Не, Путин не се опитва да провали Запада

Автор: Кадри Лийк, The New York Times Ако погледнете поведението на Русия през последните месеци, бихте си помислили, че лидерите на страната искат да подкопаят Запада. През септември руската частна военна компания „Вагнер“ се появи в Мали, което ядоса Франция. През октомври Русия прекъсна дипломатическите си отношения с НАТО. Този месец съобщенията, че Русия е събрала близо 100 000 войници на границата с Украйна, накараха Съединените щати да алармират, че инвазията може да е неизбежна. И междувременно Русия стоеше настрана, докато нейният съюзник, президентът на Беларус Александър Лукашенко, създаваше мигрантска криза на границата с Полша. Но картината е по-сложна.Вярно е, че Русия все още смята Запада за свой главен противник, но външната й политика все повече се ръководи от необходимостта да се научи да действа в свят, който вече не е доминиран от Запада. Със забележителното изключение на Украйна – контролът върху която изглежда е много лична и сърдечна цел на президента Владимир Путин – Кремъл действа предпазливо в свят, който смята за раздробен и сложен.И все пак Западът, виждайки Русия като непримирим враг, открива заговор там, където може би има хаос. Москва често прави подобна грешка и предполага, че Западът също иска да я провали. Тези остарели гледни точки, изострени от наложената от пандемията изолация, са потенциално опасни - водят в най-добрия случай до неразбиране и в най-лошия до конфронтация. И когато има осезаема заплаха от ескалация, както е в Украйна, е особено важно всяка страна да вижда ясно другата.Във вчерашния свят, доминиран от Запада, нещата бяха различни. Изправена срещу един-единствен антагонист, Русия знаеше какво иска да постигне и как да постави целите си. Всички идеи за присъединяване към Запада или неговото сваляне принадлежаха там, в периода от края на Втората световна война до, да речем, възхода на Си Дзинпин в Китай, президентството на Доналд Тръмп и Брекзит. Но за Русия сега светът наистина се усеща „многополюсен“. И не е много приятно.Новият свят е толкова хаотичен, че Москва изглежда смята почти всяко дългосрочно планиране за безполезно. Ако за бившите руски лидери „мултиполярността“ беше свързана с „противодействието на западната хегемония“, Фьодор Лукянов, водещ експерт по Русия, ми каза, за г-н Путин „това е за справяне със света, който е много сложен“. За да се ориентира в този по-сложен терен, Русия експериментира с паравоенни нахлувания, посредничи по пътя си към предимство, разчита на ограничени или временни мерки и често избира да прави по-малко, отколкото повече. Така или иначе, това обяснява участието в Сахел, Близкия изток и Кавказ.Разбира се, в основата на ходовете на Москва има цел. Но обикновено не става дума директно за Запада. По-скоро става дума за приспособяване към свят, който сега е оформен предимно от конкуренцията между Америка и Китай. За да не бъде хваната между двете, Русия се надява да изгради регионално предимство – в Западна Африка, Близкия изток, Балканите – за да засили своята преговорна сила за несигурното бъдеще. (Западът все още може да бъде ужилен, разбира се.)Намесата на Русия в Сирия, например, може да е започнало като опит да се предотврати падането на режима на Башар ал Асад – нещо, което наистина е в противоречие с позицията на Запада. Но сега става дума за регионални предимствата, които тя носи, сред които статута на глобален силов брокер и способността да накара Саудитска Арабия да вземе предвид възгледите на Русия, когато взема решение за квоти за добив на петрол. Западът, фокусиран върху стария образ на Русия като коварен противник, пропуска повечето от това.Но погрешното тълкуване върви и в двете посоки: Русия също приписва остарели мотиви на Запада. И най-големите заблуди са запазени за Европейския съюз. Поразително е, че външнополитическият истаблишмънт на Москва изглежда е стигнал до извода, че блокът се е опитал активно да използва антикорупционния активист Алексей Навални като свой агент, за да разруши политическата система на Русия. Обвинението, разбира се, е погрешно. Европа реагира на събитията, които я сполетяха — предостави на Навални, отровен през август миналата година, медицинско лечение и изрази недоволството си, след като беше арестуван при завръщането си в Русия — по единствения възможен начин.Или вземете посещението в Москва на Жозеп Борел, върховният представител на ЕС за външната политика, в началото на февруари. След ареста на Навални, мнозина в Москва го интерпретираха като още един европеец, който идва да чете лекции на Русия как да организира вътрешния си живот. Но в действителност посещението на Борел беше водено от противоположна тенденция в мисленето на Европа – че неохотно блокът трябва да приеме Русия такава, каквато е, и да се стреми да си сътрудничи, където е възможно. Въпреки това впечатлението остана. В Москва Европейският съюз в момента се смята за почти враждебна сила, с която общ език е невъзможен.Вижданията на САЩ в момента са по-малко изкривени. Президентът Байдън успя да убеди Москва, че избира битките си мъдро, въздържа се от опити да промени Русия и се фокусира върху области – като стратегическата стабилност – където припокриващите се интереси позволяват някои общи цели. На неотдавнашна конференция Путин говори сърдечно както за преговорите, започнали след срещата на върха в Женева през юни, така и лично за Байдън.Но и тази връзка не е лишена от погрешно тълкуване. Най-опасното се върти отново около Украйна. Някои в Москва се опасяват, че Съединените щати могат да установят военна база в Украйна или да насърчат страната да си върне окупираните от Русия райони на Донбас с военна сила.Други се надяват, че Байдън, който се нуждае от Русия, за да се справи с Китай, ще помогне на Кремъл да си проправи път в Украйна – или като притисне президента Владимир Зеленски да позволи на Москва да вземе думата за бъдещото на страната, или, още по-добре, като обяви официално вратата на НАТО затворена за страни като Украйна. Тези надежди и страхове, еднакво необичайни, със сигурност се дължат на текущите движения на руските войски по границата с Украйна.Погрешните прочити са опасни. Макар и далеч от жегата на 2014-16 г., когато отношенията между Запада и Русия бяха особено опасни, напрежението остава. Дезинформацията, кибервойната и изборната намеса допринесоха за атмосфера на нарастващо подозрение. А с Украйна, за която Кремъл има силни емоции, нереалистични очаквания и ирационални страхове, има истински повод за тревога.Това прави правилното четене на намеренията още по-важно. Ако и двете страни могат да се гледат с трезви очи, биха били възможни ограничено сътрудничество и ефективни съобщения. Алтернативата е плашеща.* Кадри Лийк e старши анализатор в Европейския съвет по външна политика (ECFR) с фокус върху Русия, Източна Европа и Прибалтика. Коментарът й е публикуван в секцията „Мнения“ на The New York Times.