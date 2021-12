The Banker отличи УниКредит Булбанк, като „Банка на годината“ в България

УниКредит Булбанк получи приза „Банка на годината 2021“ в България от международното списание The Banker, част от групата на Financial Times. Изданието отличи банката, оценявайки подкрепата, която е оказала на своите клиенти през изключително предизвикателната и трудна година в условия на Covid-19. Това включва действия като наложения мораториума и приложените индивидуални решения за клиенти във високорисков сектор, както и предоставяне на различни възможности за подкрепа на малки и средни предприятия. Оценена беше и социалната ангажираност на банката, която подпомогна съвместно с Министерството на здравеопазването двете най-големи болници в България в усилената им борба срещу пандемията.



„Приемаме водещата си позиция на пазара като мисия да работим по отговорен начин в подкрепа на нашите клиенти, но и на обществото и икономиката като цяло. Наш основен ангажимент е да подкрепим различните аспекти на устойчивото развитие като застанем зад добрите проекти на клиентите ни и чрез старт на инициативи, които да ускорят вътрешната трансформация към по-зелена организация”, коментира Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк.



УниКредит Булбанк се утвърди като лидер в областта на устойчивите продукти и услуги, свързани с околната среда, социалните дейности и управлението (ESG) на българския пазар. Сред зелените инициативи на банката са възможността за заеми на МСП за енергийно ефективни инвестиции, както и микрокредитиране с намален лихвен процент за по-слабо застъпени групи сред предприемачите, включително жени и възрастни предприемачи.



Според екипа на The Banker, последните няколко години са изключително бурни и несигурни. Но въпреки това, глобалната банкова индустрия се справя с предизвикателствата и преминава през тежките последици от пандемията от Covid-19 по-силна и по-устойчива.

Наградите на списание The Banker представляват едно от най-високите отличия в банковата индустрия и са признание за значимите постижения в сектора и не на последно място, за добавената стойност по отношение на клиентското обслужване и иновациите. The Banker оценява тазгодишната надпревара като изключително конкурентна, което отличава победителите за 2021, като още по-заслужили признанието.



