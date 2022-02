iPhone става ПОС терминал

Услугата Tap to Pay ще дава възможност за покупки и преводи

Apple ще даде възможност на хората да купуват стоки от търговци в САЩ, като доближат телефоните си, съобщи Ройтерс. Функцията, наречена Tap to Pay, също така ще работи и с безконтактни карти, превръщайки по този начин iPhone в ПОС терминал без да е необходим допълнителен хардуер.



Stripe ще е първият платежен оператор, който ще предложи услугата, като тя ще бъде интегрирана в многоканалната търговска платформа Shopify.



Услугата, в момента ограничена само за САЩ, ще използва NFC чипа на iPhone и също така ще приема плащания от Apple Pay, Visa, American Express, Mastercard и Discover.



Tap to Pay е последната финансова иновация на технологичния гигант. В момента компанията поддържа системата за безконтактни плащания Apple Pay, услугата за плащания между хора Apple Pay Cash и Apple Card, базирана в смартфона кредитна карта, поддържана заедно с Goldman Sachs.



За последната финансова година, която приключи миналия септември, Apple декларира $68,43 млрд. приходи от услуги. Apple Pay и Apple Card съставляват малка част от тях.



Apple ще даде възможност Tap to Play да бъде използвана и чрез приложения на трети страни, които ще бъдат пуснати по-късно през годината. Други платежни компании и разработчици на приложения ще могат да създават апликации, които ще имат достъп до функцията в следващото издание на операционната система за iPhone iOS.

