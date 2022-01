Пощенска банка спечели две международни награди за дигиталните си иновации

World Finance Magazine е печатно и онлайн списание, което осигурява цялостен обхват и анализ на финансовата индустрия, международния бизнес и световната икономика. Списанието, издавано от компанията World News Media в Лондон, е насочено към аудитория от професионалисти в областта на финансите, корпоративни и частни инвеститори, като обхваща широк спектър от теми за банковото и застрахователното управление. От 2007 г. World Finance Magazine организира едноименните ежегодни награди – World Finance Awards, които целят да отличат бизнес постиженията, успехите и иновациите в цял свят, а от 2016 г. и World Finance Digital Banking Awards, които оценяват изключителните дигитални решения и иновации на банките по света.

Пощенска банка бе отличена с две престижни международни награди от конкурса World Finance Digital Banking Awards 2021 на авторитетното списание World Finance. Призовете са в категориите „Най-добра дигитална банка“ (Best Consumer Digital Banks, Bulgaria) и „Най-добро приложение за мобилно банкиране“ (Best Mobile Banking Apps, Bulgaria) за потребителите в България, които финансовата институция печели за втора поредна година и още веднъж затвърждават изключителните ѝ постижения в областта на дигиталните банкови услуги.Всяка година изданието World Finance Magazine провежда конкурса World Finance Digital Banking Awards, който цели да награди онези институции, които променят с иновации финансовата сфера. Отчитайки глобалната тенденция, при която потребителите все по-често предпочитат дигиталните форми за банкиране, Пощенска банка последователно имплементира своята стратегическа рамка за развитие на екосистема от дигитални и традиционни канали за банкиране и непрекъснато въвежда услуги с висока добавена стойност за клиентите.„През последната година наблюдаваме значителен ръст на извършените дигитално финансови операции спрямо тези във физически клон на Банката. В началото на 2021 г. направените трансакции в онлайн среда са 77% спрямо 23% на тези, извършени в клон, а в края на годината сме свидетели на още по-положителна тенденция. Тези стойности вече са 85% при онлайн в съотношение към 15% на трансакциите през нашите офиси“, обясняват от Пощенска банка. Отбелязва се също, че клиентите на Банката, извършващи онлайн трансакции, са се увеличили с 21% (включително физически и юридически лица), а общата сума на направените преводи през интернет банкирането нараства с 39% спрямо 2020 г.„Отличията, които Пощенска банка за поредна година получава, са оценка за нашите безкомпромисни стандарти по отношение на качеството на богатата ни палитра от продукти и услуги, и знак за пълната отдаденост и специално отношение на нашия екип към детайлите и нуждите на клиентите ни. Иновациите и стремежът към постоянно усъвършенстване са заложени в корпоративното ни ДНК. Нашата водеща цел е да сме максимално полезни за клиентите си, като им осигуряваме отлично преживяване и им предлагаме модерни решения, пространства и концепции, които най-добре да удовлетворят потребностите им по всяко време и от всяко място. Да бъдем сред лидерите в областта на дигиталното банкиране е не само призвание, но и мотивация да продължим да се развиваме в тази посока, защото клиентите ни го оценяват и очакват от нас. Приемаме наградите с огромна отговорност и продължаваме да следваме високи цели, които сме си поставили и за в бъдеще“, коментират от Пощенска банка.През 2021 г. статистиката на Банката показва още, че приложението за мобилно банкиране m-Postbank се превръща в основен канал за ежедневните банкови дейности на клиентите на финансовата институция. Средномесечната посещаемост на апликацията от потребител е 17 пъти, а с 50% нараства и броят на трансакциите, извършени през него.Наред с изключителните функции на приложението за мобилно банкиране m-Postbank и модерната клонова мрежа, Пощенска банка разработи и предложи редица иновации в удобство на своите клиенти, сред които дигиталния портфейл ONE wallet, мобилната иновация Smart POS by Postbank, както и разшири функционалностите на своите дигитални зони за експресно банкиране, в резултат на което отчита ръст от 159% в броя на трансакциите, извършени през тях. Клиентите на Банката имат и възможността да заявят само с няколко клика професионална видео консултация за ипотечен кредит в реално и удобно за тях време с банковите експерти през иновативната услуга Онлайн център за жилищно кредитиране или да се възползват от съдействието на виртуалния помощник EVA Postbank.Признанието е поредното доказателство за успеха на Пощенска банка, тъй като през същата 2021 г. финансовата институция спечели място сред най-добрите банки в света с наградата „Най-добра банка в банкирането на дребно в България“ (Best Retail Banks) от конкурса World Finance Banking Awards.