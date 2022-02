Без офис, но с бърнаут

Размиването на границите между личния живот и работата увеличава психическото напрежение сред служителите, особено по-младите

Източник: Shutterstock

Текстът е публикуван в бр. 11/2021 г. на сп. Business Global.





Дарина работи в счетоводния отдел на представителството на чуждестранна търговска компания. От началото на ковид-пандемията фирмата преминава на дистанционен режим на работа и почти всички нейни служители са изпратени у дома. След повече от година вкъщи с редки прескачания в офиса Дарина казва, че работата и едновременната грижа за двете ѝ деца, които почти перманентно са в онлайн обучение, често я докарват до стресово състояние.



Дистанционна работа, телеуъркинг, хоум офис, хибриден режим – всички те са смятани за едно от най-големите постижения за офис тружениците вследствие на ковид-пандемията. Наричани „нова ера в работата“, се смята, че заради по-малкото загубено време в пътуване те дават повече свободно време на човек и за семейството му, като не засягат продуктивността. Но има и обратна страна на медала – напускането на офиса в съчетание с почти постоянните притеснения покрай ковид-пандемията и комбинирането на няколко социални роли – на работещ, на родител и на домакин, крие рискове за психичното здраве, за мениджмънта и дори за равнопоставеността между половете.



Огласено в началото на ноември‘21 проучване Resetting Normal: Defining the New Era of Work 2021 на глобалната консултантска компания Adecco Group, проведено сред близо 15 000 души от 25 държави, показва, че опазването на психичното здраве e все по-сериозен проблем за служителите по време на пандемичната обстановка. Всеки трети от анкетираните споделя, че психичното му здраве се е влошило през последните 12 месеца. Затова бърнаутът (крайно емоционално, психическо и физическо изтощение, свързано с работата) може да се превърне в следващата пандемия, гласи един от изводите на изследването.



Последното издание на периодичното изследване „Живот, работа и COVID-19“ (Living, working and COVID-19) на базираната в Дъблин, Ирландия, Европейска фондация за подобряване на условията за живот и труд (Eurofound), което включва данни от пролетта на 2021 г., също показва неблагоприятни данни.



Изследването отчита значителен спад на психичното здраве при всички възрастови групи в сравнение с лятото на 2020 г., като оценките на индекса за здравословно състояние WHO-5 са под тези, регистрирани през пролетта на 2020 г. Според него почти две трети от най-младата група (18 – 34 години) са в риск от депресия. Най-лошите показатели за ментално здраве са при жените на възраст 18 – 24 и 35 – 44 години, както и при мъжете на възраст 18 – 24 години.



Най-засегнатите групи



„Някои служители, които работят вкъщи, се концентрират по-трудно върху работата си. За българките този товар е двоен, защото, освен че работят, те се занимават и с домакинството, а в настоящата ситуация обгрижват и децата си по време на дистанционното обучение“, казва Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта, сдружение на водещи HR компании. Според Василева не толкова новият начин на работа води до прегряване, колкото „цялата истерия и страх от вируса, ваксините и зелените сертификати“. „Рискът от бърнаут е свързан с несигурността на утрешния ден, защото хората си задават болезнени въпроси, като „Ще ме съкратят ли?”, „Ще ми платят ли?”, „Ще мога ли да си намеря нова работа?” и подобни.“Може да изглежда изненадващо, но режимът на дистанционна работа на практика увеличава работното време. Д-р Ирина Йончева, Chartered MCIPD, HR мениджър в Adecco България:



5 стъпки срещу бърнаут



Организирайте и подредете задачите си в график



Когато работим от вкъщи, без някой друг освен нас самите да ни наблюдава, може да бъде предизвикателство да спазваме график и да приоритизираме. Започнете с извеждането на всички задачи, които имате за седмицата, и подреждането им в различните дни. Някои експерти съветват да отхвърляме по една важна задача на ден, така че опитайте да си съставяте реалистични програми, за да избегнете фрустрации.



Използвайте специализиран софтуер



Използвайте облачен софтуер, който ще позволи вие и екипът ви да имате достъп до важните данни и документи, необходими за реализирането на задачите ви навсякъде и по всяко време.



Организирайте си работно място



Ако нямате допълнителна стая за това, организирайте си малък кът, дори и временен, който да ви създава усещане за работна атмосфера. Опитайте се да намерите подходящ ергономичен стол – все пак ще работите на него 8 часа. Не забравяйте в края на работния си ден да изключите компютъра и телефона и да „закриете“ работното място.



Създайте правила в семейството ви за ползването на „споделения офис“



Да, трудно е да сте едновременно родители, служители, домашни прислужници или майстори. Работата от вкъщи не означава, че сте шесторъкият Шива. Трябва да приемате дистанционната работа толкова сериозно, колкото и работата в офиса. Ако убедите себе си в това, ще убедите и околните.



