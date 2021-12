Юлиана Хартарска: Ние сме истинска глобална компания

Фирмата ни е отговорна към обществото и ясно сме си поставили рамката, в която работим, казва кънтри мениджъра на Just Eat Takeaway.com за България

Юлиана Хартарска е кънтри мениджър на Just Eat Takeaway.com за България

Г-жо Хартарска, как Takeaway променя българския пазар и кои са практиките, които компанията налага у нас?



Ние сме истинска глобална компания. За разлика от много мултинационални гиганти, които оперират различно на различните пазари, при нас в Just Eat Takaway.com всичко е една компания, едни и същи практики, един и същ модел на управление. Фирмата ни е наистина отговорна към обществото и ясно сме си поставили рамката, в която работим.



Ние бяхме първите куриери, които въведоха електрически скутери и електрически велосипеди за доставка. Към днешна дата имаме над 100 велосипеда и бързо увеличаваме бройката им. Загрижени сме за околната среда и непрекъснато се стремим да намалим въглеродния си отпечатък. Като онлайн бизнес не генерираме много въглеродни емисии, но стартирахме поредица от мерки за ограничаването им в бизнеса на нашите партньори. Опаковките за храна, които предоставяме на ресторантите, са биоразградими. Вече споменах електрическите велосипеди и скутери, в момента разширяваме автопарка си в посока хибридни автомобили. Имаме вътрешна политика по отношение на намаляване на хартията, а всеки от служителите ни, когато постъпва на работа, получава бутилка за многократна употреба, така че да не използва пластмасови опаковки за еднократна употреба.



В момента компанията разработва редица инициативи и проекти за намаляване на похабяването на храна.



Изключително много се гордеем, че куриерите ни са на трудови договори, и водим доста интензивна полемика и дискусия с правителствата в различни държави, за да се промени моделът и при останалите, и наемането на куриерите на трудов договор да стане стандарт.



С какво JET се отличава от конкурентите си и кое е вашето най-голямо предимство?



Нашата мисия е Empowering Every Food Moment – да направим всеки момент от храненето специален. За консуматора това означава да дадем най-широкия избор – за закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря, за хапване сам, или със семейството си, за специален повод, да му дадем достъп до любимия ресторант, който иначе би посетил. Целта ни е да предоставим такова технологично решение, че цялостното изживяване, свързано с поръчката – от началото до пристигането на храната, да е възможно най-приятното. За ресторантите това, което влагаме във визията ни, е да дадем възможността да максимизират всеки момент, свързан с храната – да се възползват от широката ни база клиенти, но и да ги подпомагаме с технологични решения и съвети как да разрастват бизнеса си.



Как извършвате подбора на вашите служители и има ли правила, които не толерирате?



За нашата компания е много важно да имаме правилните хора за правилните роли, затова при подбора има няколко важни аспекта. От една страна, са опитът и уменията – т.нар. hard skills, но за нас е ключово важно хората да отговарят на културата на организацията и да изповядват нашите ценности – Lead, Deliver, Carе (на англ. води, достави, погрижи се). Lead означава да имаш лидерско мислене, да искаш да си номер 1, но и да водиш, да поемеш сам инициативата и да движиш нещата напред. Deliver означава, че изпълняваме нашите обещания – когато си поел ангажимент, го изпълняваш, дори доставяш повече от обещаното. И Care – всичко, което правим, го правим с грижа към нашите потребители, нашите ресторантски партньори, към нашите колеги и към обществото.



Ценностите ни не са просто плакати по стените, а нещо, което е нашата основа за правене на бизнес.



Нашата компания искрено подкрепя разнообразието, принадлежността и интеграцията (diversity, belonging and inclusion) и имаме различни глобални проекти и инициативи в тази посока. За нас темата пол, раса или сексуално предпочитание не ограничава възможностите на индивида, а напротив - ние вярваме, че разнообразието има добавена стойност за компанията. Не толерираме каквато и да е форма на неетично поведение, дискриминация или тормоз.



Какви са възможностите за кариерно развитие вътре в компанията?



Много важна част от културата на JET е прозрачността в диалога със служителите. Използваме технологично HR решение, наречено Work Day. В него служителите имат достъп до детайлната глобална организационна структура, като всеки може да види компетенциите, качествата, изискванията и възнагражденията за всички длъжности и нива по веригата. Така стимулираме хората сами да поемат отговорност за кариерното си израстване, като всеки може да види, ако иска да израсне в своя отдел или да премине в друг, какъв би бил обхватът на позицията и какви знания и умения трябва да развие, за да може да заеме тази позиция. Всичките ни подбори са отворени първо вътрешно и даваме предимство на нашите кандидати.



