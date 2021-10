АмЧам обсъди декарбонизацията на енергийния сектор в “Тракия икономическа зона”

Гостите бяха запознати с първия по рода си в България обучителен център, обслужващ бизнеса в индустриален парк

Източник: Тракия икономическа зона

На 19 октомври 2021 г. Американската търговска камара (АмЧам) посети Тракия икономическа зона (ТИЗ). Визитата имаше за цел да представи проучването на Камарата за декарбонизация на енергийната индустрия на страната, да дискутира сметките за електроенергия за бизнеса, както и да се ангажира с темата за квалифицираната работна ръка в регион Пловдив.



Пред представители на някои от водещите инвеститори в TИЗ като Sensata, ADD, Zobele, ABB, PPS Manufacturing, както и висшето ръководство на TИЗ, Оливие Маркет, президент на AmCham България и Красимир Ненов, съпредседател на Работна група “Зелена сделка на ЕС“ представиха текущия проект и анализ „Декарбонизация на българската енергийна индустрия”. Те очертаха целта на проекта и неговия обхват, както и проведоха задълбочена дискусия относно началните допускания, моделирането и очакваните резултати от анализа.



„С това проучване бихме искали да дoпринесем за обширната дискусия за декарбонизацията. За да го направим реалистично и надеждно, се нуждаем от солидни данни, доказано моделиране и осезаеми резултати. То трябва да служи като основа на всяка експертна дискусия и политически решения. Според нас това е нашият проактивен начин да се ангажираме със заинтересовани страни като правителство, бизнес асоциации и органи на ЕС “, посочи Оливие Маркет.



„Енергийният преход сам по себе си е тема, която засяга всички и крие в себе си множество предизвикателства. Тъй като ЕК е определила своя приоритет по декарбонизация в Зелената сделка на ЕС, тя се нуждае от справедливо обяснение пред обществеността, конкретни стъпки към бизнеса в засегнатите индустрии и също така трябва да внесе известна сигурност за инвеститорите, за да продължат дейността си, като в същото време приемат прехода. Всичко това трябва да стане по прозрачен начин. Според нас предпоставка за всяко решение е да имаме обширен, безпристрастен, надпартиен, експертен анализ на потенциалните сценарии за развитие на електроенергийния сектор в България, както и консенсус относно подхода, който трябва да следваме на национално равнище“, сподели Красимир Ненов.



В края на май 2021 г. Комитет “Енергетика и минерални ресурси” на Американската камара ангажира водещ, първокласен консултант със световен опит в енергийната регулаторна рамка, моделиране на пазара и предоставянето на решения на правителствата, Европейската комисия и енергийните лидери, за да има пазарни и енергийно обосновани аргументи, които ще помогнат на България за плавното преминаване към декарбонизация. Камарата ангажира Compass Lexecon да проведе проучване в тази връзка. От средата на септември експертите на консултанта работят с експерти на членовете, за да оформят обхвата на анализа, като вземат предвид Интегрирания план в областта на енергетиката и климата ''Готови за 55'' (Fit for 55).



Следвайки доказаните резултати на доклада на Камарата от първата половина на 2021 г. „Здравеопазването като инвестиция“, Комитетът по енергетика и Бордът решиха, че това трябва да бъде поредният общностен проект. Досега неговата работа и финансиране се подкрепят от AES България, КонтурГлобал Марица Изток 3, Фондация “Америка за България”, Уестингхаус България, Асарел-Медет, Дънди Прешъс Металс, Енери, ЕВН България, ГЕОТЕХМИН, Главболгарстрой, Шнайдер Електрик.



По отношение на квалификацията и преквалификацията на работната ръка гостите бяха запознати с първия по рода си в България обучителен център, обслужващ бизнеса в индустриален парк. „Чрез него отговаряме на нуждите на бизнеса в ТИЗ, както и подготвяме кадри още от ученическата скамейка“, обясни инж. Росен Костурков, директор в „Тракия ЕДУ“ – оператор на Центъра за професионално обучение „Тракия“. „Тук анализирахме нуждите на инвеститорите и определихме професионалното обучение, за да гарантираме, че те ще имат квалифицирани служители за дейностите си. В допълнение с този център ние правим възможно хора от региона да останат и да изградят своя живот и кариера тук”, подчерта той. От миналата есен в Центъра се обучават над 60 ученици от 5 професионални гимназии от Пловдивска област.



Инж. Пламен Панчев, създател на ТИЗ и председател на „Клъстер Тракия икономическа зона“ конкретизира, че идеята за практически занятия на гимназистите с последен модел техника и технологии в Центъра е на инж. Костурков и е осъществена с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Инж. Костурков е в основата и на проект „Active Learning Community for Upskilling Technicians and Engineers“ по програма ЕРАЗЪМ+ на ЕС, в който „Клъстер Тракия икономическа зона“ заедно с университети и търговски камари от 4 държави /България, Гърция, Сърбия и Полша/ създава учебни програми за активно учене на инженерно-техническия фирмен персонал. Той активно участва и в екипа, развиващ „новото поколение“ въглеродно-неутрални индустриални паркове на ТИЗ.



На визитата в Пловдив присъстваха Оливие Маркет, президент на Американската търговска камара в България и съпредседател на Комитет “Енергетика и минерални ресурси”; Красимир Ненов, изпълнителен директор, КонтурГлобал Марица Изток 3 и съпредседател на работната група „Зелена сделка на ЕС“ в камарата; Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор на АмЧам България, както и Весела Малиновска, мениджър бизнес развитие, АДД България; Георги Каишев, оперативен директор на завода, Сенсата България; Йордан Ламбрев, директор на завода, Дзобеле България; Георги Петков, генерален мениджър на PPS Manufacturing и Маурицио Рива, финансов директор на АББ България.



Домакин на събитието беше Тракия икономическа зона, представлявана от инж. Пламен Панчев, главен изпълнителен директор; инж. Росен Костурков, директор в „Тракия ЕДУ“ – оператор на Центъра за професионално обучение „Тракия“; Катя Стайкова, директор „Клъстер Тракия икономическа зона“; инж. Емил Янков, мениджър „Развитие на бизнеса“.



Екипът на Американската търговска камара беше представен от Петя Костова, мениджър “Членове”; Стефания Семова, ръководител “Комитети” и Даниел Киряков, мениджър “Комуникации и връзки с институциите”.

