Руската стрийминг платформа START стъпва в България

Международната стрийминг платформа с руска продукция START, лидер в създаването на премиум съдържание в ОНД, стъпва в България. Цена на абонамента е 4,99 евро, като има 7-дневен безплатен тестов период. Платформата е достъпна на start.film, на смартфони и таблети с Android и Apple, на смарт телевизори Samsung и LG, а до края на 2021 г. ще бъде достъпна и на Android TV.



START разполага със собствено продуцентско студио, което през последните четири години е създало над 50 оригинални проекта, включително широк спектър от филми, сериали, документални филми и семейни програми. Основният фокус е върху висококачествени сериали и филми, създадени от най-добрите творци и артисти в руската индустрия. Има над 80 проекта в различни етапи на производство, включително The Challenge - първия филм, заснет в Космоса от Клим Шипенко, който наскоро се върна от Международната космическа станция.



„START винаги е бил международна услуга, 40% от нашите рускоговорящи абонати са извън Русия. Сега с гордост обявяваме плавен старт на адаптираната услуга в България. Основната цел на START е да споделим нашите истории с по-широка аудитория и да се превърнем в един от ключовите играчи във видеосъдържание по заявка в Източна и Централна Европа“, каза Александър Двойнишников, ръководител на отдела за стратегически партньорства в START.



За плавния старт през ноември START предлага най-добрите оригинални сериали с български субтитри, сред които нова драма на вампирска тематика The Vampires of Midland (Вампири от Средна Русия), отличената с награди драма Storm (Буря), приключенски сериал за приятелството Smack Dab Kakha: Wedding (Непосредствено Каха. Женитба), спортната комедия Fitness, два сезона на семейната драма Best Frenemies (Война на семействата), спортната драма Offside (Извън играта), The New Guy (Нов пич), документален минисериал за насилието Enough! (Стига!), минисериал, базиран на хитовата драма Текст.Реалността (само на български език), комедиен сериал The Kitchen (Кухня), Counted (Лапси), Out of the Comfort Zone (Зона на дискомфорт), The Last of the Mahikians (Последният Магикян), Here's the Deal (Накратко).

