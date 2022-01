Microsoft купува компанията създала Warcraft и Call of Duty

Американската корпорация Microsoft става собственик на една от най-големите в света компании разработчици на игри - Activision Blizzard Inc. Сумата по сделката е близо 69 млрд. долара, съобщава БГНЕС, като цитира пресслужбата на Microsoft: „Microsoft ще купи Activision Blizzard за 95 долара за акция. Сумата по сделката се оценява на 68,7 млрд. долара“, се казва в съобщението. От компанията отбелязват, че след приключването на сделката, насрочено за 2023 г. Microsoft ще стане „третата компания в света по размер на приходите след Tencent и Sony“.



Ръководителят на Activision Blizzard Боби Котик ще запази поста си. Планирано е компаниите да разширят присъствието си в сегмента на игрите за мобилни устройства, по-специално да направят мобилна версия на един от хитовете на Activision Blizzard - Warcraft.



След публикуването на информация за сделката котировките на Activision Blizzard на електронната борса NASDAQ нараснаха с повече от 30%, цената на акция надхвърли 90 долара срещу 64 ден по-рано.



Акциите на Microsoft поевтиняха леко от началото на търговската сесия във вторник, но експертите не отдават спада на котировките на купуването на разработчика на игри.



Microsoft се бори за господство на пазара на видеоигри със своя дългогодишен съперник Sony. Придобиването на един от водещите разработчици, какъвто е Activision Blizzard, може значително да засили позицията на Microsoft.



Activision Blizzard е една от водещите компании на пазара на видеоигри, която създаде по- игрите World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero.



В средата на 2021 г. тя беше в центъра на скандал заради обвинения в сексуален тормоз срещу няколко представители на ръководството на компанията. Твърди се, че Боби Котик е знаел за тях и е прикрил колегите, замесени в тази история.



Activision Blizzard плати 18 млн. долара като част от досъдебно споразумение по дело, заведено от щата Калифорния във връзка с тези твърдения. Няколко служители напуснаха компанията, а акциите ѝ паднаха.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...