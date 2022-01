Виж ангажираността и после пак ще говорим

Текстът е публикуван в бр. 9/2021 г.





Бисер Костадинов Бисер Костадинов е копирайтър и акаунт в агенция Digital Vision.

Повечето от тези реклами имаха своите премиери в телевизиите, след това заживяха повторно в дигиталното пространство, където потребителите без цензура им дадоха своята истинска и директна оценка чрез харесвания или нехаресвания, коментари и споделяния. Така една реклама може да стане силно ангажираща в мрежата, включително и защото е критикувана. Ето клиповете, които предизвикват силен интерес в интернет през 2021 г.Rocket Mortgage: Certain Is BetterКогато семейство с две дъщери влиза в потенциалния си нов дом, съпругата възкликва дали може да си го позволят, а мъжът отговаря, че със сигурност е по силите им. Но шокът е голям, когато в банята откриват известния комик Трейси Морган, който, излежавайки се във ваната, задава въпроса: „Каква е разликата между доста сигурна и просто сигурна ипотека?“. И за да им покаже тънката граница, ги въвлича в поредица от екстремни преживявания, като опитване на отровна гъба, скачане с парашут, мач с професионален боксьор…Рекламата на Rocket Mortgage – онлайн платформа за бързи ипотечни кредити и рефинансиране на жилища, е 1,20 минути и е предназначена за телевизия, Facebook, Twitter и YouTube. Забавният видеоклип, който е дело на рекламна агенция Highdive Advertising, в iSpot.tv има рейтинг 95,8 – това е процентът на потребителите, които са харесали спота.Защото този клип е толкова гледан? Хуморът в рекламата е гаранция за успех. Но в дигиталната ера трябва и още нещо – неочакван обрат в сюжета, бързо темпо на развитие на действието и най-важното: да гледаш всички неприятни ситуации, които съпругът е принуден да преживее, за да осъзнае границата между просто сигурен и доста сигурен. Зрелището е съществена част от цялата воайорска култура в социалните медии.Toyota: Jessica Long‘s StoryРодена с името Татяна, бъдещата носителка на 23 медала (13 златни) от Параолимпийските игри и над 50 от световни първенства е изоставена в сиропиталище от непълнолетните си руски родители заради факта, че се появява на този свят с рядка деформация – липсват петите, глезените и костите на долната част на краката ѝ.Стив и Бет Лонг – двойка от щата Мериленд, осиновяват момичето, на което му ампутират и двата крака под коленете, когато е едва на 18 месеца. Обградена от цялата любов на родителите си, Джесика Лонг не само се научава да ходи с протези, но става една от легендите в плувния спорт, добра съпруга и майка.Клипът на Toyota разказва вълнуващата история Джесика Лонг точно за 1 минута, използвайки сюрреалистичен стил, характерен за голямото кино. Но най-ценното на тази реклама е друго – само за миг в кадър се показва името на марката и чак на финала излиза надписът, че Toyota е горд партньор на олимпийския и параолимпийския отбор на САЩ.Вярваме, че във всички нас има надежда и сила – това е основното посланието на клипа, зад който стои творческият екип на рекламна агенция Saatchi & Saatchi. То има двойна сила, защото веднъж се разполага в контекста на отложената с година Олимпиада, и втори път – в поредна вълна от COVID-19.Ето така се създава силно емоционално въздействаща реклама, която по елегантен начин работи за имиджа на марката. Подобен почерк на комуникация винаги получава и максимално висока ангажираност от страна на потребителите в дигиталното пространство, на които им е омръзнало от всякакви агресивни послания. Рекламата e споделена във всички социални канали на Toyota, САЩ, като за 8 месеца само в YouTube има над 1,4 млн. гледания.Oatly: Wow wow no cowМъж с електрическо пиано, разположен в средата на нищото – поле с овес, пее фалшиво следния рефрен:„Уау, уау, няма крава, не, не, няма крава!“. Дрънкането, приличащо на детска песничка, продължава 30 секунди. Сигурно звучи абсурдно, но това е реклама на Oatly – шведска компания, която произвежда продукти от овес, които са алтернатива на млечните. Изненадата от чутото е още по-голяма, защото по-късно става ясно, че певецът в клипа не е кой да е, а самият главен изпълнителен директор на Oatly – Тони Петерсон.И макар че рекламата в iSpot.tv има одобрението само на 52,6% от потребителите, които очевидно са разделени на два противоположни лагера, търсеният ефект е налице – всички говорят за клипчето, а оттам и за продуктите на марката. Рекламата умишлено е направена да изглежда глупава – това е успешната формула на Oatly. Освен това нейната премиера бе по време на SuperBowl 2021 - големия парад на рекламите.