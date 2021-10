Бустерна доза от Pfizer дава почти пълна защита от Covid

Третата доза ваксина Pfizer повишава защитата с до 95%, пише The Times , като цитира скорошно проучване сред 10 000 души. При тези които са получили третата си инжекция почти година след първите две, се забелязва драматично увеличение на защитата срещу коронавирусната инфекция в сравнение с тези, които са получили само две дози.По-ранно проучване, базирано на реални данни от Израел, установи сходни нива при защитата срещу сериозно заболяване. Това означава, че всяко намаляване на имунитета след първите две дози е повече от компенсирано от третата доза, казват учените. От въвеждането на програмата за реваксинация в Израел има постоянен спад в заболеваемостта и хоспитализацията.„Тези две проучвания показват, че бустерната инжекция осигурява отлична защита както срещу леки, така и срещу по-сериозни инфекции с Covid-19, така че трябва да намали степента на заразяване в общностите и натиска върху болничните услуги“, казва проф. Джеръми Браун, член на Съвместния комитет по ваксини и имунизации (JCVI) във Великобритания пред изданието. Но проф. Адам Фин от Университета в Бристол, друг член на JCVI, вярва, че бустерните дози "само незначително ще повлияят" на процента на инфекция.Последните резултати идват от първото рандомизирано проучване, което систематично изследва реалното ниво на защита, осигурено от бустер доза. За разлика от първоначалните проучвания при него сравнителната група не включва неваксинирани хора. Вместо това изследването сравнява тези, които са получили три дози, с тези, които са получили две дози и плацебо.Това означава, че степента на защита, която изследователите измерват, е по-висока от тази, която вече се осигурява от стандартния курс на лечение. Резултатите бяха публикувани от Pfizer преди партньорска проверка. Според Public Health England, ефективността на ваксината Pfizer започва да намалява около месец след втората доза, падайки от над 90% защита срещу инфекция с делта варианта до по-малко от 75%. Това означава, че много от най-уязвимите хора, които са получили ваксината миналата зима, сега ще имат по-слаб имунитет. Изследванията показват, че трета доза ще го върне към почти пълна защита. От половината от тези, които не са били подсилени с трета доза в опита, 109 са били по-късно заразени и са имали симптоми. От половината, които са били реваксинирани, само пет, пише вестникът .Резултатите не се отнасят директно за Обединеното кралство, тъй като участниците в проучването са получавали дози с по-кратки интервали между първата и втората доза и по-дълги интервали преди третата. Също така няма сравними данни за ефективността на третата доза Pfizer след две игли на Astrazeneca, която се ползва предимно във Великобритания.Въпреки това учените смятат, че проучването е добавило ясни доказателства, че третите дози могат да играят важна роля. Угур Шахин, главен изпълнителен директор на BioNTech, който участва в разработването на ваксината, очаква те да бъдат използвани като стандарт.Този ​​месец две отделни проучвания на бустер дози бяха публикувани в New England Journal of Medicine. Едното установи, че нивата на анти-делта антитела са се повишили почти десетократно след бустер доза от ваксината Pfizer. При второто проучване, проведено в Израел, беше установено, че броят на хоспитализациите за тези, които са получили реваксинация, е една двадесета от нивото на тези, които не са си направили, посочва вестникът.