Девет студентски отбори спечелиха награди на „Рекламна академия“ 2022

Победителите - отбор 9, разработиха творческа концепция за хапче за сън Chillpill

С награждаване на студентските отбори завърши 9-ото издание на студентското състезание. Девет от отборите, включващи студенти от Нов български университет, както и ментори (от рекламни агенции и от компании в ролята на клиент по проекта), се поздравиха с призове, присъдени от експертно жури. В оспорваната надпревара взеха участие близо 180 млади хора, които работиха в 7 различни сектора, а задачата им беше в рамките на 48 часа да разработят комуникационна кампания за пускане на пазара на нов продукт в съществуваща категория, по предварително зададен казус.„За девета поредна година студентите на НБУ имаха възможност да участват пряко в създаването на комуникационна кампания по реален казус. Това води не само до придобиване на нови знания и умения в професията, но и до усъвършенстване на редица меки умения като работа в екип, представяне на идея, организация на времето и други“, коментира доц. д-р Кристиян Постаджиян, декан на Бакалавърски факултет в Нов български университет.е тристранен проект на Нов български университет, Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Тя е иновативен за българското образование формат, който показва важността от тясната връзка между висшето образование у нас и бизнеса.тази година ес ментори: Ралица Милчева, „Тева“ (БАР), Александър Братимиров, Human Agency, и Пресиян Кирилов, Together. Студентите разработиха творческа концепция за хапче за сън Chillpill. Първото хапче за сън под формата на DUO капсула с отложено освобождаване, която е easy-fix за моментите, в които искаш да се наспиш, за да продължиш.отиде прис ментори: Мина Добрева, Unilever (БАР), Жеко Богословов, guts&brainsDDB, и Самуил Петков, Noble Graphics (БАКА), които предложиха концепция за иновация и лансиране на нов продукт – натурален спрей-дезодорант против изпотяване, подходящ за всеки, независимо от пола – theNaturellas.си поделиха от 3 отбора:с ментори: Димитър Стаматов, „Белла“ (БАР), Мартин Димитров, Nitram, и Юлия Колева, McCann Sofia (БАКА), разработиха творческа концепция за plant-based тип месни продукти от 100% растителни съставки GardenMeat, убеждавайки ни, че продуктите не са само за вегани и че наденичките могат да растат и на полето., който традиционно е сред най-желаните от участниците. Студентите разработиха кампания за първия български крафт сайдер КЛИК със слоган „Кликваме си чудесно“. Техни ментори бяха Михаил Великов, „Каменица“ (БАР), Димитър С. Стефанов, Wunderman Thompson Sofia, и Алекс Милов, guts&brainsDDB (БАКА).на отбор 4 в сектор „Храни“ с ментори Стефана Лазарова, „Белла“ (БАР), Милко Стоянов, KIWI, и Костадин Крантев, New Moment New Ideas (БАКА), за проекта „Свежар“;на отбор 13 в сектор „Газирани безалкохолни напитки“ с ментори Радостина Гарибска, „Девин“ (БАР), Светослав Тодоров, McCann Sofia, и Боби Петров, All Channels Communication (БАКА), за проекта „Гъдел“; и на отбор 18 в сектор „Козметика“ с ментори Мина Добрева, Unilever (БАР), Жеко Богословов, guts&brainsDDB, и Самуил Петков, Noble Graphics (БАКА), за проекта „Пръскай“;на отбор 12 в сектор „Вода“ с ментори Славица Аджич, „Девин“ (БАР), Ангел Искрев, proof., и Елисавета Търпанова, Interpartners (БАКА), за проекта „Рахат“.