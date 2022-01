Нови лидерски назначения в Publicis Groupe България

Десислава Стоянова вече е главен оперативен директор, а Благовеста Костова - изпълнителен директор на творческия и комуникационен бизнес на групата

Източник: Publicis

Десислава Стоянова (вляво) и Благовеса Костова

Publicis Groupe, една от най-големите и водещи комуникационни и маркетинг групи в България, обявява назначаването на Десислава Стоянова, която е изпълнителен директор на медийния бизнес, за главен оперативен директор и повишава Благовеста Костова в изпълнителен директор на творческия и комуникационен бизнес на Групата, считано от 01 януари 2022 г.



Десислава Стоянова е част от Publicis Groupe България близо 22 години, през което време успявада изгради успешен и устойчив медиен бизнес и да развие едни от най-добрите специалисти на пазара. Новите задължения на Десислава ще включват налагане на високите международни стандарти в процесите на Групата локално, тяхното автоматизиране и дигитализиране, и ще съдейства за постигане на стратегическите цели на компанията. Нейна основна роля ще бъде да развива единния бизнес модел на работа „Power of One” по ефективен начин, така че инвестициите в развитие на талантите и в технологични подобрения, да доведат до още по-високо ниво на обслужване на клиентите и качество на крайния продукт.



Благовеста Костова е част от Publicis Groupe България вече 14 години, като до края на 2021 г. изпълнява ролята на директор „Обслужване на клиенти“ на Групата. През годините управлява различни екипи, отговорни за едни от най-знаковите кампании на пазара. Благовеста е част от стратегическите процеси на компанията и има определяща роля за задържане на ключовите клиенти и спечелване на нов бизнес. В ролята си на изпълнителен директор на комуникационния бизнес на Publicis Groupe България, Благовеста ще има за задача да надгражда лидерските позиции на пазара и да формира нови хоризонти на стратегическо управление на агенциите Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, MSL, Brandworks, Red Lion и Publicis Dialog, в унисон с международните тенденции и дългосрочни приоритети на Publicis Groupe в глобален план.



„Publicis Groupe се развива като успешна компания, благодарение на разгръщането на потенциала на служителите и тяхното собствено развитие. Десислава и Благовеста са пореден пример за това и съм сигурна, че техните най-силни лидерски качества, които ще се изявят в новите им роли, ще го докажат. След няколко трудни пандемични години, бизнесът ни вече оперира успешно в непрекъснато променящата се среда, изправен пред динамични предизвикателства, които изискват нетрадиционен прочит и действия. Готови сме за нов подход към изграждане на адекватна връзка със съвременните потребители и техните непрекъснато променящи се нужди и поведение.“ - споделя Весела Апостолова, главен изпълнителен директор на Publicis Groupe България.



„От няколко години Publicis Groupe глобално и локално развива единния модел на работа „Power Of One“, който е отговор на променящата се технологична и бизнес среда за компанията, екипите и партньорите ни. Чрез него успяваме да съчетаем точната експертиза и знания, за да дадем бързи, ефективни решения и услуги, които да намерят правилния прочит на променящото се потребителско поведение, творчески идеи и медийни канали. Знам, че в Publicis Groupe България имаме правилните експерти, необходимите технологии и решения за работа с данни и заряд за създаване на творчески идеи, и в новата си роля ще развивам и извеждам това предимство в работещ модел не само за нас, но и за нашите клиенти, така че да продължим да предлагаме дългосрочни бизнес решения и възвръщаемост на инвестициите.“ – споделя Десислава Стоянова, главен оперативен директор и изпълнителен директор на медийния бизнес на Publicis Groupe България.



„С началото на новата година насочвам усилията си в посока усъвършенстване на интегрирания комуникационен продукт на Групата, преформатирайки комбинацията от данни, творчество, PR и производство, в нов вид творчески продукт на Publicis Groupe България, който отговаря на променените потребителски навици, нужди и поведение. За да постигнем това, ще продължим да инвестираме в нашите служители, продукти и възможности, така че да помогнем на компаниите, които ни се доверяват, в динамично променящата се маркетинговата среда. Силно вярвам, че човек постига успех в работата, с която се захваща, само, когато го прави с мисълта, че променя света.“ – споделя Благовеста Костова, изпълнителен директор на творческия и комуникационен бизнес на Publicis Groupe България.



Десислава Стоянова и Благовеста Костова ще отговарят директно пред главния изпълнителен директор на Publicis Groupe България, Весела Апостолова.



Десислава Стоянова е в компанията от 1996 г. и е част от борда на директорите на Публисис ЕАД от 2002 г. През годините е заемала различни ръководни позиции, започвайки в екипа на медийните aгенции със стъпването им на бългaрския пазар през 1996 г. През 2000 г. заема позицията на медиа директор на Optimedia/K+K, а през 2005 г. става изпълнителен директор на Zenith. В началото на 2017 г. оглавява медийния бизнес на Publicis Groupe България, който включва медийните и дигитални агенции Zenith, Starcom, Digitas. През 2022 г. поема и допълнителната роля на главен оперативен директор на Групата. По образование, Десислава има бакалавърска степен от Българо-датския колеж по „Търговия и Маркетинг“.



Благовеста Костова е в компанията вече 14 години, като през 2008 г. се присъединява като акаунт мениджър в агенция Publicis Sofia. През 2012 г. става акаунт директор и поема управлението на ключови локални и международни клиенти. След това, от 2015 г. до 2018 г., е директор „Обслужване на клиенти“ в агенция Publicis Sofia, а през 2018 г. поема досегашната си роля на директор „Обслужване на клиенти“ на цялата Група. В този период тя разработва печеливши решения за ключови клиенти на компанията, посредством имплементиране на модела „Power of One“, който поставя клиентите в центъра и улеснява достъпа им до всички услуги на групата по плавен и модулен начин. От началото 2022 г., Благовеста поема ролята на изпълнителен директор на творческия и комуникационен бизнес. Преди Publicis Groupe, Благовеста е била 4 години в екипа на Grey Worldwide Bulgaria, част от WPP Group. Има бакалавърска степен по „Социални дейности“ с допълнителна специализация по психология и е магистър по „Международна сигурност“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...