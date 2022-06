Ясни са победителите в третото издание на програмата „Call for Europe: В подкрепа на детството“

Четири екипи ще разделят сумата от €40 000 за своите проекти

Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

Изграждане на екологично мислене сред бедни и уязвими деца; реинтеграция в училищната общност на младежи в риск; запознаване на децата с компостирането като по-зелен начин на управление на отпадъци; развитие на нови умения чрез творчество у момичета от възпитателна институция – това са темите, които бяха отличени в тазгодишното издание на програмата Call for Europe: В подкрепа на детството на фондация УниКредит. Над 50 различни и с дългосрочен положителен ефект проекта кандидатстваха за финансиране по програмата, чийто фокус е „младежи и образование“. След оценка на компетентно жури с членове от гражданския сектор и от УниКредит Булбанк, фондация УниКредит избра да разпредели общата сума за България от 40 000 евро между четири проекта:



“Изкуството – път за промяна на момичетата в конфликт със закона”, Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – Читалища



“Екогерои”, Клуб на НСО - Търговище



“Готови за света”, Международна награда на херцога на Единбург – България



“Eко-сръчковци - бъдещето е в нашите ръце”, Сдружение “Ротари Клуб Варна”





„Проектите, които бяха представени в рамките на програмата Call for Europe, предизвикаха у мен възхищение от всеотдайността на неправителствените организации, които работят ежедневно децата на България да бъдат по-здрави, по-образовани и по-търсещи. Подкрепям включването на екологичната тема като задължителна част от обучението, защото в бързо трансформиращия се свят, ще имаме нужда от подготвено поколение, което да има задълбочени познания как да съхраняваме природата и да живеем в синхрон с нея. Но преди всичко, за нас е важно всяко дете, независимо къде живее и какви изпитания трябва да преодолява, да има равен шанс и силна подкрепа от цялото общество“, сподели Цветанка Минчева, председател на журито и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.



В предишните две издания на програмата Call for Europe: В подкрепа на детството Фондация УниКредит инвестира 150 000 лв. и подкрепи 11 граждански организации, които активно работят с деца.