Знайте кога да спрете



Определете час, в който приключвате работа, и си вземайте почивка през деня. Ако не го направите, рутината ще ви погълне и това би било вредно както за вас, така и за качеството на работата ви. Проучването на Adecco показва, че броят на работните часове се е увеличил с 14% от 2020 г. насам, като 63% от служителите посочват, че работят повече от 40 часа седмично. Това сумарно означава допълнителни 268 работни часа годишно, или почти три допълнителни работни дни всеки месец. Изследването на Eurofound потвърждава този факт. Респондентите, работещи у дома, много по-често отбелязват, че редовно работят и в свободното си време, като това се случва всеки ден или през ден. 24% от хората на хоум офис работят и по време на почивките, при само 6% от тези, които са се върнали в офиса.



„Наблюденията ни показват, че категорично има повече рискове (за бърнаут) от преди, като основната причина за това е липсата на ясна граница на работния ден”, казва Даниела Назим, People Experience Manager в софтуерната компания Endavа. Ако отиването в офиса и прибирането вкъщи преди задаваха ясен режим, сега тази граница е по-размита. Преди сякаш беше по-малко вероятно да си отвориш лаптопа вечер вкъщи, докато сега след вечеря има много по-голяма възможност да отговориш на още няколко мейла, или да напишеш още няколко реда код, просто защото сме вкъщи и няма нещо друго, което да ни занимава в момента“, дава пример Назим.„Вкъщи всеки поставя началото и края на работния си ден, а жонглирането с няколко задачи едновременно от личния и професионалния живот допълнително утежнява нещата“, казва и д-р Ирина Йончева, HR мениджър в Adecco България, която обръща внимание на това, че най-застрашените са жените.



Но едновременно с това прегаряне се наблюдава и сред младите на трудовия пазар. Бърнаутът е най-разпространен сред младото поколение, като над половината млади лидери (54%) казват, че вече са го изпитали, показва изследването на Adecco. За представителите на поколението Z (родените в периода 1997 – 2012 г.) и милениалите (родените в периода 1981 – 1996 г.) има 10% по-голяма вероятност да изпаднат в професионално прегаряне в сравнение с поколение X и бейбибумърите. И това има своите обяснения. „Човек, който тепърва стартира професионалната си кариера, много по-трудно учи и по-трудно иска помощ от колегите си, когато не са в една стая“, казва д-р Йончева.



Ковид кризата e и сериозен риск от връщане десетилетия назад на постигнатото в равенството между половете. „Неочакваните последици от правителствените мерки за контрол на разпространението на пандемията доведоха до значително нарастване на дела на неплатената работа при жените“, гласи една от констатациите на изследването на Eurofound. В това отношение дистанционната работа се оказва тежка за много работещи майки, докато те съчетават работата, домашното обучение и грижите на едно ограничено място, посочват от организацията.



Родителите като цяло са по-засегнати, отколкото хората без деца. От Eurofound отбелязват нарастване на дела на работещите дистанционно родители с лош баланс работа - личен живот. Работещите само от дома с деца под 17 години съобщават за по-висока степен на дисбаланс работа - личен живот – както в сравнение с тези без деца, така и в сравнение с тези, които работят в офиса.



Това се вижда особено ясно в два аспекта. Единият е по-трудната концентрация върху работата заради семейството, за каквато признават 22% от работещите дистанционно с деца, спрямо 8% от работещите в офиса и 5% от работещите дистанционно без деца. И вторият е, че за хората, които работят от дома, често няма физическо разделение между работното и семейното пространство. Това създава проблеми със сливане на границите между работата и личния живот, докато ходенето в офиса помага да се поставят ограничения.



Проблеми в управлението



Дистанционната работа затруднява и комуникацията в екипите. „От една страна, комуникацията в компаниите, които можаха да си позволят да превключат на дистанционен режим на работа, се усложни от гледна точка на всички нововъведени технологични инструменти. Процесът на вземане на решения допълнително затрудни общуването, защото често изяжда голяма част от работното време в онлайн дискусии. Цялата тази неперсонална комуникация неминуемо доведе до известна корозия на доверието между служителите и техните колеги и мениджъри заради прескачането от среща в среща в Zoom и факта, че онлайн средата не позволява пълноценно „разчитане” на човека, с когото разговаряш“, казва Надя Василева.



„Ако в офиса имахме възможност да виждаме промени в настроението на някого, да проведем набързо неформален разговор, то сега онлайн средата прави този вид общуване по-предизвикателно“, смята и Даниела Назим. Решение на тази ситуация е да се проверяват много по-често от преди нагласите и настроенията на всички хора. В компанията на Назим преките ръководители се подпомагат от звеното на личните коучове, които се грижат за кариерното развитие и израстване на колегите, но и за тяхното благосъстояние като цяло. Правят се и обучения за механизмите за реакция в различни критични ситуации, които изискват навременна намеса.



