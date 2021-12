HR в облака

Управлението на персонала от смартфона е лесно и достъпно

Приложение за смартфон улеснява работата с HeRMeS Express и осигурява достъп от всяко място.

Текстът е публикуван в бр. 8 на сп. Business Global



Представете си, че сте на морето, но лятната ваканция и отпускът свършва. Неочаквано обаче, два дни преди да се върнете на работа, детето ви се разболява от стомашен вирус – вие се прибирате в София, но трябва да се грижите още поне няколко дни за него вкъщи. Отваряте на телефона едно приложение и с няколко натискания искате удължаване на отпуска. Като описвате причината за това искане. След 10 минути получавате нотификация, че шефът е одобрил.



Не, това не е научна фантастика. Така вече работят отделите за човешки ресурси в множество български компании. Те използват иновативен продукт, който спестява тонове хартия и време и на работодателя, и на служителите. Не заема място на сървърите на фирмата, защото се хоства на облак от доставчика. И няма нужда от специално обучение за него, защото се работи лесно, като с повечето приложения на смартфона ви.



Става дума за HeRMeS eXpress, изцяло български продукт, произведен от българската ИТ компания „ТехноЛогика“.



През този софтуер работодателят може да види във всеки момент колко човека от фирмата му говорят немски, английски или който и да е чужд език и има ли нужда да прати още хора на курсове. Може да провери кой системно закъснява за работа или не си изпълнява задачите в срок. Да види средната възраст на служителите във всеки отдел. Да провери колко от ръководните постове е дал на дами.



Началото



Без значение дали една компания или организация е малка, или голяма, тя няма как да съществува, да се развива и да успее, ако не управлява адекватно своя незаменим ресурс – персонала си. Наемат се нови хора, други напускат, служителите се обучават, биват оценявани, получават заплатите си, израстват в кариерата, отчитат присъствието си. Целият този процес се ръководи от хора, но тяхната работа днес става все по-комплексна, а в някои случаи и немислима, без използването на електронни системи.



Един от еталоните за интегрирана система за управление на човешките ресурси е HeRMeS Enterprise, разработена от българската ИТ компания „ТехноЛогика“. Нейната първа версия е създадена през 1996 г. и благодарение на богатата функционалност, гъвкавост и надеждна поддръжка за броени години става водещ HR софтуер сред корпоративните клиенти в България. От нея се възползват и в академичните сфери в процеса на обучение и изграждането на бъдещите HR специалисти – системата HeRMeS се преподава в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Техническия университет, София, в специалностите „Управление на човешките ресурси“.



„HeRMeS Enterprise предоставя богата HR функционалност, съобразена със съвременните технологични тенденции, както системите SAP и Oracle, но има някои предимства пред тях“, казва Петър Коцев, директор „Маркетинг и развитие на продукти и услуги за управление на човешките ресурси“ в „ТехноЛогика“. И обяснява: „България е силно регулирана държава и в областта на трудовото законодателство често се правят промени. HeRMeS следи и отразява в детайли всички изисквания, свързани с администрирането и изплащането на възнагражденията на служителите, което при международни системи, използвани в много държави, трябва да се настройва допълнително“.



HeRMeS Enterprise е предназначена за големи корпоративни клиенти – от няколко стотици служители нагоре. Стъпвайки на нейната база, през 2019 г. е разработена HeRMeS eXpress за нуждите на малкия и средния бизнес.



Всичко е на облака



HeRMeS Express включва подбрани процеси от HeRMeS Enterprise в облачно решение. Това означава, че всички функции на системата и цялата информация са в „облака“ на „ТехноЛогика“ и за компаниите не е необходимо да имат специализирани сървъри, да инсталират и администрират база от данни и да поддържат необходимите специалисти. С други думи, не е необходимо да отделят допълнителни ресурси за техническо обезпечаване. „ТехноЛогика“ се грижи за сигурността и за обновяването на софтуера, така че клиентите винаги работят с най-новата версия.



В HeRMeS eXpress всеки бизнес процес е реализиран в процедура, която води участниците в нея, като по този начин използването на софтуера става лесно и интуитивно, без необходимост от обучения и риск от неконсистентно попълнена информация.



Включи се в системата



HeRMeS eXpress и HeRMeS Еnterprise залагат на вградени процедури за самообслужване (Self Services), които се използват от служители и мениджъри. HeRMeS Enterprise покрива бизнес процеси в над 20 бизнес области на човешките ресурси и над 40 Self Services услуги, като най-важните са пренесени и в HeRMeS eXpress – „Администриране“, „Обучения“, „Планиране и изпълнение на задачи“, „Отчитане на присъствието“ (която се интегрира със системите за контрол на достъп) и други. Съдържащата се в тях информация е достъпна през всякакви устройства, като услугите могат да се изпълняват и през смартфон.



При малките организации обикновено има само един HR специалист, който извършва цялата дейност, затова и HeRMeS eXpress е неговият незаменим помощник. Той може да си избере модул, който да автоматизира само критичен за компанията процес, например обученията. А след като предприятията въведат данните за своите служители, могат да започнат работа още на другия ден.



Удобство е и цената – плаща се месечен или годишен наем на човек в зависимост от използваните модули. Добавянето на следващ модул не е проблем - той се интегрира с вече използваните, а данните се въвеждат само веднъж. Друго предимство, което предлага като опция „ТехноЛогика“, е възможността за аутосорсинг към нейните специалисти на изчисляване на възнаграждения. B



Ковид-промени и управлението на човешките ресурси



Коронавирусът оказа огромно влияние върху работните процеси във всяка компания. Домашната среда замени офис обстановката и повечето компании, независимо дали искаха, или не, преминаха почти изцяло на хоум офис. Това промени и управлението на човешките ресурси – от наемането на персонал (повечето интервюта за работа са изцяло онлайн) до обслужването на всекидневните задачи. HeRMeS eXpress помага за това да минимизира физическия контакт между служителя и специалиста в HR-отдела, като най-честите поводи за взаимодействие са автоматизирани чрез електронни Self Service процедури.



Преките ръководители пък могат да контролират изпълнението на задачите, което днес е важният критерий за представянето на служителя и организацията, тъй като работното време и физическото присъствие в офиса не е релевантно.

