Храна на един клик разстояние

Нидерландецът Йитце Гроен (43 г.) създал Takeaway като студент. Сега е сред най-богатите хора в Европа.

Гладен си, а не искаш – или нямаш време – да готвиш или да отидеш до ресторанта? От вездесъщата пица до авторски специалитети, от сръбска скара до веганска храна, цялата кухня е в онлайн приложения. Но изборът от хиляди ресторанти и менюта нямаше да стане толкова познат в България, ако ги нямаше мултинационалните компании с техните маркетингови кампании, технологични платформи и ярко брандирани куриери. Една от тях е Takeaway.com (Takeaway), част от глобалния лидер Just Eat Takeaway.com (JET).През 2020 г. JET e извършила 588 млн. доставки, като има над 60 млн. активни потребители и повече от 244 000 заведения и ресторанти. Началото ѝ е дадено през 2000 г. от нидерландеца Йитце Гроен, който започнал локален онлайн бизнес за доставки на храна в Амстердам - thuisbezorgd.nl, докато бил студент. През годините Takeaway се разраства, като привлича мултимилионни инвестиции и изкупува конкурентни бизнеси и през 2016 г. става публична компания с пазарна капитализация от €996 млн. През 2020 г. тя придобива датската Just Eat, като се ребрандира в Just Eat Takeaway.com. Този юни в сделка, оценена на €7,3 млрд., JET стана собственик и на американската Grubhub, като така вече работи в 24 държави – от Израел до САЩ и Колумбия. На различните европейски пазари JET е известна основно като Just Eat или като Takeaway.com, но има и други локални брандове. Например в Нидерландия още носи името thuisbezorgd.nl.JET е публична компания – акциите ѝ влизат в състава на индекса FTSE 100, а пазарната ѝ капитализация възлиза на €16,8 млрд. (данните са за 13.09.2021 г.). За 2020 г. нейните приходи са €2,042 млрд., а нетната печалба - €151 млн. В България Takeawаy.com стъпва през 2018 г., когато за €11,5 млн. купува местния лидер за доставка на храна „БГ Меню“.„Бизнесът тепърва се развива и се увеличава проникването (пенетрацията) в световен мащаб. В България пенетрацията е 13% от активните потребители, но има държави, в които тя е над 50%. Така че има голям потенциал бизнесът да расте, но при не толкова развити пазари като нашия към момента няма място за много играчи, за да бъде печеливш този модел“, казва Юлиана Хартарска, кънтри мениджър на JET за България (интервю с Хартарска на стр. 61). Затова и в момента основните играчи са Takeaway, foodpanda и Glovo, но през есента ще останат само Takeaway и Glovo, след като последната придоби част от активите на групата Delivery Hero за Централна и Източна Европа, където влиза бизнесът на foodpanda за България и Румъния.Дейността на JET в България включва две дружества – „БГ Меню“, което управлява и развива технологичната платформа Takeaway.com за връзката между ресторантите и потребителите, и „ХХ Деливъри БГ“, което осигурява доставката чрез собствени куриери. През 2019 г. през платформата са извършени над 1 млн. поръчки на стойност над 22,6 млн. лв., като тогава в системата на доставки са били включени 1670 ресторанта.- от една страна, Takeaway оперира като маркетплейс за ресторанти, които имат собствена доставка, като ги представя на платформата си и клиентите могат да поръчват чрез нея. От друга страна, извършва и логистичната услуга – доставка до крайния клиент, ако ресторантът не я предлага.Другата особеност е, че Takeaway e фокусирана около храната, за разлика от основните ѝ конкуренти в Европа Delivery Hero, Deliveroo, Uber Eats, Wolt и Glovo. Те следват в по-голяма степен логистичния модел – организират доставката на ресторантите, които са на тяхната платформа, като освен това развиват и доставка на хранителни стоки, аптечни продукти и други потребителски стоки.Юлиана Хартарска акцентира и на друга разлика: „Ако другите компании обикновено използват куриери на свободна практика, при нас куриерите са на трудов договор и ползват всичките предимства на това – заплата и бонус, свързан с доставките, платен отпуск, болнични. Това е нещо, с което се гордеем, защото създаваме работни места, плащаме данъци и осигуровки, даваме сигурност на служителите и разбира се, те остават много по-дълго при нас и са много по-мотивирани и ефективни“.През последните три години персоналът на „БГ Меню“ е нараснал почти 4 пъти, като в момента екипът е от над 200 човека. За „ХХ Деливъри БГ“ работят над 500 куриери. В България компанията има и ИТ отдел от около 70 човека, който работи за глобалната структура и разработва значителна част от ресторантския портал.„Активните ни клиенти непрекъснато се увеличават, виждаме и нарастваща лоялност – все по-висока е честотата на поръчка. Наборът от ресторанти също се е увеличил повече от 3 пъти и това е една от основните ни цели – да разширяваме обектите, с които партнираме, за да може нашите клиенти да имат по-голям избор“, казва Хартарска.И още нещо характерно за Takeaway според нея – стараят се да дадат колкото е възможноза да могат сами да управляват присъствието си на платформата. В ресторантския портал всеки обект може да следи историята на поръчките си, да вижда различни доклади, да определя работно време, зона на доставка, когато я организира сам, да спира и пуска артикули, да прави корекции. този процес е подпомогнат от екипа на Takeaway, за да може заведенията да постигнат по-голяма ефективност.Компанията има т.нар. акаунт мениджмънт екип, който консултира ресторантите, съветва ги за това кое е правилното за деливъри бизнеса – кое е подходящото меню, как да подреждат менюто, да правят ясни описания, да прикачват подходящи снимки на продуктите, да дадат възможност на клиента да променя съставки. Как да визуализират офертите си, как да представят водещите продукти. „Ние сме компания, която е движена от данните и имаме ежедневни доклади във всякакви сечения и аспекти на бизнеса. Така на базата на анализ на данни можем да консултираме ресторантите как да подобрят клиентското преживяване и в същото време да имат повече поръчки“, казва Юлиана Хартарска.По време на локдауните технологичните платформи за онлайн поръчка на храна се оказаха партньорът, спасил голяма част от ресторантския бизнес от затваряне. През 2020 г. Takeaway стартира редица мерки за подкрепа на заведенията и на медицинските служители, които са на първа линия в битката срещу Covid-19. Сред тях са различни пакети за намаление на комисионите и допълнителни ваучери за ресторантите, програма за подкрепа на медицинските служители с безплатна доставка до персонала на всички Covid-отделения в София за периода ноември 2020 г. – юни 2021 г. В световен мащаб подкрепата на ресторантите и медицинските служители от JET възлиза на €59 милиона само за 2020 г.Поръчките на храна онлайн са глобална тенденция, но Юлиана Хартарска посочва, че дори през лятото, когато хората започват да излизат по-често на заведения, ходят и на почивка, платформата продължава да поддържа доста високи нива на поръчки, нетипични за този сезон. „Хората все по-често и по-често поръчват, което означава, че имаме промяна на потребителските навици – че поръчването на храна онлайн е част от нормалния живот на хората.“Въпреки неяснотата кога – и дали – пандемията ще свърши, все повече компании регламентират гъвкавото работно място, при които служителите не са само в офиса, а имат определени дни от седмицата за работа от вкъщи. А хоум офисът със сигурност е свързан и с поръчката на храна. Така че идват все по-добри времена за компании като Takeaway.