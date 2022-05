Представяме 22 жени А класа: Петя Димитрова

Пощенска банка

има над 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Тя e четвъртата по активи банка в България, трета по размер на кредити и депозити, с широка модерна клонова мрежа в цялата страна, дигитални канали, включващи зони за експресно самообслужване, дигитален портфейл ONE wallet и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителското кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране. Пощенска банка е сред от най-награждаваните финансови институции в България, отличена в четири поредни години като „Най-добра банка в банкирането на дребно в България“ (Best Retail Bank, Bulgaria) от базираното в Лондон издание World Finance Magazine. През 2021 г. в елитния конкурс World Finance Digital Banking Awards 2021 банката за втора поредна година печели отличията в категориите „Най-добра дигитална банка“ (Best Consumer Digital Banks, Bulgaria) и „Най-добро приложение за мобилно банкиране“ (Best Mobile Banking Apps, Bulgaria). През 2021 г. е носител и на приза в категория „Ефективност“ от Годишните банкови награди на „Асоциация Банка на годината“, и това са само част от над двадесетте награди, спечелени през последната година.