Американската търговска камара в България откри офис във Вашингтон

На изтънчен прием в Посолството на България в Съединените американски щати, Американската търговска камара в България обяви откриването на своя нов офис в столицата на САЩ. Офисът ще служи както на американски бизнеси, които искат да разраснат своите операции в България, така и на български компании, които планират да навлязат на американския пазар. Приемът бе част от програмата на Годишната среща на върха на Асоциацията на Американските търговски камари в Европа (AmChams in Europe, ACE), която се провежда тази седмица. Българската делегация бе приветствана и от Марджъри Чорлийнс, старши вицепрезидент за връзките с Европа към Търговската камара на САЩ. В рамките на една седмица висшите ръководители на камарите се обсъждат икономически, търговски и геополитически въпроси, касаещи Трансатлантическата икономика с висши представители на Търговската камара на САЩ, Държавния департамент, Министерствата на търговията, отбраната и други, както и със старши анализатори на Атлантическия съвет (The Atlantic Council).



От страна на Американската търговска камара в България на събитието вчера присъстваха Оливие Маркет, президент на камарата, Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор и Омуртаг Петков, член на Борда и председател на Комитет „Върховенство на закона“. От страна на AmChams in Europe събитието бе уважено от Сюзън Дангър, президент на АСЕ и главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в Европейския съюз (AmChamEU) и от Айша Водник, вицепрезидент на ACE и главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в Словения, както и от представители на други над 30 камари от Европа.



„Откриването на офиса на AmCham във Вашингтон, САЩ, е едно дълго обмисляно и добро решение на нашия Борд. Всъщност. То е още една значимо събитие към нашия принос за развитие на българо-американските бизнес отношения. Двете страни – България и САЩ – са партнират както на двустранна основа, така и в множество проекти и програми, като част от Трансатлантическата икономика. Това „наше българско пристанище“ в столицата на САЩ ще даде на нас, като камара и на нашите членове стратегическо предимство. В бъдеще то ще подпомогне контактите между отделни бизнеси, от една страна, и между бизнеси и правителствата, от друга.“ – сподели Оливие Маркет, президент на Американската търговска камара в България.



„Миналата година – втората поред по време на пандемия – ние взехме дръзко и важно решение: да създадем юридическо лице в САЩ, което да служи на нашите настоящи членове, да подпомогне с привличането на нови и да бъде сред инструментите за насърчаване на търговията, обмена на технологии и развитие на общностите от двете страни на Атлантика. Нашият офис в САЩ ще се стреми да свързва бизнес от София, Пловдив, Варна с Вашингтон, Чикаго, Сиатъл, Силициевата долина и още редица други локации. Убеден съм, че той ще е продуктивен и всички очакваме много положителни новини от него.“ – подчерта Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор на АТК.