От Oatly са измислили и следващ маркетингов ход. Скоро след премиерата на клипа пускат и тениски с надписи: „Тотално мразя тази реклама на Oatly“. От марката уточняват, че няма как да върнат на хората изгубените 30 секунди, в които са гледали рекламата. Но могат да ги компенсират с безплатна тениска, с която да покажат на целия свят, че не харесват певческите умения на шефа на компанията.Grubhub: Delivery DanceС Grubhub клиентите получават най-добрата оферта за поръчка на храна, не им остава нищо друго, освен да танцуват от кеф. Точно това правят анимираните герои от различни възрасти в 30-секундната реклама на американската онлайн и мобилна платформа за доставка на храна по домовете. Спотът завършва със слогана на марката – Grub what you love (Изрови това, което обичаш). Глаголът Grub сполучливо се заиграва с името на компанията Grubhub.„Танц за доставка” предизвика множество негативни коментари в интернет най-вече заради героите, които танцуват като разглобени върху досадна песен. Но точно това се оказа примамката, която накара мнозина потребители да изгледат рекламата. Само в YouTube до октомври 2021 г. клипът има 17,3 млн. гледания.Най-големите критики бяха заради избора на музиката в клипа, който е анимиран oт 1stAveMachine. Но Grubhub обяви конкурса Deliver the Remix, в който участниците могат да предлагат своя или друга музика, която да замени настоящата. Хитрият маркетинг ход още повече засили интереса към рекламния клип, доказвайки силата на максимата „Да превърнеш дефекта в ефект“, особено когато го правиш в крачка.Resorts World Las Vegas: Stay FabulousЗащо Лас Вегас е водеща туристическа дестинация в света? На този въпрос отговаря проморекламата на Resorts World Las Vegas. Това е най-големият комплекс в световната столица на хазарта, отворил врати през юни 2001 г., включващ огромно казино и 3 хотела с общо над 3500 стаи. „Останете си страхотни“ показва на всички, които са готови отново да пътуват, какво ги очаква в Града на греха.Hooray Agency , Psyop и Orange County са трите агенции, които обединяват усилия, за да създадат силно въздействаща виртуална реалност на най-примамливите особености на Лас Вегас. Тя размива границите между действителния и дигиталния свят, слива изкуство и технологии в едно цяло. Визията е стилизирана, но и ярка, разточителна, дори кичозна – точно като самия Лас Вегас. Завладяващата музика е на топ диджеите Тиесто и Зед. За реализацията на видеото е нает и част от екипа на Disney+, който участва в снимките на „Междузвездни войни“.Във времето на късите формати рекламата учудва с дължината си – 1,50 минути, но това е изцяло оправдано, като се има предвид, че в нея се появяват звезди от ранга на Селин Дион, Кари Ъндърууд, Кейти Пери и Люк Брайън, които приканват потребителите на приказно пътешествие, изпълнено със забавления 24/7. Знаейки, че за построяването на комплекса са изхарчени 4,3 млрд, долара, може само да се гадае колко струва изработката на рекламата и какви са хонорарите на звездите.Jimmy John’s: Meet the KingЗапознайте се с Тони Болонович – краля на студените сандвичи, – който, излежавайки се в суперлуксозното си имение и къпейки се в пари, е крайно недоволен от конкурентите от Jimmy John’s.Шпионира ги, защото се съмнява, че сандвичите им на разумна цена са това, което твърдят – прясно изпечени хлебчета и изцяло натурално месо, нарязано на ръка. Тони е бесен от това, което Jimmy John’s всъщност си позволяват да слагат в сандвичите. Ето защо е готов на всичко, за да остане на върха, включително и да обяви война. Сандвич война!Създадена в стилистиката на класическите гангстерски филми на Холивуд, рекламата е прекрасен пример за сторителинг – добре разказана история, която емоционално въздейства на аудиторията, оставяйки траен спомен. А когато към добрата фабула се добавя и доза премерен хумор, рецептата за маркетинг става перфектна.Ефектът е подсилен и от изпълнението на комедийния актьор Брад Гарет, познат от ситкома „Всички обичат Реймънд“, който брилянтно се превъплъщава в образа на Тони. И точно защото историята е ангажираща, тя може да си позволи все по-рядко срещания лукс, наречен времетраене – клипът е дълъг 1,47 минути. В YouTube рекламата е събрала над 6,3 млн. гледания, а нейният 30-секунден вариант – 1, 6 млн. Спотът има още няколко варианта и продължения, чиято обща гледаемост нахвърля 10 млн.