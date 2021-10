Конференция за жените лидери и успешните бизнес практики в условията на COVID-19

Как пандемията е повлияла върху личния живот и професионалното развитие на жените в България, как големите компании се справят с управлението на кризата и какво трябва да се промени, за да продължим напред. На тези и други важни въпроси, пречупени през призмата на „новото нормално“, ще потърсят отговори участниците в Глобалния форум на жените лидери 2021, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“.Конференцията под надслов New Normal for Women@Life and Work ще се проведе на 4-ти ноември в „София Хотел Балкан” (пл. „Света Неделя” 5) от 13:00 до 18:30 часа. Събитието надгражда предишните две издания на Глобалния форум на жените лидери, организирани от СЖББ съответно през 2016 г. и 2018 г.Участие в панелните дискусии ще вземат изтъкнати български бизнес лидери, представители на водещи компании като Siemens, Dundee Precious Metals, Telus International, „Престиж 96”, Hewlett Packard Enterprise, A1, УниКредит Булбанк, Lidl, „Асарел Медет” и други.Те ще дискутират важни теми като:По време на конференцията ще бъде представено ексклузивно проучване на агенция „Тренд“ сред жените в България за ефекта на първата година от пандемията върху техния професионален и личен живот.„Въпреки безспорно негативните ефекти върху глобалната икономика, пандемията се оказа и двигател на значими промени и иновации, които подпомогнаха намирането на нови начини за справяне с предизвикателствата пред бизнесите. Същевременно кризата извади на преден план с особена острота проблема за комплексната и постоянно растяща ангажираност на жените на работното място, у дома, в обществото“, заяви д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens за България и Северна Македония и председател на УС на СЖББ. По думите ѝ конференцията ще се опита да хвърли светлина върху начините, по които жените се справят в условията на извънредна ситуация и отвъд нея, да очертае добрите бизнес практики и да надникне в бъдещето от гледна точка на начина, по който „новото нормално“ ще оформя хората и обществата.„Трябва да разберем различното въздействие, което има кризата от Covid-19 върху представителите на отделните полове, да намалим виктимизацията и да направим жените по-силни. Последствията от Covid-19 създават сериозни неравенства за жените - от здравеопазването и образованието до тежестта от неплатените грижи и насилието, основано на пола. Борбата за полово равенство е изложена на риск“, заяви Торстен Гайслер, ръководител на офиса на фондация „Конрад Аденауер“ в България.Събитието и панелните дискусии ще бъдат излъчвани на живо през Facebook стрийминг в профила на Съвета на жените в бизнеса в България - https://www.facebook.com/CWBB.Bulgaria