Управлението от разстояние създава проблеми за кариерното израстване и може да се окаже критично и за бъдещето на някои мениджърски позиции. Според Надя Василева процесът на повишения се усложнява, защото мениджърите, особено в по-големите организации, не смогват да обърнат нужното внимание на всички, в резултат на което се наблюдават сериозни пропуски в даването на обратна връзка навреме, а това води и до допълнителна демотивация на служителите. „Целият процес бавно „ражда“ специализирани технологии за модерни комуникации, които ще намалят броя на мениджърите както на средните, така и на горните нива“, прогнозира експертът.



Да сплотиш колектива



Съвременните компании все повече се трансформират от места, където човек работи, към средище на хора с общи идеи и ценности. Мисията на компаниите да сплотяват колектива, като комуникират своите ценности и визии за бъдещето, се сблъсква с разпръсването на хората на различни места. Тиймбилдингите, съвместните акции в подкрепа на обществено или екологично значим проект или дори спортните събития и обучения вече се провеждат значително по-трудно. За да осигурят здравето на своите служители при подобни масови срещи, компаниите изискват сертификати за ваксиниране или отрицателни тестове за ковид, а това не среща широка подкрепа.



„Компаниите започнаха да предлагат повече и по-нестандартни онлайн уебинари като заместител на традиционните форми на тиймбилдинг, като темите са свързани с личностно израстване, себепознание и подобни. Само бъдещето ще покаже как ще се развият колективните събития, но тенденцията всичко да преминава онлайн е възможност бизнесът да си партнира и с културни институции като музеи и галерии, с които съвместно да организира по-разчупени и забавни формати за повдигане на духа“, казва Надя Василева.



Според Даниела Назим виртуалните формати на събирания на персонала вече са поизчерпани, макар че в началото на пандемията имаха своя принос да ангажират и дори развеселяват хората. Това, което може да се прилага сега, са мероприятия на открито в зависимост от сезона и най-вече мероприятия в по-малки групи – събития по работни екипи и разрастване на хоби клубовете. Така, от една страна, хората имат възможност да се видят с колегите си неформално, на вечеря например, от друга, тези, които практикуват дадени хобита или спортове, намират начин да поддържат интересите си както с онлайн срещи и чатове, така и на живо – разходки в планината, колоездачески обиколки или групово участие в маратони и други спортни състезания.



От тук нататък



Дистанционната работа вероятно ще стане все по-често срещана след кризата заради положителния отклик като цяло на служителите и на работодателите по време на ковид-пандемия. Но все по-разширяващата се работа от разстояние означава нарастващо размиване на границите между работата и личния живот. Това прави още по-належащо въвеждането на инициативи от типа правото да се изключиш (right to disconnect), за да се избегне големи сегменти работници да бъдат поставени в риск от физическо и емоционално изтощение, препоръчва Eurofound.



В Endava е разработена програма от различни модули, насочени към грижата за тялото, духа, дома, социалните умения, както и безплатна библиотека с книги на всякаква тематика и няколко полезни приложения като Calm и Sworkit, до които служителите имат безплатен достъп или плащат минимален абонамент. Всеки месец се провеждат безплатни уъркшопи с водещи европейски и световни експерти, засягащи най-различни теми – от здравословно хранене до управление на времето по време на работа вкъщи и дори за включване в дарителски инициативи и социални проекти.



Но най-важното е човек сам да се грижи за своето благосъстояние. Надя Василева съветва хората постоянно да придобиват нови умения и квалификации, за да останат адекватни на времето и да са по-конвертируеми на пазара на труда. Неслучайно броят на новите позиции, които позволяват работа от разстояние и по всяко време, расте и така те могат да изберат бъдещия си работодател не само в България, но и в чужбина. Преквалификацията като специалисти „Информационни технологии” е друга гореща опция и все по-често виждаме подобни примери.



Д-р Ирина Йончева обръща внимание, че е много важно хората да бъдат обучавани да разпознават у себе си и в колегите си ранните симптоми на претоварване, стрес и бърнаут и да могат да реагират своевременно. „Все пак в основата на здравословния работен климат стои позитивното общуване и взаимодействие в екипа“, казва тя.



Не може да се твърди, че работата от вкъщи е основният източник на стрес и че при завръщане към работа от офиса психичното здраве ще се възстанови. Самата обстановка на пандемия е основният източник на стрес и фрустрации. Но е много вероятно хибридният модел, в който служителите прекарват примерно 2 или 3 дни в офиса с колегите си и останалите вкъщи, да помогне в намирането на баланс и психично здраве.

