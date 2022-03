Най-доброто българско вино е на Катаржина Естейт

Question Mark Gold 2017 получи трофея "Българско вино на годината" на конкурса Сhina Wine & Spirits Awards

Източник: "Катаржина Естейт"

Безпрецедентен успех за "Катаржина Естейт" в един от най-големите и престижни винени конкурси в света - China Wine & Spirits Awards Best Value 2022. Всичките шест вина, изпратени за оценка, се завърнаха в България със златни медали, а двоен златен медал и трофея "Българско вино на годината" (Best Bulgarian Wine of the Year) получи Question Mark Gold 2017.



Contemplations Merlot & Malbec 2020, Encore Syrah 2019, Katarzyna Reserve 2016, The Estate Cabernet Franc 2020 и The Estate Chardonnay 2020 получиха златни отличия.



Вината, наградени с медали на този конкурс, веднага привличат вниманието на дистрибутори и клиенти и това е доказателство за техните качества. CWSA (China Wine& Spirits Awards) e най-големият и престижен конкурс за вино и спиртни напитки в Китай и Хонконг. Съдиите на конкурса са с висок професионализъм и оценката, която дават за дегустирани вина, до голяма степен влияе на търсенето сред потребителите на този огромен бързоразвиващ се пазар.



„Тези медали допринасят за имиджа и популярността на нашите вина по света. Такива успехи изграждат доверие в нашите международни клиенти и партньори и играят съществена роля за увеличаването на експорта на "Катаржина Естейт“, споделя Андрей Христов, административен и експорт директор на избата.



Блестящото представяне на China Wine & Spirits Awards 2022 е поредното признание за "Катаржина Естейт" и българското вино.

