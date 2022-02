Интервалното гладуване – новият хит сред диетите

Чрез него може да намалите телесното си тегло и да предотвратите диабет

Текстът е публикуван в бр. 11/2021 г. на сп. Business Global.





Лилия Попова





Периодичното или интервалното гладуване, което можете да срещнете все по-често и с английската дума фастинг, набира все по-голяма популярност от 2012 г. насам благодарение на поредицата на журналиста д-р Майкъл Мозли по BBC Eat, Fast, Live Longer (Яж, гладувай и живей по-дълго) и книгата му „Чудото, наречено The Fast Diet, или диетата 5:2“, написана заедно с Мими Спенсър. (В България е издадена от ИК „Колибри“ през 2013 г.)



Периодичното гладуване, разбира се, не е новина и се практикува от векове – например при мюсюлмански пости, когато в месеца Рамазан вярващите не се хранят и не пият нищо през цялата светла част на денонощието, както и в различни духовни и нутриционистки школи. В днешни дни интервалното гладуване събира все повече последователи благодарение на факта, че дава резултати, сравнително лесно е, не изключва задължително любими храни, не струва допълнителни пари и има варианти за практикуване.



Науката зад фастинга





Интервалното гладуване може да помогне за загубата на тегло, пише в статия Harvard Health Publishing, сайтът на Харвардското медицинско училище.



В интервалното гладуване има логика. Храната, която ядем, се разгражда от ензими в червата ни и в крайна сметка завършва като молекули в кръвния ни поток. Въглехидратите, особено от захари и рафинирани зърнени храни (бяло брашно, ориз), бързо се разграждат до захар, която клетките ни използват за енергия. Ако клетките ни не използват всичко, ние ги съхраняваме в мастните си клетки като мазнини. Но захарта може да влезе в клетките ни само с инсулин – хормон, произвеждан в панкреаса. Инсулинът внася захар в мастните клетки и я задържа там.



Между храненията, стига да не похапваме, нивата на инсулин ще се понижат и мастните ни клетки могат след това да освободят натрупалата се захар, за да я използва тялото като енергия. Отслабваме, ако оставим нивата на инсулин да паднат. Цялата идея на интервалното гладуване е да позволи те да паднат достатъчно ниско за достатъчно дълго време, за да изгорим мазнините си.



„За повечето диви животни редуващите се периоди на пируване и глад са нормално състояние. На древните ни предци не им се е случвало твърде често да се хранят пет пъти на ден. Вместо това те убивали, налапвали се, полежавали и после за дълги периоди карали без никаква храна. Телата и гените ни са моделирани в обстановка на оскъдно хранене, изпъстряна от време на време от обилни пиршества.



В днешни времена, разбира се, нещата са доста различни. Непрекъснато ядем. Доброволното въздържане от приемане на храна се смята за доста ексцентрично, ако не и нездравословно начинание. Повечето от нас са настроени да се хранят поне три пъти на ден, като си похапват доволно и помежду тях. И нещата не свършват само с основните хранения и междинното прилапване: чаша капучино тук, курабийка там или може би чаша нектар, защото е „по-здравословен“, пише д-р Майкъл Мозли.



Според Harvard Health Publishing проучвания са показали, че някои схеми на интервално гладуване особено ако са съчетани със здравословно хранене като средиземноморската диета, водят до ефективно и устойчиво намаляване на теглото.





Хранене далече от нощта



Ние сме еволюирали в синхрон с цикъла ден/нощ. Нашият метаболизъм се адаптира към дневното хранене и нощния сън. Нощното хранене доказано е свързано с по-висок риск от затлъстяване и диабет.



