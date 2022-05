София ще е домакин на най-големия форум за иновации и технологии в Югоизточна Европа

Специален гост на събититео ще бъде световноизвестният футурист Крисчън Кром

Крисчън Кром

На 3 юни 2022 г. София ще се превърне в най-гореща точка за високотехнологичните услуги в Югоизточна Европа като домакин на международната конференция SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT. Фокусът на събитието е „Икономиката на знанието – основа на бъдещето на Югоизточна Европа“



Форумът се организира от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) , Българската стартъп асоциация (BESCO) и Софийска Община в партньорство с InvestSofia.



Основната цел на конференцията е да подпомага развитието на бизнес екосистемата в Югоизточна Европа и да позиционира региона като водеща дестинация за услуги с висока добавена стойност в света.



Събитието ще събере бизнес лидерите на водещите технологични компании и стартъпи в България и страните от Югоизточна Европа. На него ще бъдат обсъдени тенденциите и прогнозите за развитието на индустрията на бизнес услугите и сектора на технологиите. Форумът ще бъде и платформа за обменяна на опит в сферата на иновациите и технологичния трансфер в региона.



Специален гост на събитието ще бъде световноизвестният футурист Крисчън Кром. Той е опитен технологичен предприемач, фокусиращ се върху експоненциални технологии и подривни иновации. Автор е на бестселъра Humanification – Go Digital, Stay Human. В книгата той с започва с невероятната лична история за намиране на лек за малко момиченце с терминална диагноза и достига до седемте мощни сили на иновациите, които променят света, такъв, какъвто го познаваме. Крисчън Кром е един от най-търсените глобални лектори-футуристи, изнасял речи пред стотици хиляди предприемачи, бизнес лидери и политици за радикалното въздействие на подривните технологии върху хората и организациите. През последните години е презентирал пред повече от 250 водещи световни организации на пет континента, в 36 различни страни и пред повече от 500 000 души.



В рамките на форума, на специална церемония ще бъдат връчени и международните награди SEE ITS Awards. Те ще отличат най-добре представящите се компании в сферата на технологиите, бизнес услуги и стартъп общонстта, които допринасят за развитието на икономиката на знанието в региона. Наградите ще бъдат връчени в 10 категории – „Бизнес трансформация на годината“, „Работодател на годината“, „Най-добър доставчик на бизнес услуги“, „Стартъп на годината“, „Иновация на годината“, „Най-добра стратегия за бизнес устойчивост“, „ИТ продукт на годината“, „Най-социално отговорна компания“, „най-добро партньорство между бизнеса и образователните институции“, „Умен град на годината (Smart city of the year). Процесът по кандидатстване е отворен до 17 май, като заявките за участие се попълват на сайта - https://seeitssummit.com/awards-2022.

