Schneider Electric с иновации за подготовка на ИТ инфраструктурата за въглеродно неутрални операции

Schneider Electric™, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, публикува днес три независими проучвания с цел по-добро разбиране на достигнатия етап в инициативите за устойчивост в рамките на ИТ организациите и центровете за данни и по-конкретно къде се намират ИТ секторът и центровете за данни по пътя към постигането на ИТ операции с нулев въглероден отпечатък. Резултатите от проучванията, проведени от водещи анализатори в сектора, бяха представени по време на събитие, озаглавено „Бъдещето е сега: подготовка на ИТ инфраструктурата за въглеродно неутрални операции“, и посочиха пропуски в действията към устойчивост.



Анализаторските компании 451 Research, Forrester и Canalys, независимо една от друга, събират данни от повече от 3000 фирми по света, като включват най-големите доставчици на колокация и облачни технологии, доставчици на ИТ решения и ИТ специалисти от различни сегменти и от различни по мащаб организации. Като цяло проучванията установяват, че в центровете за данни и в ИТ сектора е налице несъответствие между схващането на компаниите за това на какъв етап се намират, и прилагането на програми за устойчивост през целия жизнен цикъл в тяхната ИТ инфраструктура. След проучване сред 1100 ИТ специалисти, отговорни за основни и разпределени ИТ операции, 451 Research установява, че 26% от участниците се самоопределят като такива, които имат програми за устойчивост през целия жизнен цикъл, обхващащи цялата инфраструктура, докато само 14% предприемат действия за внедряването на тези програми. Освен това според направения анализ 22% не приемат устойчивостта като основен фокус, въпреки че може да имат инициативи за енергийна ефективност за подобряване на специфични области на дейността си.



На проведеното онлайн събитие мениджъри на Schneider Electric обсъдиха Електрическа енергия 4.0 – конвергенцията на дигиталните технологии и електрическата енергия – водеща до нашето устойчиво бъдеще, както и отговорността на центровете за данни и ИТ сектора за справяне с кризата, свързана с измененията на климата. Участниците също ще изведат някои акценти от проучванията и анонсираните иновации.



„Центровете за данни играят решаваща роля за утвърждаването на Електрическа енергия 4.0, която според нас е ключът към промяната на траекторията в изменението на климата. Ние като сектор носим отговорност да продължим да изпълняване своите екологични ангажименти, които са неотложни. Постигнахме известен напредък, но за да избегнем голямо енергийно предизвикателство, всички центрове за данни – включително локално разпределените системи (edge) – трябва да станат по-устойчиви, ефективни, адаптивни и надеждни“, изтъква Панкадж Шарма, изпълнителен вицепрезидент за подразделението за енергийна сигурност в Schneider Electric. „Изследванията са категорични – секторът е наясно, че устойчивостта трябва да бъде приоритет, но все още съществуват предизвикателства при предприемането на конкретни действия и ще са нужни съвместни усилия за преодоляването на тези предизвикателства. Добрата новина е, че технологията за предприемане на действия в областта на устойчивостта вече е налична. Сега е моментът да действаме.”



Наред с публикуването на проучванията Schneider Electric направи няколко анонса за иновации на живо от глобалната си централа в Париж, всички от които са насочени в подкрепа на центровете за данни и ИТ специалистите за постигане на напредък по пътя към техните цели за устойчивост.



Актуализирана ИТ партньорска програма в помощ на партньорите да развият бизнеса си



На базата на спечелилия признание опит на Schneider Electric в продажбените канали актуализираната партньорска програма на компанията за ИТ сектора помага на партньорите ѝ да се развиват и да отличат своя бизнес в дългосрочен план. Новата подобрена версия на програмата предоставя на партньорите от ИТ канала опростена програмна структура и разнообразни приложения за ключови сектори, включително центрове за данни, ИТ решения, софтуер и услуги с нова гама от инструменти за продажби, обучение и квалификация.



Освен това тя включва нови предимства, съобразени с всяка от сферите на приложение, и предлага на партньорите ясна стратегия за устойчивост чрез решенията на Schneider Electric Green Premium™, които предлагат устойчива производителност и модел за кръгови операции. Партньорите могат да станат стратегически консултанти и експерти на своя пазар с приложимост за широк кръг от ИТ компетенции, като дават възможност за разработване на различни бизнес модели, опростяване и увеличаване на прозрачността за изискванията и ползите и укрепване на практиката, ориентирана към канала.



Schneider Electric пуска ново решение за център за данни: Easy Modular Data Center All-in-One solution



Днес Schneider Electric обяви и пускането на своето ново решение Easy Modular Data Center All-in-One – лесно приложим модулен център за данни за клиенти в Европа. Налични в четири конфигурации с допълнителни опции за надграждане, центровете за данни Easy Modular Data Center All-in-One съчетават захранване, охлаждане и ИТ оборудване в едно единствено предварително конфигурирано решение, като така осигуряват изключителни предимства за бизнеса, който се ориентира към edge стратегия.



Гамата от центровете за данни Easy Modular Data Center All-in-One допълва предложенията на Schneider Electric за модулни центрове за данни и се основава на успеха на неговите продукти Easy за създаване на физическа инфраструктура, включително предлаганите на пазара Easy Rack, Easy PDU и Easy UPS. С Easy Modular Data Center All-in-One Schneider Electric рационализира процеса на проектиране и въвеждане в експлоатация, като елиминира подготвителната работа на инженерите, за да отговори на кратките срокове и да предостави на клиентите висококачествено, стандартизирано решение само за 12 седмици.



EcoStruxure IT се специализира в мониторинга и управлението на хибридна ИТ инфраструктура



Освен това компанията обяви подобрението на своя софтуер EcoStruxure IT DCIM, който се радва на голямо признание. Тази актуализация развива софтуера за управление на инфраструктурата на центровете за данни от отделни центрове за данни към покритие на цялостна, хибридна ИТ среда, като отговаря на изискванията на индустрията за по-издръжлива, сигурна и устойчива ИТ инфраструктура. EcoStruxure IT разполага с екип за персонализирани решения, състоящ се от квалифицирани инженери, които говорят 24 езика и внедряват софтуера за клиенти навсякъде по света.



Професионалисти в индустрията по целия свят могат да изпробват безплатно за 30 дни софтуера и функцията му за оценка на сигурността, като създадат ИТ акаунт в EcoStruxure. Посетете EcoStruxureIT.com за индивидуална оферта или за създаване на акаунт.

