10 технологични Оскари бяха връчени на SEE ITS Awards в София

На официална церемония в София бяха връчени наградите за иновации, високи технологии и бизнес услуги SEE ITS Awards, които отличиха компаниите, допринасящи за развитието на икономиката на знанието в Югоизточна Европа. Технологичните Оскари бяха кулминацията на международната конференция SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT, която превърна София в най-гореща точка за високотехнологичните услуги в региона. Фокусът на събитието бе „Икономиката на знанието – основа на бъдещето на Югоизточна Европа“.



Форумът се организира от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) , Българската стартъп асоциация (BESCO), Министерството на електронното управление и Софийска община в партньорство с InvestSofia. Неговата основна цел бе да подпомага развитието на бизнес екосистемата в Югоизточна Европа и да позиционира региона като водеща дестинация за услуги с висока добавена стойност в света. Събитието успя да събере над 350 бизнес лидери на водещите технологични компании и стартъпи в България и страните от Югоизточна Европа.



Министърът на електронното управление в България Божидар Божанов връчи наградата за „Иновация на годината“ на „Sutherland България“ за дигитално решение, предназначено да помогне за изграждането на когнитивните умения на служителите, чрез симулация на реални взаимодействия.



С най-много награди беше отличена технологичната компания DIGITALL, създадена през миналата година след сливането на българската BULPROS и немската ec4u. Международното жури я постави на първо място в категориите „Най-добър доставчик на бизнес услуги“, „Бизнес трансформация на годината“ и „ИТ продукт на годината“ за платформата ѝ за киберсигурност iQ.Suite 360.



Призът „Работодател на годината“ отиде при SoftServe за добрите й работодателски практики и устойчивата HR политика на компанията за развитието на своите служители.



С наградата „Най-добра стратегия за бизнес устойчивост“ беше отличена Proxiad, която в предизвикателната ковид среда успя успешно да се ребрандира, да трансформира вътрешните си процеси и да се препозиционира от 100% компания, предлагаща ИТ услуги, до софтуерна компания, която разработва и свои продукти.



За „Най-социално отговорна компания“ беше обявена SiteGround за инвестицията й в обществото, която сумарно през последните години достига 12 500 000 лева.



Призът за „Най-добро партньорство между бизнеса и образователните институции“ беше връчен на Experian България за дългосрочните им партньорства с най-големите университети и някои от най-престижните училища в България.



Наградата „Стартъп на годината“ беше връчен на Глобалния бизнес център за услуги на Palfinger в София, който покрива всички административни дейности от продажби, доставки и финанси до човешки ресурси, както и обработка на данни и отчетност.



Статуетката за Smart City of the Year за Югоизточна Европа беше връчена от Илия Кръстев, председател на AIBEST, на Генчо Керезов, зам.-кмет на София по „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ за постиженията на Столична община в дигитализирането на административните процеси и прилагането на иновативни решения, създадени и прилагани съвместно с гражданите и местната екосистема.



SEE ITS Awards се организираха с подкрепата на Raiffeisen Property Management Bulgaria, TELUS International, C&W Forton, Ingram Micro, Lion’s Head, Sutherland Bulgaria, Stanton Chase и Unicom Services и др.

