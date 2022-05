Еврокомисар Мария Габриел и министър Николай Денков се срещат с ректорите от ENGAGE.EU

На 26 май европейската образователна мрежа ще бъде разширена с още два университета на събитие в УНСС

УНСС ще бъде домакин на разширяването на образователната мрежа ENGAGE.EU с още два икономически университета. Към досегашните партньори в мрежата на европейските икономически университети – University of Mannheim (Манхайм, Германия), УНСС (София, България), LUISS University (Рим, Италия), NHH Norwegian School of Economics (Берген, Норвегия), Tilburg University (Тилбург, Нидерландия), Université Toulouse 1 Capitole (Тулуза, Франция), WU Vieann University of Economics and Business (Виена, Австрия) се присъединяват Universitat Ramon Llull (Барселона, Испания) и Hanken School of Economics (Хелзинки, Финландия).



Министър Денков и еврокомисар Мария Габриел ще участват в дискусия с ректорите на университетите- партньори, а г-жа Габриел ще изнесе лекция на тема „Ролята на университетите в зеления и цифровия преход“.



Срещата ще се проведе на 26 май 2022 г., 14:45 – 15:30 в аула "Максима" на УНСС.



Инициативата „Европейски университети“ e най-важната и най-мащабната инициатива на Европейската комисия за трансформиране на висшето образование, науката и иновациите в Европа. Нейната цел е създаването на невиждано до момента ниво на тясно сътрудничество между висши училища в Европа. То се изразява в множество аспекти: споделяне на ресурси (човешки и технически); разработване на общи стратегии и изграждане на общ капацитет за образование и научни изследвания; обучение в съвместни курсове/специалности и издаване на общи дипломи; развитие на множество иновации в областта на съвместното обучение – нови формати на онлайн обучение и нови форми на мобилности; нови модели на съвместно онлайн преподаване; засилване на интердисциплинарния подход; въвеждане на микро-квалификации и автоматично признаване на изпити и още много други.



ENGAGE.EU е нашият университет на бъдещето – един от общо 41 съществуващи към момента Европейски университети. УНСС е създател на ENGAGE.EU заедно с още шест университета от Европа.

