намалят натиска на увеличаващите се цени на енергоносителите върху малките и средни компании. Възможности за подкрепа по линия на европейските програми.Владислав Панев е собственик на финансова компания от 15 години, съпредседател на Зелено движение, лицензиран инвестиционен консултант. Автор на редица анализи в областта на финансите, европейските фондове, енергетиката и други сфери от икономиката. Народен представител в 45-ото и 46-ото Народно събрание, а преди това – общински съветник в Столичния общински съвет. Започва кариерата си като финансов репортер във вестниците “Банкеръ” и “Дневник”. През 2004 г. става последователно портфолио мениджър и изп. директор на офиса на словенската финансова компания KD Group в София. От 2006 г. развива собствен бизнес в инвестиционната сфера. Магистър е по икономика и управление на транспорта. Регистриран е като професионален инвеститор в Комисията за финансов надзор.. Доц. Георгиев е ръководител на катедра „Икономика и управление по отрасли“ и директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги”. Издател и гл. редактор на бизнес изданията сп. „Ютилитис” и сп. „Фасилитис“. Член е на International Association for Energy Economics. Член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и на УС на Индустриален клъстер „Електромобили“. Участва от страна на Софийския университет в Консултативния съвет към Министерския съвет във връзка с Европейската зелена сделка.. Започва в компанията през 2015 г., като преминава през различни позиции в сградния сегмент, а в настоящата си роля отговаря за 14 държави в South East Europe Cluster. Преди това той е работил на стажантски позиции в различни значими и по-малки български предприятия. Димитър е завършил Техническия университет в София, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, както и магистратура „Автоматизация в електроенергийната система“. Докторант е по тема „Невронни мрежи и изкуствен интелект в превантивната поддръжка на сгради“ в катедра „Сградна автоматизация“ на ТУ.Модератор и лектор в панела е, специализирана консултантска фирма в областта на енергийната ефективност. Завършва магистърска степен по специалност „Топло- и ядена енергетика” в Техническия университет в София. Работи повече от 15 години в областта на енергетиката и енергийната ефективност и притежава практически опит в идентифицирането на проекти, изготвянето на енергийни обследвания и въвеждане на системи за управление на енергията.Конференцията Smart Growth: Трансформация 4.0 ще се проведе в зала „София“ на Гранд хотел София, от 14,30 до 18 ч. на 22 юни. Присъствието е чрез регистрация, предварителна () или на място, от 14 ч.