Изследователи от университета в Алабама са провели проучване с група затлъстели мъже с предиабет. Те са сравнявали форма на интервално гласуване, при което всички хранения са вместени в ранен осемчасов период от деня (7 сутринта до 15 часа) или разпределени в рамките на 12 часа (между 7 сутринта и 7 вечерта). И двете групи поддържали теглото си (не качвали или отслабвали), но след пет седмици мъжете от групата с осем часа хранене имали драматично по-ниски нива на инсулин и значително подобрена инсулинова чувствителност, както и значително по-ниско кръвно налягане. Апетитът им също значително намалял.



Само промяната на времето на хранене – като ядете по-рано през деня и удължавате гладуването през нощта, значително облагодетелства метаболизма дори при хора, които не губят килограми.



Защо промяната на времето, в което се храним и въздържаме от храна, помага за здравето ни? Задълбочен преглед на проучванията на интервалното гладуване, публикуван тази година в New England Journal of Medicine, хвърля малко светлина. Гладуването е еволюционно заложено в човешката физиология, задействайки няколко основни клетъчни функции. Превключването от хранене към гладуване не само ни помага да изгаряме калории и да отслабваме. Изследователите са прегледали десетки изследвания върху животни и хора, за да обяснят как простото гладуване подобрява метаболизма, понижава нивата на кръвната захар; намалява възпаленията, което подобрява редица здравословни проблеми – от артрит до астма; и дори помага за изчистването на токсините и увредените клетки, което намалява риска от рак и подобрява мозъчната функция.



Има солидни научни доказателства, които предполагат, че периодичното гладуване, когато се комбинира със здравословна диета и начин на живот, може да бъде особено ефективен подход за загуба на тегло, особено за хора, изложени на риск от диабет.



Лекарите все пак предлагат и съвети как периодичното гладуване да е по-ефективно:



Избягвайте захари и рафинирани зърнени храни. Вместо това яжте плодове, зеленчуци, боб, леща, пълнозърнести храни, растителни протеини и здравословни мазнини (разумна, растителна диета в средиземноморски стил).



Оставете тялото си да изгаря мазнините между храненията. Не похапвайте. Бъдете активни през целия си ден. Изградете мускулен тонус.



Помислете за проста форма на периодично гладуване. Ограничете часовете от деня, в които ядете, и за най-добър ефект го правете по-рано през деня (между 7 до 15 ч. или дори от 10 до 18 ч., но определено не преди лягане). Избягвайте да хапвате или ядете през нощта.



В интернет ще откриете десетки сайтове и мобилни приложения, които предлагат индивидуализирани варианти за периодично гладуване според възраст, телесни мазнини и пр., както и съвети за хранене. Най-честите варианти по часове са 16:8, 18:6, 20:4 и 24:24, като последното е един ден глад, един – хранене. Повечето хора залагат на 16:8 или 18:6, като най-трудната част, разбира се, за активните градски работещи хора е да спрат да се хранят (и пият вино) в 18 или 20 часа (най-късно) вечер.





Чудната диета 5:2





Може би затова книгата на д-р Майкъл Мозли и Мими Спенсър „Чудото, наречено The Fast Diet, или диетата 5:2“, в която гладуването е два дни от седмицата, се превръща в абсолютен бестселър в цял свят, преведена е на 40 езика, а методът се радва на звездни последователи, сред които Джими Кимъл, Бенедикт Къмбърбач, Бен Афлек, Бионсе, Лив Тайлър, лекари, политици, Нобелови лауреати.



Д-р Мозли създава диетата 5:2 изцяло с личен опит, след като е диагностициран с диабет тип 2. Неговият баща е развил диабет тип 2 в 50-те си години и умира на 74 от усложнения, свързани с болестта. Проучванията му за BBC и книгата включват срещи с различни лекари и учени.



Неговият режим предлага обичайно хранене в продължение на 5 дни в седмицата, а в два непоследователни дни калориите се ограничават драстично – 600 за мъжете и 500 – за жените. Пият се много вода и чай. Добре е тези калории да се набавят от храни с нисък гликемичен индекс – този иднекс показва колко бързо една храна повишава инсулина. Идеалният вариант е тези калории да се приемат на едно хранене или максимум на две, за да има дълги периоди на глад между тях.



