Продуцент с глобална визия

“Глобал Груп“ създава едни от най-рейтинговите и популярни телевизионни предавания в България. Инвестира и във филмови проекти, продадени на Netflix и Amazon

Магърдич Халваджиян основава първата си продуцентска компания "Макс Груп" ООД през 1997 година. Нейната дейност по-късно продължава в групата компании, обединени под името „Глобал Груп България“. Групата събира и надгражда дългогодишен опит в създаването на телевизионни предавания, филми, музикални и рекламни видеоклипове.



Част от „Глобал Груп” са компаниите „Глобал Филмс“, „Глобал Фрейм“, „Глобал Уеб“, „Глобал Рент“ и „Оупен Фреймс“. Всяка обслужва различни аспекти от продуцентската дейност на групата:



– „Глобал Филмс“ и „Глобал Фрейм“ са двете компании, които продуцират праймтайм развлекателни формати, телевизионни сериали и реклами за българския пазар. Като част от продуцентската дейност представляват и управляват правата на значителен брой популярни артисти в България.



– „Оупен Фреймс“ разработва и инвестира в продукции и копродукции на филмови и други проекти за американска и международна дистрибуция.



– „Глобал Уеб“ развива дигиталния бизнес на групата.



– „Глобал Рент“ управлява и отдава под наем 2800 кв.м студийна площ и съпътстващата продукционна техника и реквизит.



„Глобал Груп“ създава едни от най-рейтинговите и популярни телевизионни предавания за българската аудитория. Между тях са:



– „Като две капки вода“, което се излъчва вече 9 сезона,



– „Маскираният певец“,



– „Забраненото шоу на Рачков“,



– X Factor,



– „Пееш или лъжеш“,



– „Страх“,



– „Пълна промяна“,



– „България търси талант“ (първите два сезона),



– Ежедневното социално-сатирично предаване „Господари на ефира“, излъчвано в продължение на 17 години,



– Сериалите „Седем часа разлика“, „Полицаите от края на града“, „Пътят на честта“ и много други.



В годините групата заснема много рекламни клипове за български и международни клиенти, както и над 500 музикални видеа за някои от най-известните поп- и рокизпълнители в България, също така и за две от най-големите музикални компании в света – EMI и Warner Music (666, Hillary Duff, Kitchen Funk), и други известни международни изпълнители.



Във връзка с реализацията на проектите „Глобал Груп“ наема целогодишно над 250 души екип, сред които режисьори, оператори и сценаристи, специалисти по компютърна анимация, каскадьори, стилисти, гримьори, монтажисти и други. Много от тези професионалисти работят не само в български, но и в международни продукции и са печелили престижни награди. Администрацията на групата компании наброява около 30 служители.



През последните години, извън реализираните проекти за българските национални телевизии, групата направи сериозни инвестиции във филмови проекти за международния пазар, заснети изцяло на английски език и с участието на чуждестранни актьори и екип. Продуцирани са три филма, като единият от тях е заснет в България (Nighworld), а другите два в САЩ, Мексико и Куба (Welcome to Acapulco, Havana Darkness). Във филма Welcome to Acapulco бяха привлечени имена като Майкъл Мадсън, Поул Сорвино и Уилиам Болдуин. Филмите се разпространяват в САЩ и Канада, Латинска Америка, в повечето държави в Азия и Европа, в Австралия, в Нова Зеландия и Южна Африка. Заглавията са продадени в стрийминг платформите Netflix и Amazon.



В началото на 2020 г. групата инвестира в компанията „Глобал Уеб“ за създаване на нова онлайн платформа www.gospodari.com, както и за производство на оригинално развлекателно и социално ангажирано съдържание за платформата и социалните мрежи на „Глобал Уеб“. Към момента платформата gospodari.com има над 700 000 последователи във Фейсбук, където съдържанието достига средно до над 3 милиона уникални потребители месечно. Има и средно до 5 милиона месечни преглеждания (page views) на сайта gospodari.com



В резултат на икономическата ситуация през 2020 година, свързана с пандемията, част от проектите на групата са прекратени, а други не стартират. „Глобал Груп“ отбеляза спад в нетния приход от продажби над 30% спрямо 2019 година.



През годините групата си е партнирала с всички национални телевизии. В момента основен медиен партньор е Нова телевизия, с която “Глобал Груп“ реализира едни от най-големите и успешни проекти за българската аудитория.

