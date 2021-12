PARAMIDONNA е победител в Demo Day на тазгодишното издание на Dare to Scale

Програмата на Ендевър се реализира за трета поредна година с основен партньор Пощенска банка и подкрепата на Софтуер Груп и ИАНМСП

На 9 декември за трета поредна година се проведе Demo Day – финалното събитие на програмата за растеж на Ендевър – Dare to Scale, с основен партньор Пощенска банка и подкрепена от Софтуер Груп и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Програмата е насочена към компании, които са преминали ранната фаза на своя растеж, и има за цел да помогне на предприемачите да изградят познания и умения, необходими за разширяването на бизнеса им. В тазгодишното издание бяха селектирани 20 предприемачи от 10 компании, като близо 40% от участниците са жени, а три от компаниите са и изцяло ръководени от дами.



Програмата продължи от септември до декември 2021 г., като през този период предприемачите преминаха през уъркшоповe и индивидуални менторски сесии, водени от успешни бизнес лидери от мрежата на Ендевър. Сред лекторите бяха създателите на Телерик – Васил Терзиев и Светозар Георгиев, съоснователят на продадената наскоро REMIX – Любомир Кленов, основателят на Telelink – Любомир Минчев, серийният предприемач Деян Витанов и др. В обученията бяха заложени теми в основни области, в които компаниите най-често имат предизвикателства – продажби, бизнес планиране, набиране на капитал и управление на организацията. Програмата се проведе в София, като общо над 30 ментори и членове на борда от местната мрежа на Ендевър споделиха своя опит в над 50 индивидуални менторски сесии и 7 уъркшопа.



Demo Day се проведе изцяло онлайн с медийното партньорство на Forbes Bulgaria, Bloomberg TV Bulgaria и The Recursive, и постави финала на Dare to Scale 2021. По време на събитието участниците получиха възможността да представят своите бизнеси в рамките на 4 минути пред 5-членно жури, съставено от утвърдени имена, сред които:



· Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка



· Калин Радев, основател и изпълнителен директор на Софтуер Груп



· Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП



· Левон Хампарцумян – финансист, председател на УС на Български форум на бизнес лидерите и бивш главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк



· Сабина Гьошева – съосновател на компанията BY FAR





На представянето на 10-те компании присъстваха също бизнес лидери, ментори и инвеститори от мрежата на Endeavor. Всяка компания беше оценена от журито на база на потенциалa за растеж, стратегия за развитие и презентационни умения, при което бяха отличени три компании с най-високи оценки:



PARAMIDONNA , основател: Доника Анчева



Racebox , основатели: Росен Коларов, Васил Коларов



Две компании с равен резултат: StorPool , основатели: Боян Иванов, Боян Кроснов; Reverse , основател: д-р Росица Денчева



Наградените компании ще получат допълнителни индивидуални менторски сесии от мрежата на Ендевър, медийно представяне в Bloomberg TV, премиум членство в Growth Club на The Recursive и покана за годишния коктейл на Endeavor.



Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка:



„За трета поредна година Dare to Scale доказва своята стойност и влияние, като инвестира в потенциала на 10 от най-обещаващите scale-up компании у нас. Пощенска банка е част от предприемаческата екосистема и това безспорно е моделът, който искаме да наложим, когато говорим за развитието на бизнес средата. Щастливи сме, че предприемачите отново ни заразиха с техния дух, амбиции и увереност, че всяко начинание е възможно, независимо от неговия мащаб. А нашата мисия в този вдъхновяващ път беше да добавим безценен опит и знания, които гарантират стабилния растеж. В търсенето на формулата на успеха всеки участва със своя специална роля и сме благодарни, че можем да допринесем българският бизнес да стане още по-конкурентен и печеливш.“



Калин Радев, основател и изпълнителен директор на Софтуер Груп:



„Щастлив съм за трета поредна година да споделя опита на Софтуер Груп с толкова интересни компании, голяма част от които са представлявани от жени предприемачи. Разнообразието e очевидно не само в управлението на бизнесите, но и в секторите, в които участващите компании оперират. Поздравявам всички участници и победители в програмата Dare to Scale и вярвам, че менторските сесии и обучения ще им дадат нужния тласък и подкрепа за скалиране и успех.“



Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП:



„За трета поредна година заставаме зад Dare to Scale и за трети пореден път оставам очарован от напредъка на всяка компания, преминала програмата. Изключително вдъхновяващо бе да наблюдаваме развитието им и съм абсолютно сигурен, че в бъдеще ще чуваме позитивни новини за тяхното позициониране на международните пазари. Благодаря на Endeavor Bulgaria, че организират програмата, която се наложи като една от най-добрите у нас.“



Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor за България:



„Със своето вече трето издание програмата на Ендевър Dare to Scale се утвърди като платформата, която дава на предприемачите, вече намерили своя път към пазара, онзи начален тласък на ускорение, което може да ги изведе на високата орбита на успеха. Участниците тази година показаха много хъс да се развиват и ангажираност с лекторите и менторите в програмата. На тях дължим специална благодарност и признателност за енергията и времето, които вложиха. Горди сме с разрастващата се общност на Dare to Scale в България, а от следващата година и в региона.“