Приемайте 50 грама „добър“ протеин – например бяла риба на пара или пиле без кожата, тофу или друг растителен протеин, ядки, семена, бобови, яйца. Плодовете и зеленчуците играят важна роля през дните на гладуване, защото повечето са нискогликемични, имат по-малко калории и са богати на фибри и нутриенти.



Периодичното ограничаване на храната и гладуване може би успешно предотвратяват и появата на тежки болести. В книгата си д-р Мозли разказва за д-р Валтер Лонго, директор на Института по дълголетие към Университета на Южна Каролина. Основната му работа се състои в изследване на причините за остаряването, и по-точно върху методи за намаляване риска от появата на заболявания, свързани със стареенето, като рак и диабет. Д-р Лонго лично е убеден последовател на интервалното гладуване, както и на бедната на протеини и богата на зеленчуци диета.



Въздържането от храна дори за кратки периоди от време задейства множество така наречени гени на възстановяването, които могат да предоставят дългосрочни плюсове. „Налице са много предварителни доказателства, предполагащи, че периодичното ограничаване на калории може да предизвика дълготрайни промени, които биха спомогнали за предотвратяване на стареенето и появата на болести. Вземи който и да било човек, сложи го на режим на въздържане от храна и след 24 часа вече са настъпили коренни промени. И дори да вземеш комбинация от лекарства, никога дори няма да доближиш ефекта от ограничаването в храненето. Предимството му е, че така е добре координирано“, казва д-р Лонго.



Опити с мишки (както и наблюдения на хора с изключително рядко заболяване, при които липсва хормонът „инсулиноподобен растежен фактор 1, IGF-1) показват, че потискането на хормона в зряла възраст води до здраве и дълголетие. IGF-1 допринася за растежа на почти всяка клетка в тялото, държи винаги клетките ни в активно състояние. Докато растем, това е добре, но високото му ниво в по-късна възраст води до ускорено стареене и рак. А периодичното ограничаване на храненето намалява количеството на IGF-1, произвеждано от организма ни.





800 калории на ден





През 2019 г. д-р Майкъл Мозли публикува новата си книга The Fast 800, която все още не е преведена на български.



В нея той насърчава хората да ядат 800 калории на ден, да гладуват периодично и да заменят някои хранения с питателни шейкове. Твърди, че това е най-добрата му диета до момента. В нея той предлага съчетаване на периодичното гладуване с ограничаване на калории, които идват от полезни храни.



Д-р Мозли казва: „Последните научни открития показват ползите за здравето и теглото от периодичното гладуване заедно с диетичен подход, който насърчава бързата загуба на тегло. Насърчавам хората да се ограничат до 800 калории на ден за минимум две седмици, но могат да следват този план за по-дълго“.



Fast 800 препоръчва ястия с ниско съдържание на въглехидрати и по-високо съдържание на мазнини, пълни с основни хранителни вещества и протеини и фибри, които ви карат да се чувствате сити за по-дълго, подобряват нивата на кръвната захар и ви помагат да отслабнете.



С Fast 800 също така трябва да се стремите да гладувате интервално, с минимум 12 часа въздържане от храна. След края на диетата с 800 калории, която може да продължи между 2 и 12 седмици, може да се върнете на схемата 5:2.



Както и за предишната си книга, д-р Мозли изпитва върху себе си ефектите от гладуването (в този случай няколко месеца по-рано се старае да напълнее поне с 6 килограма, за да има какво да сваля). Отчита, че резултатът далеч не е само свалени килограми, но и цялостно подобряване на здравословното състояние. Диабетът му тип 2 изчезва, когато започва да се храни по схемата 5:2, а новият режим има за цел да даде един добър начален тласък на отслабването и оздравителните процеси в телата ни.

