„Голямата оставка“: Рекорден брой напускащи работа в САЩ

Линдзи Колман е напуснала две работни места тази година. Първият път, през януари, е бил от отдел продажби в софтуерната компания, в която тя работи почти шест години, откакто е завършила колеж. Тя обича колегите си там, но чувства, че не може да отхвърли оферта от конкурент за роля, която смята, че може да бъде по-атрактивна, пише Financial Times Но до октомври нюйоркчанката Колман осъзнава, че предпочита да продава апартаменти вместо софтуер и след като получава лиценза си за недвижими имоти, тя отново подадава оставка, за да се присъедини към The Corcoran Group. „Продажбите на софтуер са много доходоносна кариера, но винаги дълбоко в себе си знаех, че това не е това, което обичам и не знаех дали някога ще направя нещо по въпроса“, каза 29-годишната Колман. „Когато седиш сам в апартамент през цялото време и ходиш на работа, всеки ден, по цял ден, наистина осъзнаваш дали си щастлив или не“, добави тя.Колман е част от безпрецедентна вълна от американски работници, напускащи работата си през 2021 г. Около 4,4 милиона американци са напуснали работата си само през септември, съобщи министерството на труда този месец, счупвайки рекорда за най-много оставки за един месец от началото на проучването през 2001 г. Предишният рекорд беше поставен през август.В цялата страна има голямо търсене на работна ръка, защото предприятията се разширяват, за да се възползват от икономиката, която се възстановява от пандемията от коронавирус. Докато някои се опитват да използват новооткритото си предимство, за да получат по-добро заплащане и ползи от съществуващите си работодатели чрез организирани действия, много повече изоставят старите си позиции за по-добри.Свободните работни места също се увеличиха. Икономистите смятат, че повечето напуснали вероятно са имали договорени нови позиции, преди да подадат уведомленията си, тъй като състоянието на работната сила се запазва стабилно след спада през 2020 г., въпреки рекордните нива на оставки. „През 2021 г. наистина видяхме, че процентът на напускане на служители нараства, но търсенето на работници също се увеличава“, каза Ник Бънкър, икономист в сайта за работни места Indeed. „Така че това наистина е историята на много работници, които виждат възможности на пазара на труда и излизат за да ги използват.“„Голямата оставка“, както вече се нарича този процес, първоначално беше изненада за много икономисти, които твърдят, че работниците обикновено не желаят да променят статуквото, дори когато не са доволни от работата си.Но кризата с Covid-19 обърка както икономическите, така и социалните норми, карайки работниците да преоценят какво искат от работния си живот. Резултатът беше, че мнозина, които преди това са били на границата на напускането, решават най-накрая да дръпнат спусъка.„Това е „Covid яснота““, каза Александър Алонсо от Society for Human Resource Management, който изучава феномена от шест месеца. Повечето напуснали в ерата на пандемията напускат в търсене на по-добро заплащане, по-добър баланс между професионалния и личния живот или по-добри ползи на работното място, каза Алонсо. „Хората не се борят срещу завръщането в [офиса]“, добави той.Индустриите, които са били най-нарушени от пандемията, също са имали най-голям брой оставки, каза Бънкър, като дава пример със секторите на производството, свободното време и гостоприемството.За Данит Сибовиц, базирана в Ню Йорк юрист, липсата на служебни придобивки на работното място е причина тя да напусне в застравателната компания, в която работи до юни. Старата й фирма не предоставя на сътрудниците основно оборудване за работа от вкъщи, като лаптопи или уелнес ресурси по време на миналогодишните локдауни. „Бях в застой“, каза 38-годишната Сибовиц. „Преди Covid бях добре. Можех да се справя с това. Но после не можех."В Хюстън друг юрист стигна до същото заключение. 36-годишната Апарна Шевакрамани е практикувала 10 години, последно като главен съветник в застрахователна брокерска компания. Никога не се е радвала на работата си, а пандемията й даде възможност да участва в сериал на Netflix, наречен Indian Matchmaking. Шевакрамани си взе отпуск от работа, за да търси други възможности, включително да напише книга, след като шоуто се превърна в сензация за една нощ, но така и не се върна. Тя подаде оставка през април. „Трябваше да „отрежа мазнините“ и за мен това беше моята стабилна кариера“, каза Шевакрамани.Необходимостта от по-голяма финансова стабилност пък кара Джена Колучио, 27-годишна лекарска асистентка, да напусне работата си през юни. Тя знаеше, че интензивното отделение в центъра на Манхатън, в което е работила малко повече от две години, й плаща недостатъчно и не е културно подходящо за нейния дългосрочен план. Въпреки че планираше да остане на работа в продължение на три години, стресът от кризата с Covid я накара да започне по-рано да търси нова роля в предпочитаната от нея болница. Тя получи предложение няколко седмици по-късно и веднага подаде известието си. „Хората продължават да говорят как това е поколение, което непрекъснато сменя работата си“, каза Колучио. „Това е, защото никой не позволява да бъде тормозен или подценен. И знаеш ли какво? Това е абсолютно правилно. Родителите ни ни научиха, че трябва да се придържаш към това, което имаш, да останеш на работа, но защо?”