Друго нещо, което развива служителите, е нашата платформа за управление на представянето. Тя стимулира постоянен диалог между мениджърите и служителите. Структурата й позволява да се проследява индивидуалното представяне спрямо индивидуалните цели (които служителят сам определя), но също така подпомага идентифицирането на силните страни на служителя и областите за подобрение, както и до каква степен поведенията отговарят на ценностите на компанията. Имаме култура на отворена обратна връзка, в която стимулираме хората да са откровени и да получават 360-градусов поглед върху представянето си. Не се изисква само мнението на прекия ръководител, но и на колегите на твоето ниво и на подчинените, така че да се състави обективната оценка и да се подкрепи израстването на служителя.



Какви са били най-големите предизвикателства пред Вас, когато започнахте работа в JET, и коя беше Вашата най-голяма изненада?



Аз започнах по време на пандемията и всички вече работеха от вкъщи. Идвам от различен бизнес и се наложи да навляза в работата на база на нашите рипортинг системи в онлайн разговори с колегите. Ролята на кънтри мениджъра е нова за JET. Компанията има матрична структура, при която локалният екип е подчинен както на кънтри мениджъра, така и на глобалната функция. Моята роля е обединителна – аз съм в ролята на мост между различните отдели, който да подсигури реализацията на глобалната стратегия на локално ниво, от една страна, запазвайки фокуса върху цялостния бизнес, от друга, създавайки взаимовръзката между отделите. И това да го правиш онлайн, когато си нов, беше моето основно предизвикателство.



Това, което ме изненада приятно, е истинският дух на взаимопомощ в JET. Първите ми месеци бяха буквално претъпкани със срещи онлайн. Едната преливаше в друга, трета, имах въвеждащи срещи с всички кънтри мениджъри и глобални функции. Всеки ме попита как може да ми помогне и сподели добри практики.



Имаме вътрешен чат канал и ако имаш въпрос или проблем, веднага намираш човека, който отговаря за това. Често не го познаваш, но когато му изпратиш съобщение какво ти е необходимо, той максимум до час ти отговаря. Няма предизвестие – имаш нужда от помощ, пишеш, получаваш подкрепа. Ако случайно не си уцелил правилния човек, те насочва към когото трябва.



Звучи като клише, но това е искрена култура на взаимопомощ. Това усещане, че си част от глобална структура и можеш да се обърнеш към всеки от нейните 9000 служители, е нещо, което ме изненада по изключително приятен начин.



Каква е ролята на българското подразделение в семейството на JET?



Изумително е, че в България ти не си част от българския екип, а си част от глобалния екип. Всичко се случва и променя едновременно „с един клик“ във всички държави. Колегите ми разказаха, че приравняването на „БГ Меню“ като структура и мигрирането към платформата, прилагането на процесите, се е случило изключително бързо, в рамките на 3 месеца, което те считат като доста добра практика – толкова бързо да трансформираш една локална компания със стартъп култура в част от огромна глобална компания. Другото специфично е, че в България имаме доста голям ИТ отдел, който работи за глобалната структура, и се грижи да развива ресторантския портал в глобален мащаб.



Какви са новите услуги, които Takeaway ще предложи на българския пазар?



В момента сме пред организирането на няколко нови неща. Съвсем скоро ще активираме възможности за разплащане на нашата платформа със съвременни технологии като Google Pay и Apple Pay. През есента въвеждаме Takeaway Pay, което е бизнес-ту-бизнес (B2B) решение. С него компанията дава възможност на служителите си да поръчват от различни ресторанти от нашата платформа с отстъпка. Работодателят определя дали това ще е само за делнични дни, в работното време или и извън работното време. Така вместо да поддържа кантина или служителят да се възползва само от ресторантите около офиса, фирмата ще спонсорира част от този обяд, а служителят получава много по-широк избор за хранене. Нещо, което стартирахме в Нидерландия и ще бъде пуснато и на другите пазари, е т.нар. dine-in секция в платформата, така че, когато отидеш в ресторанта може директно да поръчаш през мобилното ни приложение и да платиш, без да се налага да чакаш сервитьора. Така поръчката се изпълнява по-бързо, намалява взаимодействието с персонала, а самото заведение работи по-ефективно.



Това е малка част от иновациите, които въвеждаме. Just Eat Takeaway е силно иновативна компания и постоянно подобряваме платформата и съпътстващите технологични решения, така че да предоставим най-добрия технологичен продукт на потребителите и ресторантите.



Юлиана Хартарска е кънтри мениджър на Just Eat Takeaway.com за България, като заема позицията през декември 2020 г. Тя има магистърска степен по маркетинг и мениджмънт от УНСС. През 1999 г. започва работа в търговското представителство на Reckitt Benckiser в България и след това в „Агрима“ АД - представителството за Pepsi за България. През 2001 г. се присъединява към водещата компания в търговията и дистрибуцията с бързооборотни стоки „Авенди“ ООД, част от VM Finance Group, като от август 2013 г. до февруари 2020 г. е неин управител.

