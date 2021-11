Голямата оставка е добра история - но не е това, което повечето хора искат

Идеята, че всички планираме нови кариери, замъглява факта, че много от нас са благодарни за работата която имаме

Вив Гроскоп е автор на книгата ‘How to Own the Room: Women and the Art of Brilliant Speaking’





Миналата седмица имах няколко разговора с приятели от големи компании, които вече инстинктивно планират 2022 г., базирайки се на идеята, че могат да загубят ключови играчи сред служителите си. Лесно е да си представим Голямата оставка, но в крайна сметка този процес е невъзможно да се докаже. Ще отнеме години, докато доказателствата да подкрепят дългосрочното й съществуване. Така че се чудя дали трябва да приемем това за чиста монета, пита авторът на публикацията.



За начало си струва да се отбележи, че това замъглява други, също толкова значими, конкуриращи се истини. Всъщност много хора са по-благодарни за работата си от всякога. Ако имате финансова стабилност в момента, тогава сте в рязък контраст с безбройните хора, които са били икономически неуредени през последните 18 месеца. Както често се случва по време на кризи, по време на пандемия работата беше спасител за много от нас. Може също толкова лесно да се твърди, че хората сега са по-емоционално свързани с професионалния си живот от всякога.



Много хора са облекчени, че корпоративният свят най-накрая се примири с факта, че работата от вкъщи не е само за странници. Има истинска надежда за повече баланс, повече организация, повече внимание към психичното здраве, по-малко присъственост. Една трета от малките предприятия в Обединеното кралство са силно задлъжнели, повече от два пъти броя им преди пандемията, според Английската централна банка, която предупреди миналия месец за вероятно увеличаване на бизнес сривовете до края на декември.



Докато по-рано тази година, проучване сред МСП в САЩ показа, че една четвърт от работодателите съкращават работната си сила, а малко над половината не планират да наемат отново през следващите шест месеца.



Просто не съм убеден, че милиони работници от средната класа се събуждат с мисълта: „Най-накрая е време да отворя свое пилатес студио!“ Или: "Мога да подобря нивото си, като получа повишение от нашите основни конкуренти!" Често си мислят: "Как мога да запазя това, което имам? Как да намеря стабилност?"



Трудно ми е да повярвам, че една пандемия ще генерира много повече рисково поведение, отколкото би могло да се случи в периода преди пандемията, отбелязва авторът на публикацията.



Несъмнено е по-вероятно това да доведе до съвсем различен вид Голяма оставка, защото думата resignation в английския език има и друго значение – примирение. Това означава да прегърнете стоицизма. Всички знаем истории за двойки, които се свързаха с адвокати по развод до края на първата седмица на локдауна, защото не можеха да издържат повече от 72 часа в една и съща стая. Но вече не чувам истории за хора, които внезапно прозряват проблемите в личните си отношения. Тъй като най-тежките моменти на пандемията са зад гърба ни, вече спря търсенето на спасителни лодки.



